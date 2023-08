Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Bruno y el corte de boleta

En medio de la jornada electoral, el informante llegaba a la periodista para comentarle sobre la postura del intendente de Canals, Edgar Bruno, quien militó a Sergio Massa como candidato a presidente pero planteó un corte de boleta en favor del tramo legislativo de Hacemos por Nuestro País.

Informante: ¿Se acuerda que se hablaba de dirigentes e intendentes “massistas” que iban a instar al corte de boleta en las PASO? Bueno, la verdad es que Bruno fue consecuente con eso y en sus redes subió la foto de su corte de boleta. Massa como presidente y diputados nacionales y por el Parlasur de Hacemos Unidos.

Periodista: Claro, se decía que iba a proceder de esa forma.

I: Lo que sí puedo decirle es que la mayoría de los massistas no fue por ese lado. Ya sabe que el intendente de Canals se mueve bastante solo en algunas cuestiones y, por lo que pude averiguar, parece que la postura de algunos espacios delasotistas era jugar de lleno con Massa. Por mi parte, no he visto más que unas pocas excepciones hablando de un corte de boleta.

P: Y si lo piensa bien, sería lo lógico.

I: Claro. Imagínese que el espacio que se calzó la organización del armado massista en la ciudad instara a un corte de boleta en favor de un espacio que estuvo haciendo toda la campaña en contra del gobierno nacional. No sería lo apropiado. Pero bueno, en una de esas algún que otro compañero imitó el accionar del intendente de Canals (risas).

La “humorada” de Jure contra Llamosas

En la espera de una cobertura electoral en el colegio 21 de Julio, el periodista dialogaba con un informante sobre un resultado deportivo que generó una curiosa interacción entre Juan Manuel Llamosas y Juan Jure.

Informante: ¿Escuchó lo que dijo (Juan) Jure?

Periodista: ¿A qué se refiere? Lo saludé recién, pero pasó rápido.

I: Lo pongo en contexto. El sábado se jugó la final del rugby cordobés. Jugaron Uru Curé (Río Cuarto) contra Córdoba Athletic. Las lechuzas perdieron contra el conjunto de la capital, por lo que hubo varias caras largas este domingo y no por las elecciones. Jure es un reconocido hincha del equipo riocuartense y recién, cuando entraba al colegio para fiscalizar, se cruzó justo con algunos de los dirigentes del peronismo que esperaban por el intendente. Ahí aprovechó y tiró una humorada dirigida a Llamosas.

P: ¿Qué dijo?

I: Le resaltó a los presentes que el intendente había ido a ver la final, pero no había hecho lo mismo en los partidos previos. “Es mufa el Juan”, dijo el “turco”, que llegó al colegio con unos lentes de aviador, como si recién viajara en un jet (risas). Entre risas, dijo que lo aprecia mucho al intendente, pero que se tendría que haber quedado en la casa. Hubo contrapunto del otro lado, pero siempre amistoso.

P: (Risas) ¡Me lo perdí! Esas son las chicanas que nos gustan.

I: Es el folklore del deporte. Se la remarco porque no es común encontrarse estas interacciones. Obviamente, cuando Llamosas llegó, alguien de su equipo le debe haber contado la humorada. Me dicen que se reía el intendente (risas).

P: Bueno, por lo menos hay buena onda.

I: ¡Claro! Como toda cuestión deportiva. Si fuéramos mal pensados, podríamos relacionar estos dichos con cuestiones electorales. Pero nos vamos a limitar al rugby para respetar la veda (risas). Además, Urú debe ser uno de los pocos lugares de la ciudad en la que radicales y peronistas tienen la misma camiseta puesta.

Libertarios, con Messi en la campaña

En plena jornada electoral, el informante se acercaba al periodista con perlitas de lo que dejó la campaña en diferentes espacios liberales.

Informante: Mire si será loca la campaña que ayer vi a gente movilizando votos con una imagen de Lionel Messi. No lo dejan en paz ni a él. No es la típica de meter una foto del diez en el sobre, sino hacer campaña con su imagen.

Periodista: ¿A quién se le ocurrió eso?

I: A uno de los espacios libertarios de la ciudad. Los de Magna Patria, una agrupación pequeña pero ruidosa. ¿Se acuerda de los que salen con megáfonos a la calle? Son ellos.

P: ¿Y qué tiene que ver Lionel con ellos?

I: Tienen un banner con una foto de Messi cargando un libro de Javier Milei. Tiene toda la pinta de ser un Photoshop, pero si alguno cae…

P: No creo que Messi apruebe ese mensaje (risas)

I: Para nada, pero esta gente parece que está haciendo más por los libertarios de Milei que los que tienen sellito. Fíjese que hay peronistas y radicales con sus bunkers y fiscales siguiendo el minuto a minuto, pero los del Partido Libertario movilizaron poco. Si Milei saca buena diferencia, no se deberá a la militancia.

P: ¿Y se mueven para el 2024?

I: ¡Seguro! Van a competir, lo que no se sabe es con quién. Los de Magna Patria tienen una candidata, Cecilia Peña. Cuelgan carteles por toda la ciudad, pero andan flojos de sello. Eso sí, alguna llegada a Milei ha tenido este espacio.

¿El eje fuerte de los adversarios?

El analista le enviaba un mensaje a la periodista hablando sobre los últimos tópicos de campaña de uno de los precandidatos a intendente que competirán en la interna radical de septiembre.

Analista: La saco un poco de la vorágine electoral. Aunque esto también tiene que ver con urnas pero las de septiembre. ¿Vio que los radicales ya arrancaron con todo? Y con el tema ambiental.

Periodista: Entiendo que lo de (Gonzalo) Parodi es un proyecto del bloque. Pero sí, claramente se puede enmarcar dentro de la campaña porque además hubo críticas a la gestión ambiental de Llamosas.

A: Habló de un fomento estatal de las energías renovables, que se reduzcan los impuestos para los sectores que vendan insumos vinculados a energías renovables, que se instalen estaciones de carga eléctricas, entre otras cosas. Le sugiero que no pierda de vista las redes sociales de los dirigentes porque ahí va a notar que otro de los nombres fuertes para las urnas del 2024 ha estado con el mismo eje. Y no solo ahora. Le diría que es uno de los temas, por excelencia, que más trabaja esta persona.

P: Si es por el tema ambiental, supongo que se refiere a Adriana Nazario.

A: Así es. Nazario estuvo recorriendo la reserva Chocancharava hace poco. Casualidad o no, creo que la agenda que está proponiendo este sector de la oposición puede encontrar una respuesta fuerte del otro lado si Adriana llega a ser la candidata del peronismo. Aunque quizás Parodi y ella coincidan en algunas cosas.

P: ¿En qué?

A: En referencia a la actual gestión y más de una vez, la ex diputada dijo que se podría hacer mucho más desde lo ambiental.