Luego de que el Gobierno decidiera patear el tablero y apelar a todo tipo de estrategias para solapar el escándalo desatado por el token $LIBRA, con denuncias internacionales que involucran al presidente Javier Milei y su entorno, el futuro y posible arribo del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema se convirtió en uno de los temas que cierra la semana.

Mucho más aún luego de que la Cámara Federal aceptará la licencia que pidió el propio magistrado de Comodoro Py y cuya ratificación la debe dar precisamente la Corte Suprema. Sobre esto, precisamente, el tribunal que hoy compone la Corte y que está integrado por Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti comenzará este jueves a evaluar si acepta o no el pedido de licencia que hizo Lijo para asumir con el decreto firmado por Milei en mano.

La particularidad es que la definición del órgano supremo se conocerá la semana próxima y que, por la composición del mismo, el único que podría allanarle el camino con un voto a su favor sería precisamente quien es el padrino de Lijo en esta jugada: Lorenzetti.

En tanto, otro de los que se manifestó anoche fue el exintegrante de la Corte Suprema, el cordobés Juan Carlos Maqueda, que dejó su despacho en diciembre pasado y es uno de los que originó las vacantes por las que van, además de Lijo, Manuel García-Mansilla.

El cordobés, quien tuvo varios guiños con el schiarettismo en los últimos días, dijo: “a mí me pareció horrible el decreto. Es horrible la actitud del Poder Ejecutivo que, a tres días de que comiencen las sesiones ordinarias toma esta decisión cuando no se trata como ellos lo trataron, para justificar que, porque el Senado no lo trató durante el año pasado, entonces hay que apelar a esto”.

“Da para el debate porque está al borde de la inconstitucionalidad”, dijo Maqueda.