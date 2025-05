“La felicidad no la da las cosas, la da los cosos”

Por Gabriel Silva

Evito siempre escribir en primera persona. No es algo que me salga de manera habitual ni siquiera en la informalidad de ese lenguaje que imponen hace rato las redes sociales. Sin embargo, la muerte de Pepe Mujica me llevó de manera inevitable a una frase que le escuché hace años y acuné como propia: “la felicidad no la dan las cosas, la dan los cosos”.

Simple, tal vez frente a una derrota inevitable ante el capitalismo que arrasa e impera con el celular o el auto de moda, la coherencia del expresidente uruguayo asomó como un bálsamo que incluso se animó a interpelar a aquellos que se creían sus pares. Porque cuando, insisto con la palabra, desde aquella coherencia e impregnado de una austeridad absoluta en el rancho como él definía su casa lanzaba advertencias hacia este lado del Río de la Plata pegaban. Y fuerte.

Sin importar cuánto hayan evitado mostrarse sonrojados o lo fuerte que estuviesen aferrados a la marroquinería de turno. La coherencia, la austeridad y esa congruencia entre el decir y el hacer nunca fueron propias de nuestros dirigentes. Muy por el contrario.

Por eso, la muerte de Mujica a los 89 años deja un enorme vacío en ese terreno de la coherencia política en toda la región. Además de la ausencia del bagaje intelectual y filosófico -tan esquivos en la dirigencia actual-, la manera de hacer llano lo sofisticado y el estilo de simplificar desde el éxito hasta la autocrítica; la humildad de reconocer que fracasó en su gestión por la cantidad de pobres que dejaron sus administraciones. Aún con números mejores que antecesores y sucesores.

Pero, además, el valor Mujica también está en la manera con la que acompañó su metamorfosis y abrazó los valores de la democracia. Dejó los ’70, no compró el modelo de la grieta que a los argentinos tanto nos gusta exportar y se fue incluso con un intento de autocrítica en la última nota que brindó a Hugo Alconada Mon en La Nación. “Peleé por una causa”, respondió escueto, casi con un viso de arrepentimiento.

Sí, la frase acerca de los cosos y las cosas tuve la posibilidad de decírsela y agradecerla. Creo que más atravesado por el contexto que por otra cuestión, pero esa charla de casi 20 minutos que tuvo poco de entrevista y en medio de la durísima pandemia en mayo del 2020 concluyó con esa necesidad enorme de abrazar más cosos y menos cosas.