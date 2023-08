Vigo le avisó a Llaryora: “Yo no me voy a jubilar”

Por Yanina Soria

El peronismo de Hacemos Unidos por Córdoba trabaja a destajo para el tercer tiempo electoral, pues el próximo domingo quieren que el gobernador Juan Schiaretti resulte el candidato individualmente más votado en las PASO.

Para eso, el oficialismo desplegó su maquinaria política que está en pleno funcionamiento desde el 25 de junio y que se ajustó todavía más para el 23 de julio. Con el envión de la logística proselitista ya entrenada, el PJ más los partidos aliados en la coalición empujan desde cada rincón la candidatura nacional del mandatario cordobés.

El gobernador electo, Martín Llaryora; la senadora nacional, Alejandra Vigo; y el diputado y candidato a repetir en el Congreso, Carlos Gutiérrez, son -entre otros- las principales espadas con las que cuenta el candidato de Hacemos por Nuestro País para garantizar el trabajo territorial y evitar que la tropa se relaje. De arriba hacia abajo se instruyó tocar hasta la última fibra política del espacio para poner en campaña a todos, militantes y dirigentes. Capital e interior.

Schiaretti y Llaryora se necesitan. Se la juegan a obtener el mayor porcentaje de votos posible para luego negociar nacionalmente desde allí para lo que se viene. Y aunque el gobernador en funciones dio señales claras de hacia donde pretender ir después del 22 de octubre a sabiendas de que el plato fuerte para él serán las PASO ya que luego se abrirá otra instancia, el peronismo evita adelantar públicamente la estrategia que seguirá después del 13-A. ¿Sostendrá hasta entonces la candidatura presidencial Schiaretti? ¿O se bajará antes para redireccionar ese capital electoral? ¿El peronismo cordobés se inclinará eventualmente en un ballotage por algún candidato? ¿O se declarará prescindente? Por ahora, desde Hacemos Unidos cortan cualquier tipo de especulación asegurando que el objetivo primero esta en el domingo que viene.

En lo que sí parecen ser absolutamente terminantes tanto el mandatario actual como su sucesor provincial, es en que la candidatura de Sergio Massa no es ni será opción para el oficialismo cordobés, como tampoco habrá un acercamiento con Unión por la Patria (Frente de Todos). Todo lo contrario. En los últimos meses, Schiaretti radicalizó su discurso anti kirchnerista y, en cambio, se mostró amable con el radicalismo y con una de las referencias nacionales del PRO, Horacio Rodríguez Larreta.

Y mientras todo lo nacional concentra la energía de la dirigencia, en paralelo el peronismo atraviesa su propia metamorfosis política. Con el arribo de Llaryora al Gobierno y la salida de Schiaretti, indefectiblemente se cierra un ciclo y se abre otro en la principal fuerza de Córdoba.

Ya lo dijo el todavía intendente de la Capital en el discurso provincial de la noche del 25 de junio cuando, en un festejo aguado, hablo de que “empieza una nueva era, somos una nueva generación, tenemos otra manera de hacer política” … “ahora empezamos de cero, es otra historia”.

El discurso generó expectativas en un sector del PJ que ansía el trasvasamiento generacional y, naturalmente, no prendió con tanto entusiasmo entre quienes creen que no se puede hablar de borrón y cuenta nueva.

Si bien nadie duda en Hacemos Unidos que la transición política entre Schiaretti y Llaryora se dará (ya se está produciendo) en un marco de tensiones lógicas, dan por descontado que no será traumática.

Sobre ello se refirió la senadora nacional Alejandra Vigo cuando en el programa DÍA 7 ponderó cómo el peronismo cordobés con vértice en Schiaretti, lleva adelante ese proceso. Dijo que en “otras provincias muchos nos preguntan cómo lo hicimos, cómo logramos esa transición. Somos la única fuerza política que ene l momento que se debía comenzar a gestar el cambio generacional, lo hizo”.

Y ahí, de paso, la parlamentaria destacó que fue Schiaretti quien “leyó la necesidad de interpretar los nuevos tiempos, y empujó nuevos liderazgos”. Vigo apoyó el perfil enérgico que mostró Llaryora durante los festejos del triunfo en Capital que permitió instalar el debate por un mayor federalismo (algo que Schiaretti viene pregonando hace años) pero lo destacó, sobre todo, “por su buena gestión que es lo que la gente valoró”.

Sobre las referencias de Llaryora de poner el contador en cero desde el 10 de diciembre, la referente del PJ Capital avisó que no se jubilará. “Yo no me voy jubilar. Voy a terminar mi mandato de senadora justo cuando Martín termine su mandato como gobernador. Esto tiene que ser un trabajo conjunto. Él expresa los nuevos tiempos porque la política ha cambiado. Quienes crean que la política sigue siendo esa de las viejas consignas para hablarle a la militancia está equivocado”. Y siguió: “Pero fundamentalmente, más allá de la edad o la generación, él (por Llaryora) representa la buena gestión y entonces ¿qué diferencia hay con Juan Schiaretti? Ninguna. Porque si hay algo que nadie puede decir de Schiaretti es que no haya tenido una buena gestión”.

Vigo compartió las palabras de un dirigente nacional que le habló de que las nuevas generaciones “tampoco pueden creer que tener un cargo te hace ser dirigente. Los liderazgos se van construyendo, se van moldeando todos los días. Y solo uno no lidera nada, tiene que tener la capacidad de escuchar e ir incorporando las cosas. Esta es otra Argentina”.