Este miércoles, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se encuentra en una audiencia conciliadora convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre el poder Judicial y la Provincia, buscan llegar a un acuerdo respecto a la deuda pendiente que tiene el Anses con la Caja de Jubilaciones cordobesa.

El encuentro se está llevando a cabo} en Palacio de Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires. El gobernador fue acompañado por el ministro de Justicia, Julián López; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; y el ministro de Economía, Guillermo Acosta.

Previo a ese encuentro, Llaryora dio su punto de vista respecto del tema: "Creo que lo que está haciendo la Corte hoy es un llamado a la reflexión. llamando a una audiencia entre las partes antes de emitir un fallo, para decir volvamos a los cánones institucionales, esto es defender la República".

El mandatario provincial agregó: "Felicito a los miembros de la Corte por tomar este determinación y generar este encuentro", agregó.

Cabe destacar que, de acuerdo a los cálculos del Gobierno provincial, la deuda ronda el billón de pesos, y sigue creciendo a medida que se acumulan pagos pendientes e intereses no saldados. Mientras se realiza la reunión en el Palacio de Tribunales, aún queda pendiente negociaciones entre la administración de Martín Llaryora y la de Javier Milei por deudas y acreencias mutuas.

En el Centro Cívico estiman que la deuda nominal supera los $ 300 mil millones y se va cerca del billón con los intereses. Llevarán el reclamo el propio Llaryora; el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; y el máximo funcionario de la Caja, Adrián Daniele; además de letrados de la Provincia.

Por parte de Nación, concurrieron José María García Hamilton, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Valeria Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal provincial; y Andrés Gutiérrez, el representante legal de la Anses.

Las palabras de Llaryora al pié de Tribunales: "La Nación está enviando cero pesos"

Previo de entrar a la Corte, Llaryora reiteró su reclamo contra el organismo nacional y advirtió que la administración de Javier Milei "está enviando cero pesos" para la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

"No se puede actuar sin respetar la ley, sin respetar los acuerdos que nos llevaron a la conformación de la República. Porque si no, cualquier gobernador o intendente hace lo que quiere unilateralmente y eso no funciona de esa manera", manifestó.

Y agregó en esa misma línea: "Esto es un hecho histórico, como gobernador vengo a defender los derechos de los cordobeses, y principalmente de nuestros abogados. Estamos en una situación límite y única".

Para el mandatario, la decisión de Nación "atenta contra los derechos de los cordobeses que hacen un tremendo esfuerzo para cumplir las obligaciones con los jubilados".

En ese sentido, el gobernador recalcó que es importante que la Nación vuelva a "cumplir con los acuerdos federales que nos llevaron a generar la Argentina" y recalcó que no cumple con el "manifiesto", destacando que para Córdoba pasan "cero pesos".

"El Estado nacional, de manera unilateral, está incumpliendo con su obligación en el envío de los fondos a las cajas previsionales. La Corte está diciendo que volvamos a los cánones tradicionales... esto es defender la República. Espero que el Gobierno nacional reflexione", cerró Llaryora.