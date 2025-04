Por Bettina Marengo

El anuncio de Javier Milei de la vuelta de las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario y la advertencia a los productores para que liquiden los granos antes del 30 de junio reavivó el anticuerpo pro campo del cordobesismo, que desde la 125 de Cristina y Lousteau se hizo fuerte con la defensa del sector e hizo de la lucha contra el impuesto una fuente de votos antikirchneristas.

En modo cautela frente a un Javier Milei que ha recuperado la centralidad política y el control de la agenda publica por primera vez desde aquel discurso de Davos donde desentonó fuerte sobre homosexualidad y delitos sexuales, y luego con el escándalo cripto, el gobierno de Martín Llaryora va por la acción legislativa local y por proyectos anti retenciones en el Congreso de la Nación más que por la confrontación directa, como fue durante la era de los K y el PJ. En cualquier caso, blandir la bandera del campo no le vendría nada mal al Panal en plena campaña para octubre para fortalecer el voto del interior que le fue esquivo al sanfrancisqueño cuando fue elegido gobernador. Mientras, van a observar la evolución de la pelea entre la Nación y las organizaciones del sector rural, con algunas de las cuales las relaciones se tensaron por la pelea por el impuesto inmobiliario rural. “Vamos a ver si el gobierno nacional reafirma o cambia de opinión” sobre el regreso de las retenciones, aunque prácticamente todas las entidades que representan al sector salieron a criticar el emplazamiento presidencial, que tiene que ver con la necesidad de que ingresen al Tesoro los dólares de las liquidaciones del campo para sostener la Fase 3 del programa económico. Al cierre de esta nota, no habían marcado posición ni el gobernador, ni su antecesor Juan Schiaretti, ni el ministro de AgroIndustria, Sergio Busso. Sí lo hicieron sendos alfiles.

El diputado Carlos Gutiérrez, que responde a Schiaretti, casi un creador de la alianza entre el oficialismo y los ruralistas que asentó al primero en los departamentos del interior, fue el primero que salió a reclamar reglas de juego claras y “previsibilidad” cuando se conoció la advertencia de Milei. Ayer, en declaraciones radiales profundizó la crítica y habló de “apriete muy burdo” de la Casa Rosada, en un registro que por ahora el llaryorismo no está usando. “Estamos cansados ya de que haya gobiernos que han prometido la baja de retenciones, no lo han cumplido, otros las bajaron y las restauraron nuevamente. No cabe duda que es un apriete, pero un apriete muy burdo”, remarcó.

El cordobesismo, en confluencia con los mandatarios de la Región Centro, se adjudica haber logrado la rebaja de alícuotas de los derechos de exportación que rigen desde enero para la soja poroto y aceite, el trigo, la cebada, el sorgo, el maíz y el girasol y la promesa de Milei era la eliminación total del gravamen cuando estuvieran las condiciones financieras.

Con la firma de Gutierrez y Alejandra Torres, más otros diputados de Encuentro Federal como Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot, Mónica Fein y Esteban Paulón, el cordobesismo presentó un proyecto de “Estabilidad Fiscal y Previsibilidad para el Sector Agroindustrial” como primera reacción parlamentaria al anunció del fin del veranito con retenciones disminuidas. Un rato despues, la principal espada legislativa de Llaryora, Miguel Siciliano, jefe del bloque oficialista en la Legislatura, salio a poner la posición del gobierno. “Basta de poner la pata en la cabeza a nuestros productores”, escribió en un largo tuit donde dijo que la Provincia acompaña “el legítimo reclamo de las entidades agropecuarias, que exigen al Gobierno nacional medidas concretas para enfrentar esta difícil situación”. “Debemos terminar de una vez con las malditas retenicones”, posteo en redes, usando una frase acuñada por Schiaretti y tomada por Llaryora. Siciliano, que suena como posible candidato a diputado, insistió con que “el campo necesita con urgencia una reducción de las retenciones a las exportaciones, permitiendo que esos recursos vuelvan a este pujante sector productivo. Nuestros productores han sido pilares del crecimiento del país durante décadas y es hora de dejar de cobrarles impuestos por producir”. Y cerró con un clásico del cordobesismo: “¿Se imaginan lo que sería nuestra provincia si ese dinero quedara en manos de quienes invierten, generan empleo y desarrollan nuestras comunidades?”.

En tanto, el proyecto de Gutierrez y Torres en su articulo 1 busca “garantizar la estabilidad fiscal del sector agropecuario y agroindustrial, mediante la prohibición de aumentos en los derechos de exportación aplicables a productos del sector durante el año 2025”, y en su artículo 2 “prohíbe el aumento de alícuotas a partir de la entrada en vigencia de la ley” ni la creación de nuevos derechos de exportación sobre productos agropecuarios y agroindustriales “que hayan sido reducidos o eliminados por decreto o

Resolución administrativa durante los años 2024 y 2025”.