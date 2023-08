Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

FC local, dividido en las PASO

La cronista recibía un mensaje del informante respecto del posicionamiento de los referentes del Frente Cívico local en medio de la interna de Juntos por el Cambio que enfrentará a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Informante: Intuyo que ya lo sabía pero estuve chusmeando qué onda el Frente Cívico y vi que también hay aguas divididas ahí antes de las PASO. El “Terto” (como apodan a Humberto Benedetto) va con Bullrich y el “Killy” (como apodan a Pablo Benítez) está con Larreta.

Periodista: Del Terto ya sabía porque entiendo que hace mucho tiempo que está en el armado regional de Patricia Bullrich. No sabía bien qué iba a hacer Benítez pero, ahora que lo dice, recuerdo que acompañó a Larreta cuando vino por primera vez a la ciudad.

I: Así es. Yo tenía mis dudas de para donde iba a ir el Killy porque, en la interna radical, todavía se mantiene prescindente. Y creo que es una postura lógica. Pero me puse a pensar cuando, por unos momentos, pensé que el grueso de Juntos por el Cambio iba a apoyar a Larreta.

P: Es que las primeras veces que vino fue recibido por varios sectores. Me acuerdo cuando estuvo en el hotel La Urumpta.

I: Claro, ¿ve? Ahí no faltó casi nadie. Hasta vimos al “Terto” Benedetto desayunando ahí. Aunque no participó de la actividad porque él ya estaba jugando en el esquema de Patricia. Pero seguramente pudo chusmear un poco (risas).

Traspaso de fiscalizadores

El periodista dialogaba con un militante del radicalismo sobre la organización del partido en las elecciones PASO del próximo domingo.

Periodista: ¡Compañero! ¿Cómo viene preparándose para el domingo? Lo imagino fiscalizando.

Informante: Primero, no me diga “compañero” porque me da urticaria. Segundo, Francia. Tercero, creo que no me toca fiscalizar full time. Quizá me sumo a la pesca de gente (risas). Aunque si me necesitan para fiscalizar, me voy a prender por si estamos faltos de gente. Vio que algunos de los nuestros ahora se pasaron de lado.

P: ¿A qué se refiere?

I: Que no tendremos lo que se esperaba hace algún tiempito. Nosotros pensábamos, si tenemos de candidato a vice a Gerardo Morales, toda la gente que lo bancó al jujeño desde siempre en la ciudad se va a sumar con nosotros. Parece que pudo más la pistolera…

P: ¿Quiénes?

I: Usted sabe. Le nombre a uno, Marcos Curletto. Lo veía muy de Morales, siempre, era uno de los suyos. Ahora se lo verá a él y a su gente fiscalizando para Patricia Bullrich. ¿Qué dirá Gerardo?

P: Bueno, son las PASO.

I: No importa. Los gestos así quedan grabados a fuego. Por más que después de esto nos juntemos todos, pero no sé si será lo mismo. Yo lo entiendo, está trabajando con Gonzalo Luján y ahora se pasaron de bando después de hablar maravillas de Larreta y su gestión en CABA. Se ve que militan mirando las encuestas. Juegan al ganador que ellos ven.

P: ¿Y ustedes?

I: Nosotros vamos a hacer lo posible para ganar en la ciudad. Si es así, no nos para nadie. El 2024 nos tendrá poniendo al candidato a intendente y lo vamos a demostrar en la interna. Cuando Morales nos venga a apoyar, veremos si los invitan a los que ahora se fueron con Patricia.

Local de campaña de Massa

La periodista llegaba al informante massista con una consulta sobre las actividades del espacio sobre el cierre de campaña.

Periodista: Me dijeron que a lo mejor se hacía algo estos días a modo de cierre. No un acto pero sí alguna actividad.

Informante: Así es. Hoy (por ayer) se inaugura la sede de Unión por la Patria que acompaña la precandidatura de Sergio Massa. Antes va a haber una capacitación para los fiscales. La verdad que estamos muy contentos por como se viene llevando la agenda en estos últimos días. No solo en la ciudad sino también en la región.

P: Uno de los suyos me dijo algo parecido. Después de que el ministro viniera la semana pasada.

I: Si bien fue una visita muy rápida, creo que se notó el acompañamiento de varios sectores. No solo de empresarios sino de dirigentes políticos de distintas vertientes del peronismo, intendentes de la región. Convengamos que este armado se empezó a consolidar hace muy poco y sin embargo no se puede negar que ha generado adhesiones. Ustedes mismos lo habrán notado.

P: A mí, en lo personal, me llamaron la atención las adhesiones de ex llamosistas.

I: Bueno, eso ni hablar. También sé que el gober dio a entender el otro día que no le preocupaba mucho que algunos delasotistas nos hayamos inclinado por Massa. Y usó el ejemplo de la muy mala elección que hizo el kirchnerismo en la provincia. Bueno, debo decir que se contradice: más de una vez, Schiaretti dijo que los cordobeses son muy conscientes de lo que votan a nivel municipal, provincial y nacional. No soy iluso y sé que esta provincia vota mucho a Juntos por el Cambio pero todos sabemos que los resultados municipales o provinciales no son necesariamente extrapolables a las nacionales.

“Meditrucho”: alegatos y sentencia

La periodista dialogaba con el analista político, quien le recordaba que el próximo lunes se conocerán los alegatos en la causa judicial que tiene como imputado a Ignacio Martín, el “médico trucho” que integró las filas del COE durante la pandemia.

Analista político: No sé si se lo ha preguntado pero, al menos para mí que soy ajeno a la cuestión judicial, me llama la atención que los alegatos y la sentencia sean justo después de las PASO. Digo, al menos da para pensar…

Periodista: Coincido. Desconozco la razón y sé que a veces ocurre esto en algunos procesos judiciales. Que los alegatos y sentencias quizás no son inmediatamente después de las declaraciones de los testigos. Pero como fue programado justo para el día posterior a las PASO, es entendible que mucha gente haga esa lectura.

A P: Convengamos que no se ha podido sacar mucho de lo que se ha visto hasta ahora en el proceso. Declararon funcionarios en calidad de testigos y Martín dijo cosas “picantes” si se quiere pero no mucho más. Y su palabra también está bastante devaluada por las cosas que hizo.

P: Me da la impresión que esto no ha preocupado tanto a la dirigencia.

A P: No se crea. El día que arrancó, más de uno estaba expectante de lo que pudiera pasar en ese juicio. En su momento fue una noticia de relevancia nacional. Pero creo que hoy la mayor parte de la dirigencia está con su cabeza en otro lado. Al punto tal que ni la oposición recuerda este tipo de cosas para “usarlas” en sus discursos.