Enroque corto

LLA, sin “agendas propias”

El libertario llamó al periodista para charlar y, de paso, preguntarle qué había dicho Bornoroni en la entrevista.

Informante Libertario: Escúcheme, no se enoje, pero no lo vi el jueves.

Periodista: Ja, ja. No pasa nada amigo, no me ofendo. ¿Cuál es la duda?

I.L.: Se me complicó, anduve en varias reuniones. Pero quiero saber qué dijo el presidente del Bloque.

P.: Mire, no le voy a resumir toda la entrevista, porque sería repetir de gusto, pero le cuento lo que para mí fue lo más significativo.

I.L.: A ver…

P.: El diputado, presidente de LLA Córdoba, dijo que “en La Libertad Avanzan no hay agendas propias”, negando la posibilidad de que Franco Mogetta pueda moverse con cierta autonomía en Córdoba.

I.L.: Interesante...

P.: Eso le dejo como adelante. Después, si quiere entrar en detalle, vea el programa que queda colgado en YouTube.

I.L.: Lo haré, lo haré…

El Concejo se prepara para una semana caliente por el aumento del boleto

El viernes casi al final de la tarde la gestión que encabeza Daniel Passerini dio a conocer el aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros a $1580. Por esto, el fin de semana el informante del Concejo Deliberante llamó al periodista.

Informante Concejo: ¡Qué bárbaro! ¡No se puede creer, viejo!

Periodista: ¿Qué pasó?

IC: ¿Le parece poco un aumento del colectivo a fin de mes?

P: La verdad que no…

IC: ¿Le parece poco esta costumbre de anunciar las cosas un viernes a la noche?

P: La verdad que tampoco…

IC: Ah, pero prepárese en el Concejo con el tema. Ya estuvieron en las redes muy picantes varios concejales como los radicales Caffaratti, Balastegui, Fabre, Piguillem

P: Sí.

IC: Desde el juecismo largó fuerte Martín Juez

P: También lo vi.

IC: Los libertarios también. Por eso, acuérdese que se va a poner picante la semana con el tema del transporte.

La “Red Social” de Capital, Colón y Punilla

La iniciativa propone un abordaje articulado para afrontar desafíos y problemáticas comunes de las tres regiones y comunidades. Quiénes la integran.

Informante: Tuvo lugar el primer encuentro de la Red Social CórdobaR, un espacio convocado por dirigentes sociales de distintos ámbitos de barrios de Córdoba Capital, Punilla y del departamento Colón.

Periodista: ¿Cómo es la cosa?

I.: Se juntaron se dio en el Complejo Forja representantes de asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, centros vecinales, comedores, merenderos, escuelas de futbol. Participaron 60 organizaciones civiles de las 14 seccionales capitalinas, Punilla y Colón. La idea es ir tejiendo una red para abordar los desafíos en común que tienen esas comunidades.

P.: ¿Hubo presencias políticas?

I.: Sólo el legislador peronista Leonardo Limia quien, de algún modo, patrocina el armado y acompañó a la dirigencia en el debut del proyecto. Alentó el hecho de que organizaciones del tercer sector puedan articular con el sector público, académico y privado para generar respuestas reales a las familias en un momento tan complicado como éste.