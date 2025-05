Una pieza clave del ajedrez político

Por Redacción Alfil

Causó hondo pesar en el ámbito periodístico cordobés el fallecimiento de Gabriel Osman, quien murió el jueves pasado a los 73 años, dejando como legado, entre muchas otras cosas, la creación y continuidad del diario Alfil, del que fue principal impulsor en su aparición y al que dirigió durante más de una década. Nacido hace 73 años en Villaguay, Entre Ríos, llegó muy joven a Córdoba para cursar sus estudios universitarios y fue en esta ciudad donde formó su familia y desarrolló su carrera profesional, en medios como los diarios Tiempo de Córdoba, La Voz del Interior y La Mañana de Córdoba, además de Cadena 3.

Aunque a lo largo de casi cincuenta años de carrera incursionó en géneros como la crónica o el periodismo de investigación, concebía el rol de la prensa como un factor más en el juego del poder y desde esa trinchera buscaba intervenir en la realidad política, munido de sus propias convicciones. Tras ese afán, en 2011 fundó el diario Alfil, desde el que se sumó a las opiniones de peso dentro del panorama local, convirtiéndose en una referencia para los funcionarios, los dirigentes de los partidos y las personas influyentes, que adoptaron la lectura de este diario como un ejercicio insoslayable dentro de sus actividades cotidianas.

Pero ese objetivo (solía recordar que el alfil es la pieza de ajedrez que flanquea al rey y a la reina), no lo alejó de los reclamos de la gente de a pie, a la que a través de su pluma mantenía informada sobre los tejes y manejes de los estamentos gubernativos. Y con el hábil olfato de un veterano de las redacciones, se ocupó de relevar en su cobertura algunos espacios no tan frecuentados por entonces en los medios, como la Universidad o la Justicia, desde donde emanan no pocas noticias que se derraman luego sobre la sociedad en general.

En un tiempo en que arreciaba el descreimiento de los ciudadanos en torno a la política tradicional, ‘el Turco’ Osman mantuvo su perspectiva enfocada en esa clase gobernante que, con sus defectos y virtudes, es la que maneja los destinos de los asuntos públicos, provenga de una estructura partidaria o no. Su impronta perdura en las páginas del diario que nació de su iniciativa, y también de Alfil TV, el programa semanal de entrevistas, análisis y opinión que se emite por Canal 10 y que él condujo en sus inicios, allá por 2019.

Con Osman, pierde uno de sus últimos representantes esa raza de periodistas acostumbrados a aporrear máquinas de escribir y hablar por teléfono fijo, mientras anotaba con birome en una libretita los datos sobre los cuales iba a escribir después sus notas en cuartillas de un blanco grisáceo. Recuerdos de una época que, si bien muy distinta a la actual, debería perdurar en la memoria de quienes hoy ejercen el periodismo.