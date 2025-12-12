Enroque corto

Gremios rechazan el artículo 63

Unos 25 gremios de trabajadores estatales de Córdoba, aportantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia, emitieron un durísimo comunicado sobre la situación de la entidad previsional, matizando críticas a la Nación y a la Provincia.

Informante: Desde el SEP a la UEPC, pasando por Bancarios, Judiciales y Casinos, más el SUOEM, muchos gremios salieron a reclamar a la Nación por no enviar los fondos para la Caja de Jubilaciones, respaldaron al Gobierno de Córdoba por sus reclamos a Anses pero dejaron en claro que no aceptan el incremento de aportes de los activos previsto en la ley tributaria provincial 2026.

Alfil: Rechazan el artículo 63 del Código Tributario, que faculta al Estado provincial a un incremento de aportes de hasta el 4% más.

Informante: Tal cual. Y también rechazan el proyecto del legislador Chamorro, que era mirado con buenos ojos por algunos llaryoristas, que le pone tope a las jubilaciones.

Alfil: Parece que la jugada del gobierno de dividir el frente gremial no ha dado resultado.

Informante: Hasta ahora, esto recién empieza. Piden que se abra la Caja, que solo tiene atención virtual, y que se elimine el diferimiento. Vienen tiempos complicados.

Alfil: Por suerte para el Panal, llegó el verano...

La gripe K preocupa al Panal

La novedad de la circulación del virus Influenza A - H3N2 subclado K en Europa encendió alarmas en Córdoba.Informante: El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, utilizó sus redes para informar que el gobernador Llaryora se adelantó al invierno y puso el ojo en la nueva gripe K.

Alfil: Me reservo los comentarios...

Informante: Pero no, esto no es por los K. "Por indicación del gobernador @MartinLlaryora convoqué para este viernes por la mañana a un grupo de expertos cordobeses con el objeto de iniciar un seguimiento activo a la nueva preocupación sanitaria que atraviesa a parte de Europa: el virus Influenza A - H3N2 subclado K", dijo el ministro.

Alfil: ¿O sea que hoy se reúnen?

Informante: Si. El ministro, que parece confirmadísimo en su cargo, agregó que "la cepa está generando dificultades importantes en algunos países y queremos anticiparnos a sus eventuales consecuencias".

Alfil: Chan.

Hernández Maqueda intenta meter presión a Monteoliva con los “cuidacoches”: pide delito federal y acusa feudos callejeros

El legislador elevó una carta a la ministra de Seguridad reclamando que el nuevo Código Penal castigue la actividad de cuidacoches y limpiavidrios. En clave local, responsabilizó al oficialismo cordobés de congelar su proyecto y permitir “estructuras organizadas de extorsión”.

Periodista: ¿Es cierto que Hernández Maqueda aprovechó el debut de Monteoliva para tirarles un pendiente cordobés?

Informante: Le pidió que la reforma penal incluya un tipo específico para cuidacoches y limpiavidrios. Delito federal. Nada menos.

Periodista: O sea, Milei arranca con orden y GHM quiere que Córdoba aparezca como la provincia que no se animó.

Informante: Exacto. En su carta, él dice que acá nunca quisieron tocar el tema porque “las estructuras” tienen padrinos políticos, cooperativas, organizaciones. Lo de siempre, pero dicho más fuerte.

Periodista: ¿Y su proyecto provincial?

Informante: —Congelado. Lo recuerda cada vez que puede: dos expedientes durmiendo en comisión. Él lo presenta como la prueba de que Nación tiene que intervenir.

Periodista: —Una forma elegante de decir “acá no lo van a tratar nunca”.