Por Bettina Marengo



Con un viaje próximo a Washington, invitado a una disertación, y la presencia anoche en el evento porteño del Cippec, donde se reúne la flor y nata del círculo rojo, el gobernador Martin Llaryora ordenó no innovar en la relación con el presidente Javier Milei, del que sin embargo cree que, tras el escándalo de las criptomonedas, perdió el poder de cancelación que tuvo durante su primer año de gestión.

Por ahora, dicen los que hablan seguido con el sanfrancisqueño, no habrá cambio de trato con el Presidente, tal vez por aquello de no interrumpir a tu enemigo, adversario en este caso, porque el único enemigo que el cordobesismo reconoce son los K, mientras se equivoca.

Es bastante posible que esta posición quede plasmada en los movimientos de los diputados y senadora nacional que responden a Llaryora y al exgobernador Juan Schiaretti, quien se corrió de la jefatura del peronismo no sólo por tradición cordobesa sino porque es la cabeza nacional de un nuevo partido, Hacemos, con el que jugará electoralmente en octubre.

En Diputados, la heterogénea oposición dialoguista busca avanzar en el recinto, para la segunda semana de abril, con los proyectos sobre el affaire de $Libra en el que Milei quedó involucrado cuando promocionó la fallida cripto desde su cuenta oficial, con un tendal de estafados que creyeron en el consejo presidencial.

El cordobesismo no quiere mostrar las uñas a la Casa Rosada, pero empuja sin poner demasiado el cuerpo en el interbloque Encuentro Federal para que las cosas salgan. En firmas, a través del diputado Juan Brugge acompañó el dictamen para citar al recinto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que de todos modos tiene que ir a presentar su informe de gestión en el Parlamento luego de Semana Santa. De todos modos son cosas diferentes. Los diputados quieren citar a Francos estrictamente por el tema critpo, en función del artículo 71 de la Constitución Nacional, que establece que las Cámaras del Congreso pueden pedirle a los ministros del Poder Ejecutivo que vengan a sus salas para que les brinden informes y explicaciones. mientras que la Rosada mandaría al funcionario por el artículo 101, que autoriza la citación del jefe de Gabinete.

Pero los llaryoristas no apoyaron la citación de la hermana del presidente, Karina Milei, ni de Santiago Caputo, ambos mencionados en la estafa, ni la conformación de la comisión investigadora cuyo armado ya fracasó en Senado con la ayuda de la senadora Alejandra Vigo. Oficialmente, la posición del Panal es que la Justicia se tiene que hacer cargo de la investigación y la política ir por detrás, llegado el caso.

Son unos 120 los diputados nacionales los que por ahora estarían para el quórum de 129, entre los representantes de Unión por la Patria, Democracia para Siempre (un sector de la UCR), una parte de Encuentro Federal y el Frente de Izquierda.

En el Senado, el jueves después del feriado nacional del 2 de abril, el Senado tratará los pliegos de Manuel García Mansilla, que ya es juez por decreto de la Corte Suprema, y de Ariel Lijo, que no puede asumir hasta que no renuncie a su cargo de juez en Comodoro Py. García Mansilla acaba de ser recusado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que no intervenga en la resolución del recurso de queja presentado ante la Corte por la causa Vialidad, de modo que un rechazo al pliego en la cámara alta profundizaría su debilidad. La mejor opción para La Libertad Avanza es que la sesión que impulsa la oposición se caiga por falta de quórum, y ahí talla la posición de Vigo. Que no fue confirmada, pero una pista es la posición del oficialismo provincial de no avanzar con ninguna posición que lesione la gobernabilidad de Milei. Por ahora, dicen.