Por Julieta Fernández

Acompañado del diputado (y candidato a renovar su banca en el Congreso), Carlos Gutiérrez; el intendente Juan Manuel Llamosas y el ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López, el gobernador visitó la Capital Alterna dos días antes del cierre de campaña para pedir el voto a los riocuartenses. Reiteró su mensaje de campaña que enfatiza en que es “el único precandidato a presidente que no es del AMBA”. Con reiteradas críticas a Cristina Fernández de Kirchner y a Sergio Massa, el mandatario cordobés reforzó su discurso anti K pero también

mostró un poco más de cautela -en comparación con las expresiones que ha tenido previamente- al referirse a una potencial alianza con Juntos por el Cambio.

Al ser consultado respecto de con qué precandidato de JpC se siente más cercano (más allá de que el propio Schiaretti ya había expresado su voluntad de conformar una coalición con Horacio Rodríguez Larreta), el gobernador respondió a la prensa local que “después del 22 de octubre, con aquellos que estén de acuerdo con volver a la cultura de la producción del trabajo, con acabar con la cultura del subsidio, con acabar con el país unitario, en terminar con la maldita grieta y con tener un país normal, estamos dispuestos a dialogar. Pero no podemos opinar sobre internas de otros espacios políticos”.

En relación a la figura concreta de Larreta como jefe de gobierno del distrito más rico del país, Schiaretti planteó que podría conformar una coalición luego de la primera vuelta. “Estaremos con quien esté de acuerdo con acabar con los privilegios que tiene el AMBA en relación al resto del país. No queremos que se les saque a ellos sino que se reparta equitativamente”, planteó el mandatario.

Sobre los delasotistas que acompañan a Sergio Massa y no se referencian en el proyecto nacional de Hacemos por Nuestro País, el gobernador respondió: “El peronismo de Córdoba está encolumnado detrás de mi candidatura. Que haya algunos que se autoproclamen una cosa o la otra y apoyen a otros candidatos no me preocupa en lo más mínimo. Primero, porque cada uno puede apoyar a quien quiera.

Segundo, porque el kirchnerismo en Córdoba salió sexto en la elección provincial. Tuvo menos del 3%. Los cordobeses no quieren al kirchnerismo. En la elección a intendente de Capital, salieron séptimos. No llegaron al medio punto”, respondió el precandidato a presidente. “No veo que el kirchnerismo dispute el corazón del voto de los cordobeses. Lo han rechazado sistemáticamente. Sobre lo que haga cada dirigente a nivel individual no me corresponde opinar”, concluyó el mandatario.

Cabe recordar que los espacios delasotistas que se encolumnaron detrás de Sergio Massa son algunas agrupaciones como La José Manuel, que tiene a algunos de sus referentes en el Ministerio de Transporte (como Marcos Farina) y en el ANSES local (como Darío Peralta).

También hay algunos intendentes como Edgar Bruno de Canals, quien participó de la agenda de Massa en su última visita a Río Cuarto. Sin embargo, otros miembros del delasotismo - particularmente de la agrupación La Militante- mostraron su apoyo a la precandidatura presidencial de Juan Schiaretti. Una de ellas es la propia Adriana Nazario, quien apoya a Juan Schiaretti pese a tener un buen vínculo con el ministro Sergio Massa.

Schiaretti también criticó al ministro de Economía, quien hace menos de una semana mantuvo una reunión con productores agropecuarios del departamento en el Centro Empresario Comercial y de Servicios. “Es inentendible que el kirchnerismo haya puesto de candidato a un ministro de Economía que fracasó y que en un año empeoró la situación del país. La incertidumbre se potencia cuando el encargado de la política económica, con una inflación del 130%, es el que aspira a ser presidente”, consideró el gobernador.