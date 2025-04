Por Bettina Marengo

Luego de la semana corta que empieza hoy, Juan Schiaretti retomará la agenda de actividades con el partido Hacemos, tras el parate obligado por la muerte del papa Francisco y las ceremonias fúnebres. Con un pie en mayo, mes clave porque varias provincias que adelantaron elecciones respecto a las nacionales dejarán data para analizar y decidir, en Córdoba se aceleran las presiones y las conjeturas de cara a los comicios de octubre.

Hay una fecha de hierro, el 17 de agosto, día de la presentación de las listas, y un mes simbólico, julio, que el oficialismo provincial viene mencionando como momento de definiciones.

Se sabe que el gobernador Martín Llaryora quiere a Schiaretti encabezando la lista de diputados nacionales por Córdoba y se sabe que, hasta ahora, Schiaretti (o los suyos) dicen que no, que Juan es el jefe de un proyecto político nacional y que no será candidato ni en esta provincia ni en CABA, como sueñan algunos llaryoristas. Desde el Panal mandan mensajes al exmandatario con encuestas. Aseguran que con el “Gringo”, la lista oficialista sumaría diez puntos sobre cualquier otro candidato que pueda poner el PJ (Pichi Campana, Miguel Siciliano) y que en tal caso, Hacemos Unidos saldrá a defender las dos bancas que pone en juego y no mucho más. Por fuera de eso, afirman que el sanfrancisqueño quiere a Schiaretti en el Congreso de la Nación por su peso político en futuros escenarios nacionales. El interlineado es obvio: en un momento difícil de la gestión provincial, una mala elección, por más previsible que sea, golpea dos veces y puede condicionar lo único no discutible para el macro esquema cordobesista: el poder en Córdoba. “La apuesta de todos es que a Martin le vaya bien”, tranquilizan cerca del jefe de Hacemos.

Hay mucho en juego para ser un turno electoral de medio término. Si Milei sigue fuerte, y su candidato gana bien, las puertas del 2027 le quedarán abiertas, para ansiedad de Llaryora, en cuyo gobierno sienten, por ejemplo, que en materia de Seguridad “se hizo muchísimo” pero que la inseguridad sigue siendo un problema para la gente. No es el único problema. La ciudad Capital está en la mira hace rato y es una de las preocupaciones del esquema del poder del gobernador.

Luis Juez sabe de la tensión y mete bocadillo: “yo soy el único que le puede ganar a Schiaretti”, aseguró una vez más, no solo para preocupar al radical Rodrigo de Loredo, que quiere ser el candidato del espacio de Javier Milei en Córdoba, sino tal vez para que llegue al politólogo libertario Agustin Laje, egresado de la Universidad Católica y entrenado en los think tanks conservadores norteamericanos, que es una posible apuesta de la Casa Rosada si Karina Milei decide jugar con los propios. En esa línea de los propios, otro nombre es Diana Mondino, que nunca despotricó en público luego de ser echada de Cancillería.

El schiarettismo, tal vez demasiado callado, dice sobre el juego de la silla de la oposición: “No vamos a entrar en el juego de la pelea entre Kiko y Kako”. Pero entienden que la candidatura del exgobernador puede terminar uniendo a una oposición que hoy luce fragmentada y peleando por el voto-Milei. Como sucede en CABA, donde la dispersión de voto de derecha podría significar la victoria del kirchnerismo con el diputado Leandro Santoro. Es el argumento más selfie. El argumento humilde recuerda al José Manuel de la Sota del 2017: no quiso ser candidato a diputado porque sabía que iba a perder con el ex árbitro Héctor “la Coneja” Baldassi, que con la boleta de Cambiemos arrasó las legislativas con casi 50 puntos. Tuvo que salir Llaryora, que con Schiaretti gobernador exitoso quedó 18 puntos abajo del ganador.

Hay que esperar. En mayo votan las provincias de Chaco, Jujuy, San Luis y Salta, en el súper domingo del 11. Una semana después, el 18, la gran fecha de CABA. El 8 de junio vota Misiones. Todos los resultados dejarán pistas, aun en otros contextos, para los oficialismos. El 7 de septiembre es el turno de la provincia de Buenos Aires, pero entonces ya todo estará cerrado para octubre.