Por Carolina Biedermann

Con sentido épico en la semiótica que intenta imprimir el presidente Javier Milei, transmitió una nueva cadena nacional para abordar la situación económica del país y presentó una serie de medidas, con el objetivo de reactivar la economía argentina.

Los frentes políticos, opositores a la gestión del gobernador Martín Llaryora, en Córdoba, aguardan el impacto del discurso de Milei en los mercados para este lunes. Pocos se atreven a fijar posición sobre la palabra presidencial por el riesgo que implica el resultado por sobre la economía argentina. Al exito o a un lunes negro, sin medias tintas, es lo que se enfrentará el gobierno nacional en este lunes.

En el capítulo de la UCR local, por fuera de las pulseadas que se juega la interna que tensan entre los espacios basada en la postura de aceptación o rechazo a Milei, en pos de negociar lugares en la lista que vayan a integrar los boina blanca, Rodrigo De Loredo es el jugador que sigue encabezando la estrategia electoral nacional para Córdoba. Los diálogos avanzados con Mauricio Macri se contraponen a las versiones extraoficiales de diálogo también con La Libertad Avanza.

En el equipo de los libertarios, el diputado Gabriel Bornoroni insiste con una lista pura mientras en paralelo no permite la afiliación de nuevos jugadores locales. Otros libertarios observan como juegan el PRO y la UCR local en tándem, quedando afuera de ese equipo, que le dividirá al el ectorado y lo pondrá en la línea de fuego de poder perder las elecciones de medio término.

Si La Libertad Avanza llegará a encolumnarse con el partido de Mauricio Macri y con los boina blanca, en el distrito cordobés, Rodrigo De Loredo encabeza una lista y le ganaría un trecho de la carrera hacia el 2027 a su futuro competidor, Luis Juez.

De Loredo sobre la cadena nacional

“El Gobierno finalmente decidió un retiro parcial del cepo. Esto no es algo que no hayamos experimentado antes. En esta ocasión con un fuerte respaldo de dólares del FMI y esperemos que también de la cosecha, como para que el precio del dólar no vaya al techo, que puedan fortalecerse las reservas y que el pass-through a inflación sea el menor posible. En un contexto tan crítico de la economía mundial logra hacer valer su relación con Trump para contar con este valioso apoyo condicionado del fondo”, analizó Rodrigo De Loredo.

“Al margen de la dialéctica discursiva usada para mostrar siempre fortaleza e influir en las expectativas, que podrá contradecirse en algunos aspectos, al final del día lo importante es que las cosas salgan bien, que fortalezcamos la política cambiaria y que se consolide el plan de baja inflacionaria. Lo contrario no es más que profundizar las penurias de una argentina fuertemente lastimada”, concluyó.

En la misma línea de consulta, este diario intentó conocer la mirada sobre otros líderes del arco opositor cordobés. Desde el juecismo no hubo respuesta y en el PRO, en medio de esa búsqueda, no hubo un líder que capitalice la opinión representativa del partido, en Córdoba.

El discurso de Milei

En su discurso destacó la necesidad de implementar reformas estructurales para combatir la inflación y fomentar el crecimiento, y enfatizó en la urgencia de reducir el gasto público. Además prometió una revisión exhaustiva de los subsidios estatales. "No podemos seguir derrochando los recursos de los argentinos. Es fundamental que cada peso que se invierte esté orientado a generar valor y bienestar", afirmó.

El presidente también anunció la creación de un nuevo programa de incentivos para pequeñas y medianas empresas, con el fin de estimular la inversión y el empleo. "Las pymes son el motor de nuestra economía y debemos apoyarlas en este proceso de recuperación", declaró.

Milei abordó la situación del mercado laboral, proponiendo una flexibilización de las regulaciones que, según él, limita la generación de empleo. "Necesitamos un mercado laboral dinámico que permita a los argentinos acceder a nuevas oportunidades", aseguró.

Finalmente, el presidente hizo un llamado a la unidad nacional, instando a todos los sectores a colaborar en la construcción de un futuro próspero para Argentina. "El camino no será fácil, pero juntos podemos lograrlo", concluyó.

La cadena nacional concluyó con un mensaje de optimismo, mientras Milei reiteró su compromiso de trabajar incansablemente por el bienestar de todos los argentinos.

Capítulo: interna de la UCR en Córdoba

Tal como lo adelantó en este diario, hoy vence el plazo para que el Comité Provincial de la UCR presente el calendario electoral para una interna. Ante esta situación, el Comité llevó a cabo este sábado una reunión oficial, de urgencia, vía zoom.

Desde el Comité trascendió que en estos últimos días recibieron notas de los presidentes departamentales, de algunos bloques de legisladores y del Foro de Intendentes Radicales, pidiendo que se llegue a un consenso que evite la interna.

A partir de estas dos situaciones, y como conclusión de la reunión llevada a cabo, el Comité le envió una nota al Congreso Radical para que faculte al propio Comité a modificar el cronograma de internas, para tener un mayor margen para el diálogo.

La postura del órgano que nuclea a los correligionarios provinciales explica que la postura es escuchar a todo el interior, y bajo esa línea de trabajo, este martes llevaran adelante, en el departamento Río Cuarto, una reunión, y así seguirás caminando por todos los departamentos.

Por su parte, desde Más Radicalismo, Ramón Mestre anoche lanzó un misil: “basta de vueltas y artilugios desde las sombras. Si mañana (por hoy) los radicales de toda la provincia de Córdoba no tenemos calendario electoral, iremos a la Justicia. Aunque no somos partidarios de judicializar la vida interna de nuestro partido, el silencio de quienes hoy lo conducen es de extrema gravedad. Las autoridades circunstanciales de la UCR Córdoba tienen que actuar con responsabilidad, fortalecer la democracia interna y potenciar la participación frente a la apatía. Por eso, ante la negativa del presidente del partido, Marcos Ferrer de abrir esa posibilidad a todos los afiliados cordobeses concurriremos ante el juez electoral a fin de que se cumpla la ley”, dijo Mestre en redes.