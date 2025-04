Enroque corto

Cordobeses en la comisión Cripto

Luego de varias idas y vueltas y "avivadas" políticas con la conformación de interbloques para ganar lugares, quedó conformada la Comisión de Investigación del affaire de la criptomoneda $Libra que involucra al presidente de la Nación, Javier Milei.

Informante: Hay varios cordobeses en esa comisión que aprobó Diputados hace una semana. Por Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño. Eso se sabía, usted lo publicó.

Alfil: Si, tal cual. ¿Quiénes más?

Informante: Por La Libertad Avanza en interbloque con CREO, estará Gabriel Bornoroni, presidente del bloque libertario en la cámara. Por la UCR de Rodrigo De Loredo es posible que esté Soledad Carrizo. En tanto, por Unión por la Patria va a estar el diputado Pablo Carro.

Alfil: Bastante representación y bien variada. Un dialoguista, un oficialista, una aliada y un opositor duro.

Informante: Bien por Córdoba

Dos buenas para el radicalismo…

El informante radical buscó un respiro en medio de la turbulencia de la interna y decidió poner un freno. Por eso, llamó al periodista.

Informante Radical: ¿Anda por ahí?

Periodista: ¡Sí! ¿Pasó algo con la interna?

IR: No, viejo… ¡qué cosa usted! Siempre dando vuelta con este tema…

P: Bueno, no me va a negar que ustedes dan siempre material.

IR: Eso es cierto. Pero creáme, casi que le hablo en tono conciliador por dos buenas cosas de dos radicales. Hoy distanciados, es cierto. Aunque, cuando se observa que en el caso de uno se puede destacar la gestión y en el caso del otro, en este momento, la militancia, me parece interesante.

P: A ver…

IR: Un lindo dato de color: lo bien que le fue al presidente de nuestro partido, Marcos Ferrer, con el festival Kinoto. El encuentro gastronómico en Río Tercero.

P: Bien, lo felicito y mándele un abrazo.

IR: Y lo otro lo de Ramón, que se fue a caminar Carlos Paz como un militante más. Es bueno tener llegada a una ciudad grande, pelear en todos lados. Ojalá se llegue a buen puerto con la eterna rosca nuestra. Le mando un abrazo.

Asado de Llaryora con legisladores

Sucedió hace unos días pero se habló poco. Por esto, el informante PJ llamó al periodista.

Informante PJ: Veo que no se enteraron del asado…

Periodista: ¿Qué asado?

IPJ: Ve, le dije.

P: Bueno, cuente.

IPJ: Hace unos días y el gobernador Martín Llaryora y el ministro Manuel Calvo invitaron a un asado a todos los legisladores del oficialismo.

P: ¿Ah sí?

IPJ: Sí, se habló de todo. Hay preocupación de los legisladores con el interior, y desde el Ejecutivo reconocieron que con el nuevo esquema de coparticipación se va a recomponer la relación con muchos municipios porque la mayoría de los intendentes ven que la única puerta que se puede golpear es la del Panal.

P: Claro…

IPJ: Sí, pero le digo la verdad. Los muchachos no se chupan el dedo, varios se fueron del asado preocupados y entre sí cambiaron unos mensajes: “si creen que con eso alcanza, mmm… complicada la cosa”.

P: Epa.

IPJ: Sí, porque esto no es nuevo, a los intendentes los va a acomodar el viento. Hágame caso.

Bornoroni tiene una nueva notificación

El informante libertario envió al periodista una publicación de Instagram, y éste no tardó en responder.

Periodista: ¿Es joda o es en serio? No se lo pregunto mal… se lo pregunto bien. Es que a veces no sé donde termina la línea de lo que es “joda” con ustedes…

Informante Libertario: Ja, ja. No se preocupe, no me ofendo. Con nosotros no está tan claro donde termina el show. ¡Por eso mismo es que el Javo cautiva tanto a la sociedad!

P.: Bueno, bueno… pero no respondió mi pregunta. ¿Quiénes son estos muchachos?

I.L.: Ezequiel Vivas y Stéfano López (alias AlfajorTatín) son dos influencers libertarios cordobeses, que trabajan defendiendo las ideas de Milei y atendiendo, cuando pueden, al oficialismo local. Aparentemente han encontrado asilo en el Partido Demócrata, o en la fracción del Partido Demócrata que se abrió de la conducción de Rodolfo Eiben. Y cómo igual el PD candidatos conocidos no tiene, se ve que estos dos jugadores, que mueven bastante en redes sociales, son los que se anotaron.

P.: Se enlistaron para entrar a la ‘casta’…

I.L.: ¡Se enlistaron para desterrarla!

P.: Disculpe, mi falta de fe es absoluta…

Ateneo Ramona Bustamante el 24

El dirigente de la Capital cordobesa hacía mucho que no tomaba contacto con el periodista y aprovechó para hacerle una invitación.

Informante Capital: ¡Tanto tiempo!

Periodista: ¡Lo mismo digo! ¡Qué cuenta!

IC: Lo quiero invitar al Ateneo Ramona Bustamante que es el 24 de este mes.

P: ¿Dónde?

IC: A las 19 en el Cispren. Se abordará la temática "MEMORIA SOCIAL DEL TERRORISMO DE ESTADO: DESAFIOS ACTUALES DE LA DEMOCRACIA" y contará con la presencia de Carol Solis, de la Facultad Filosofia y Humanidades‐UNC; Emiliano Salguero, de la Mesa de Trabajo por los DDHH Cordoba y Eduardo Sota.