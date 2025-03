Tras una intensa semana en el país por el día por El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una sesión especial en el recinto histórico de la Legislatura comenzó luego de alcanzarse un consenso unánime para sancionar la ley que establece la jornada de Educación en Derechos Humanos y en Democracia. Sin embargo, bastaron algunos desacuerdos para que surgiera un debate intenso en el recinto legislativo, particularmente en torno al enfoque de "verdad completa" propuesto por el gobierno nacional.

Myriam Prunotto, vicegobernadora de la provincia —quien reanudaba sus funciones tras tomarse unas vacaciones— encabezó la sesión especial del miércoles en el Palacio Legislativo Histórico. En el marco de la Semana de la Memoria, el plenario se reunió para reafirmar el compromiso con la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.

Sin embargo, los choques no tardaron en surgir cuando Prunotto le concedió la palabra al legislador del bloque Mejor Futuro, Gregorio Hernández Maqueda. El legislador mencionó el video que su "amigo" Agustín Laje realizó para el gobierno nacional en conmemoración del 24 de marzo y expresó su rechazo a la propuesta de unicameralidad planteada en el mismo.

"Dieciséis millones de vistas tuvo el vídeo que publicó la cuenta oficial de X de la Casa Rosada que guionó mi querido amigo Agustín Laje, lo cual muestra que hay una sed tremenda de verdad en la Argentina", expresó Maqueda

El simpatizante libertario abrazado por las "Fuerzas del Cielo", calificó de "relato sesgado" lo que señala este párrafo del decreto de convocatoria. "Negacionismo, entonces, de quienes fueron víctimas antes del 24 de marzo de 1976", lanzó.

"La finalidad política es exculpar al peronismo del desastre en que sumió la Argentina. Un desastre de violencia y, por supuesto, también al comunismo. Ese es este feriado, eso es este decreto, esa es la mentira institucionalizada; segmentar las víctimas que yo inspiré no merecen memoria, no merecen verdad no merecen justicia", cuestionó

La VERDAD que les duele a zurdos y peronistas. pic.twitter.com/7Hs7gcVr0I — Gregorio Hernández Maqueda (@ghmaqueda) March 27, 2025

Las palabras de Hernández Maqueda fue seguido por una ola de abucheos por parte de familiares de víctimas, miembros de organizaciones de derechos humanos y, principalmente, fuertes críticas y gritos desde el sector peronista.

Más tarde, el parlamentario vecinalista Rodrigo Agrelo exclamó: "La verdad debe decirse completamente en la Argentina", lo que provocó que una persona se acercara a su banca y lo insultara. Ante esto, Maqueda protestó por la falta de seguridad en el hemiciclo.

En su intervención, el legislador vecinalista argumentó: "No debemos debatir un relato sustituyéndolo por otro. No es ese el camino. La patria somos todos, incluso esos niños por nacer", en alusión a los abortos, que calificó como "eliminados en hospitales públicos". Y concluyó: "Solo habrá paz en esta patria cuando toda la verdad sea dicha, cuando nos reconciliemos con la totalidad de nuestra historia".

Siciliano en contra del discurso libertario

Ante el malestar que generaron las palabras de "ex-lilito", Miguel Siciliano, jefe del bloque del peronismo cordobés fue el siguiente en obtener la palabra en el recinto y dio una dura réplica a la idea de "verdad completa".

Calificó las expresiones del representante de "Mejor Futuro" como una "una provocación" y fustigó: "Da vergüenza… ofende el discurso de Maqueda" y llegó al punto de tratar al legislador como "sorete".

En ese marco, pidió disculpas a los invitados presentes "en nombre de la mayoría de los legisladores" por "las barbaridades que han tenido que escuchar".

El jefe de la bancada peronista contragolpeó: "No están pensando en la patria, no están pensando en la verdad histórica, no están pensando que esto en la Argentina no pase nunca más, están pensando cómo llegan a la próxima elección. Y esto es lo grave", remarcó.

Por último, Siciliano acentuó: "Vienen por las instituciones… vienen por llevarse puesto todo el sistema democrático", pero aseguró que "no van a poder", y subrayó: "No se van a poder llevar puesta a la Argentina".

La posición de Siciliano: "no respondí a Hernández Maqueda, sino a todos los que pretenden reducir la discusión"

Este jueves, Miguel Sicilliano habló ante Alfil y aclaró que no fue un cruce con Hernández Maqueda sino que su contestación fue "a la posición que tienen algunos tipos en la Argentina". "No le respondí a (Gregorio) Hernández Maqueda, le respondí a todos los que pretenden reducir la discusión a si fueron 30000, 30500 o 25000 desaparecidos". "No me podes compara el uso del estado como organismo de exterminio, de violación y de muerte al civil", se posicionó.

Al ser consultado sobre la posición en cuanto a la "verdad completa" que plantean desde la posición de Milei, respondió. "cuando hablan de verdad completa, pretenden justificar el accionar del estado porque había había civiles que cometían crímenes. Esto es inacemptable", sentenció. Tras lo dicho aclaró: "yo estoy de acuerdo que hay que hablar de verdad completa" pero no de "tergiversar la verdad completa".