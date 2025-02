Por Francisco López Giorcelli

ADIUC tiene muchos desafíos por delante, el gremio de docentes universitarios e investigadores de la UNC enfrentará un 2025 movido, por un lado hay elecciones de canales en distintas facultades donde se intentará tener incidencia en las listas, pero más importante aún, el gremio encara elecciones propias el próximo diez de abril, cuando de 9 a 20 de ese mismo día los afiliados/as asistirán a elegir las nuevas autoridades de la Junta Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Congresistas de CONADU.

En este marco, el pasado viernes 14 de febrero se realizó la segunda junta electoral en dónde se oficializaron las dos listas que se preparan para competir por esos lugares de representación. Esta instancia estuvo marcada por la polémica por parte de una oposición que demostró claramente no estar ni articulada, ni organizada y mucho menos con chances de disputar de igual a igual con un oficialismo que , con todo en regla, ya piensa en el congreso del 21 y 22 de febrero.

Lo que sucedió en la junta electoral del viernes parecía que solo se daba en las agrupaciones nuevas estudiantiles, que muchas veces no conocen aún los pasos a seguir para presentar una lista y sufren distintas impugnaciones. En este caso no se impugnó ninguna lista (aún) pero si se cometieron muchos errores de principiantes y van a tener que hacer correcciones para la próxima junta electoral.

Las actas públicas firmadas por los apoderados de las listas y representantes de la junta dicen que la lista bajo el nombre “Lista Frente Acción Universitaria Multicolor” presentó a Raúl Gómez (ex vice decano de psicología), Ezequiel Leiva y Lucio Simonella como candidatos a la junta directiva mientras que se presentó una lista bastante irregular para los demás puestos.

De hecho el mismo Ezequiel Leiva fue impugnado de la lista ya que no se encuentra afiliado al gremio docente, por lo que no cumple con el requisito principal para presentarse a una elección gremial, ser parte del gremio. Parece chiste, pero lastimosamente no lo es por lo que surge la pregunta ¿Fue un error de principiante? O si quizás no han chequeado si sus candidatos estaban afiliados es por lo menos raro.

Además, respecto al nombre y color de lista, se le pide a este grupo de docentes que designe un color específico a la lista “que no induzca a la confusión” dice el acta. Esto se debe a qué “multicolor” no es preciso como color y puede generar confusiones respecto a la otra lista que será denominada como “Lista Naranja” la cual también oficializó candidatas y candidatos.

Además, la multicolor también contaba con irregularidades en la lista de congresales de CONADU. Resulta que la lista excede la cantidad de representantes que ADIUC tiene en está instancia por lo que solo se tomaron en cuenta a los candidatos que se encontraban hasta el 7mo suplente inclusive. Incluso se le pide al integrante de esta lista, Juan Balussi, que acepte el cargo de congresista que le corresponde ya que el mismo se encuentra en blanco y sin completar en todas las actas.

Dejando a la vista que la oposición gremial está muy desarticulada, o por lo menos muy improvisada. La calidad de estas instituciones está relacionada también con oposiciones de calidad que aporten a un debate y una mirada integral, parece que en este momento no ocurre esto y la responsabilidad de mantener un orden termina cayendo en el oficialismo, el cual en este caso tiene servida en bandeja la elección.

En el caso de la Lista Naranja, el oficialismo, no tuvo inconvenientes para presentar sus listas y candidatas. Cómo ya había anticipado Alfil la candidata a Secretaria General será Leticia Medina quien estará acompañada por la candidata a Secretaria Adjunta, Paula Abate.

La polémica en estas listas también radica en, quizás, la poca representación que tienen los colegios preuniversitarios. Un reclamo que hace años se viene realizando por parte del sector, no solo a su gremio, sino también a la misma universidad a la cual se le exige que abra los lugares de representación a los pre universitarios quienes cuentan con una gran cantidad de estudiantes, docentes y no docentes.

En este caso los colegios estarán representados por la “Secretaría de Escuelas Preuniversitarias”. En el caso de la lista Multicolor no han dicho quienes ocuparían ese cargo, mientras que la lista Naranja presenta a Pablo Sebastián Vreys.

Javier Blanco, actual Secretario General de ADIUC, no tendrá lugar en la lista para ocupar un cargo directivo, pero si encabeza la lista de Congresistas de CONADU junto a Leticia Medina quien va en 2do lugar. En un año que estará marcado por el reclamo salarial, será importante el rol que cumplan estos representantes que estarán en la discusión nacional de la Federación Nacional de Docentes Universitarios.