Por Felipe Osman

Los diferentes espacios en los que se segmenta la oferta liberal/libertaria de Córdoba no descansan y, en un contexto en el que el oficialismo nacional ha mostrado (casi) por primera vez que no es invulnerable, y que sus propios errores no forzados pueden acarrearle costos en las encuestas, redoblan su trabajo territorial.

Es que el affaire “Libra” y la designación por decreto de ministros en la Corte Suprema de Justicia, junto al desgaste propio del día a día al frente de la gestión nacional, han hecho arreciar las críticas de la oposición y han vuelto a poner en evidencia la línea invisible que los aliados de ocasión no pueden cruzar sin poner en riesgo el capital propio y sus compromisos partidarios.

Ese escenario beneficia a los libertarios “puros” ante el Triángulo de Hierro, que cada día se convence más de que solamente éstos pueden darle el apoyo cerrado e incondicional que el oficialismo necesita, cuando más lo necesita.

Por eso, las huestes libertarias multiplican esfuerzos y aplican recursos para avanzar casilleros en la carrera hacia la boleta libertaria de este año, consientes, además, de que dos grandes competidores en la interna han quedado fuera de la pista o, al menos, han necesitado un prudente descanso en la banquina.

Es el caso de la ex canciller Diana Mondino, eyectada del Gobierno Nacional por Karina Milei, o del paladín e ideólogo de la Batalla Cultural, Agustín Laje, rozado por el caso Libra, cuya presencia en las listas podría traer al oficialismo reminiscencias del capítulo que más quiere olvidar en lo que va de su paso por la Casa Rosada.

Atentos a esto, Gabriel Bornoroni, líder de las estructuras oficiales de La Libertad Avanza en Córdoba, y Verónica Sikora, dirigente libertaria de la primera hora que se referencia directamente con el presidente, aunque se encuentra fuera del esquema oficial que dirige Karina, se lanzan al interior provincial para robustecer sus armados.

El presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados y titular del partido La Libertad Avanza en Córdoba pasó por el departamento Río Segundo en un encuentro con dirigentes libertarios que tuvo lugar en Pilar. Antes, había hecho lo propio en Capital y Río Cuarto. Es apenas otro eslabón en la cadena de encuentros que viene presidiendo y que lo llevan, mes a mes, a pisar distintas coordenadas del mapa cordobés.

Bornoroni acumula títulos dentro del oficialismo que sirven para mostrarse, ante aquellos que quieren subirse a la aventura libertaria, como una terminal directa con la Secretaría General de la Presidencia. Sin embargo, esa misma condición, y los múltiples recursos de los que el “Jefe” lo ha munido para abordar la tarea suben la vara, y el diputado necesita demostrar resultados.

Sikora, por su lado, hace su carrera desde afuera de los andariveles oficiales. Cuenta con la venia de Milei, pero no tiene lugar en la estructura partidaria ni el control de cajas como la Anses o el Pami. La titular de La Libertad Primero trabaja a destajo para romper el cerco. Viene de presidir dos encuentros en Carlos Paz y Alta Gracia, y en las próximas semanas ya tiene agenda confirmada en Colón, Unión, Juárez Celman, General San Martín y Calamuchita. Luego, su hoja de ruta la llevará a los departamentos del sur-sur y, desde abril, a los departamentos del norte.

Pero hay, además, un tercer jugador. Radiado de la estructura oficial, pero de ascendencia entre la militancia libertaria. Agustín Spaccesi.

El legislador provincial, fundador del Partido Libertario de Córdoba, también se mueve en los departamentos del interior. Las últimas dos paradas en su hoja de ruta fueron Las Varillas y San Francisco. Sin embargo, niega que estas incursiones sean algo nuevo o estén vinculadas a un objetivo electoral. Spaccesi asegura que no será candidato a diputado en octubre. Aunque en el Centro Cívico se entusiasman con la posibilidad de que al oficialismo nacional le surja un retador dentro del espectro libertario. Alguien que pueda rascarle votos a la boleta del presidente representaría un enorme activo para Hacemos Unidos, que podría desgastar al principal rival con el que deberá contender la boleta del gobernador.