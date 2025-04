Tras la advertencia del presidente Javier Milei sobre el aumento de las retenciones al campo en junio y su recomendación al sector agropecuario de liquidar la cosecha antes de esa fecha, Alfil dialogó con Guillermo Vitelli, dirigente de la Sociedad Rural Argentina en Córdoba. El dirigente opinó sobre las medidas económicas de Milei, en particular respecto a la eliminación del cepo cambiario y las retenciones al campo, así como sobre sus declaraciones en Neura.

Retenciones del campo y eliminación del cepo cambiario

Pese a que la eliminación del cepo trajo alivio para muchos productores agropecuarios, las retenciones al campo representan un nuevo problema en el panorama actual. En ese marco, y tras ser consultado sobre el impacto de las retenciones en las ventas, el dirigente agropecuario Guillermo Vitelli respondió: "El campo vende cuando necesita dinero para cubrir gastos o realizar inversiones".

En ese sentido, agregó: "Si el sector interpreta que en junio o julio van a subir las retenciones, probablemente la decisión de venta la tome para cubrirse de ese tema de la subretención. Esa decisión de venta la tome llegado el momento de fin de junio", y aclaró que si se interpreta que las retenciones volverán, "en ese momento tomará la decisión y venderá".

Sin embargo, lejos de distanciarse del gobierno de Milei, afirmó que el acuerdo con el FMI que, eventualmente, desencadenó en la eliminación del cepo cambiario fue "acertada". En ese sentido declaró que "cambia el panorama hacia el futuro, no solamente el sector agropecuario sino de toda la economía".

Respecto al comportamiento comercial actual, señaló: "no entiendo de que haya producido algún cambio en el comportamiento de efectuar las ventas o no, porque inclusive recién ahora se está empezando a levantar la cosecha, con lo cual la preocupación del productor agropecuario está centrada en otro foco, no en el comercial hoy en día.".

la eliminación de cepo cambiario en realidad lo que soluciona es otro problema que no es el precio en definitiva del producto agropecuario", aclaró Vitelli, y explicó que la eliminación del cepo contrajo la desaparición de algunos tipos de cambio que operaban en el mercado; por ejemplo, el dólar blend, que, según explicó, "era la combinación de $1 oficial con una ponderación con $1 más libre" con lo cual las ventas agropecuarias estaban regidas por un tipo de cambio mayor al oficial.

Finalmente, admitió que persiste la incertidumbre sobre el impacto final de estas medidas en los precios, por lo que "hay que tener paciencia".

El exabrupto de Milei

En una entrevista con Alejandro Fantino en su canal "Neura", el presidente de la Nación recurrió a una metáfora para explicar el principio económico de Carl Menger. El mismo declaró que "los precios determinan los costos, y no los costos los que determinan los precios". También advirtió sobre la posible reacción de empresarios frente a la liberación cambiaria: "Que se metan los productos en el orto. Es una muy buena explicación".

En ese marco, Guillermo Vitelli aclaró que respecto al principio económico de Menguer, no aplica para el comercio ganario, especialmente el comercio agropecuario. "hay un mercado internacional que opera sobre los precios, con lo cual el estoquearse o no estoquearse no influye sobre una variación de precios, salvo que haya una cosecha muy menguada, que no es el caso que va a pasar este año", aclaró el dirigente de la Sociedad Rural.

En cuanto a lo personal, Vitelli aclaró: "no coincido ni con el tono ni con el mensaje. Yo la pregunta que me hago es en una sociedad en donde el mayor valor que debíamos procurar tener es el del respeto" y que el exabrupto del presidente "lo único que genera es en personas que su vida corre con otros valores y donde se respeta las decisiones individuales de cada persona". "Creo que a mí lo único que me produce es desagrado, que no quiere decir que me pongan en un lugar de opositor, para nada, pero no me gusta tener un presidente que tenga esos exabruptos", reflexionó al final.