Por Franco Cervera

Como se esperaba la campaña se va calentando de cara al 5 de abril cuando están previstas las elecciones de renovación de autoridades en Sportivo Belgrano de San Francisco. La semana pasada el candidato de la oposición, Marcelo Roatta, denunció a la lista oficialista encabezaba por Andrés Barovero, para que la Junta Electoral impugne a varios de los candidatos que la integran por no cumplir los requisitos necesarios para participar. También decidió reclamar el padrón de socios habilitado para sufragar, debido a que la denuncia de la lista Agrupación Verde también marca que la nómina de hinchas habilitados para votar tendría decenas de personas que no estarían en condiciones, como así también hay otro grupo que socios que no figuran y deberían ser parte del padrón.

Pero no solo eso, el propio Roatta rechazó una propuesta de unidad que propuso el oficialismo que está comandado de manera simbólica por el actual presidente Juan Manuel Aróstegui. La propuesta se basaba en conformar una comisión directiva con Barovero presidente y Roatta vicepresidente. Sin embargo, este último lo rechazó de plano entendiendo que los dos espacios ya están armados y que ambos quieren encabezar la futura comisión directiva.

“Vamos a impugnar la lista de candidatos presentada por Alma Verde, ya que no respeta el artículo 28 del estatuto social que establece que deberán tener 1 año de antigüedad como socio sin interrupción, como mínimo, para poder ser candidato a autoridad de la asociación civil. De esto se desprende que Gustavo Rosso no puede ser candidato a vicepresidente por no cumplir con dicho requisito estatutario. Como así tampoco cumplen con dicho artículo Diego Androetto, Jorge Daniel Arguello, Rocío Heredia, Rodrigo Picco y Santiago Alejandro Scolari”, explicó Roatta.

Por otro lado, también hará lo propio con el padrón de asociados donde en general, según denuncia, se ha incluido gente que no eran socios a diciembre de 2024 y que “mágicamente aparecen personas que podrían tener el derecho a votar en la elección”.

La respuesta de Rosso

Gustavo Rosso es un empresario reconocido en San Francisco, quien se transformó en una de las primeras sorpresas de la lista oficialista al ser candidato a vicepresidente. No obstante, llegó como un baldazo de agua fría el pedido de impugnación de la contra.

Es por esto que él mismo encabezó un video dando su réplica la acusación. "Queríamos la unidad, porque el club se merece que todos trabajemos por el bien de Sportivo", sostuvo.

En otro tramo, manifestó que "están poniendo palos en la rueda", en alusión a la denuncia de Marcelo Roatta indicando que Rosso y otros integrantes de la lista de Barovero no están en condiciones de ser parte de la elección.

Un perito resuelve

Desde este lunes, es un perito oficial, el encargado de resolver el pedido de nulidad de la lista de Barovero y el padrón de socios. Según informaron desde el club, se convocó a un profesional de la UTN de San Francisco, Juan Calloni, para que perite las listas y el padrón y así la Junta Electoral deberá tomar una decisión en base a esos resultados.

Es por esto que todavía no se sabe si llegarán a tiempo para las elecciones del próximo 5 de abril. En caso de que se le dé curso a la impugnación, el oficialismo deberá presentar otra lista y tendrá que analizarse nuevamente. El tiempo corre y la tensión crece en este enfrentamiento electoral que tiene por un lado el espacio del máximo ídolo del club y del otro lado una lista que está integrada por empresarios y exdirigentes que integraron gestiones anteriores.

Bernarte y su rol

En medio de esta contienda, el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, expresó querer mantenerse al margen y días atrás se esperanzó en que la unidad se logre para evitar el desgaste de la elección.

Sabido es que el “Peta” es un ex jugador de Sportivo y además es primo de Juan Manuel Aróstegui, y pese a que dijo mantenerse a un costado, en la lista oficialista lleva como candidato a secretario a Francisco Colombatti, actual concejal de la ciudad y joven que surge del riñón político del propio Bernarte.

Pero no solo eso, el viernes pasado, Bernarte participó de un partido solidario en el estadio Juan Pablo Francia, donde también estuvo el actual presidente Aróstegui. Aunque no se refirieron a la campaña, en ese acto se los vio juntos. Así y todo, el intendente elige, al menos por ahora, no manifestarse públicamente y evitar subirse a la contienda que promete tener varios capítulos más.