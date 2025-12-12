Enroque Corto
La triple corona | Rossi se lanzó a la intendencia por Córdoba | El TSJ en las excavaciones de La Perla | Encuentro Vecinal activa su rotación
Unos 25 gremios de trabajadores estatales de Córdoba, aportantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia, emitieron un durísimo comunicado sobre la situación de la entidad previsional, matizando críticas a la Nación y a la Provincia.
Informante: Desde el SEP a la UEPC, pasando por Bancarios, Judiciales y Casinos, más el SUOEM, muchos gremios salieron a reclamar a la Nación por no enviar los fondos para la Caja de Jubilaciones, respaldaron al Gobierno de Córdoba por sus reclamos a Anses pero dejaron en claro que no aceptan el incremento de aportes de los activos previsto en la ley tributaria provincial 2026.
Alfil: Rechazan el artículo 63 del Código Tributario, que faculta al Estado provincial a un incremento de aportes de hasta el 4% más.
Informante: Tal cual. Y también rechazan el proyecto del legislador Chamorro, que era mirado con buenos ojos por algunos llaryoristas, que le pone tope a las jubilaciones.
Alfil: Parece que la jugada del gobierno de dividir el frente gremial no ha dado resultado.
Informante: Hasta ahora, esto recién empieza. Piden que se abra la Caja, que solo tiene atención virtual, y que se elimine el diferimiento. Vienen tiempos complicados.
Alfil: Por suerte para el Panal, llegó el verano...
La novedad de la circulación del virus Influenza A - H3N2 subclado K en Europa encendió alarmas en Córdoba.Informante: El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, utilizó sus redes para informar que el gobernador Llaryora se adelantó al invierno y puso el ojo en la nueva gripe K.
Alfil: Me reservo los comentarios...
Informante: Pero no, esto no es por los K. "Por indicación del gobernador @MartinLlaryora convoqué para este viernes por la mañana a un grupo de expertos cordobeses con el objeto de iniciar un seguimiento activo a la nueva preocupación sanitaria que atraviesa a parte de Europa: el virus Influenza A - H3N2 subclado K", dijo el ministro.
Alfil: ¿O sea que hoy se reúnen?
Informante: Si. El ministro, que parece confirmadísimo en su cargo, agregó que "la cepa está generando dificultades importantes en algunos países y queremos anticiparnos a sus eventuales consecuencias".
Alfil: Chan.
El legislador elevó una carta a la ministra de Seguridad reclamando que el nuevo Código Penal castigue la actividad de cuidacoches y limpiavidrios. En clave local, responsabilizó al oficialismo cordobés de congelar su proyecto y permitir “estructuras organizadas de extorsión”.
Periodista: ¿Es cierto que Hernández Maqueda aprovechó el debut de Monteoliva para tirarles un pendiente cordobés?
Informante: Le pidió que la reforma penal incluya un tipo específico para cuidacoches y limpiavidrios. Delito federal. Nada menos.
Periodista: O sea, Milei arranca con orden y GHM quiere que Córdoba aparezca como la provincia que no se animó.
Informante: Exacto. En su carta, él dice que acá nunca quisieron tocar el tema porque “las estructuras” tienen padrinos políticos, cooperativas, organizaciones. Lo de siempre, pero dicho más fuerte.
Periodista: ¿Y su proyecto provincial?
Informante: —Congelado. Lo recuerda cada vez que puede: dos expedientes durmiendo en comisión. Él lo presenta como la prueba de que Nación tiene que intervenir.
Periodista: —Una forma elegante de decir “acá no lo van a tratar nunca”.
El oficialismo aprobará hoy la creación de la Procuración Penitenciaria de Córdoba. El objetivo, tutelar los derechos de los presos. En los próximos días, el Ejecutivo enviará los pliegos con los siete candidatos cuyos cargos serán inamovibles y cobrarán como un vocal del TSJ. Críticas opositoras.
Gobernador e intendente hablaron, semanas atrás, del arribo del diputado electo a un ministerio con profunda incidencia en Capital. Nadie desconoce la distancia entre Passerini y Siciliano. Pero el pragmatismo -o quizá la resignación- obliga a aceptarlo, como prenda de cambio de los fondos que lo acompañen.
Jubilados autoconvocados ingresaron este miércoles la iniciativa popular en la Unicameral, con el contundente apoyo de legisladores de la oposición. Desde el oficialismo, califican de “poco oportuno” el planteo de los pasivos y aseguran que devolver el 82% móvil llevaría el déficit de la Caja de $750 millones a $2,1 billones.
El senador rosqueó con Bullrich, dejó el Frente PRO del que había sido presidente y ahora integra Alianza La Libertad Avanza. Habló con Milei en Las Higueras y acordaron nuevas charlas. Despedida de año con Bornoroni y sin Rodrigo de Loredo.
Agost Carreño desembarcó en la Legislatura y debutará en sesión este jueves. En el PRO cordobés se libra una pulseada por la presidencia del bloque, que enfrenta al titular partidario con la legisladora alineada a Soher El Sukaria, Patricia Bota. Hay amenaza de quiebre del bloque amarillo y eso se resolverá hoy, antes de la sesión.