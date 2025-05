J.C. Maraddón

La fiebre desatada por la serie “El Eternauta” a escala local y también global, ha vuelto a poner de relevancia los numerosos lazos que unen al comic con la producción audiovisual y cómo ambos formatos se han retroalimentado a lo largo de todos estos años. Las tiras impresas y las imágenes en movimiento no dejan de ser parte de una misma idea de plasmar en cuadros y/o fotogramas las narraciones que en la antigüedad circulaban de manera oral, que luego tomaron la forma de libros y que en el siglo veinte y con el auge de la imagen, se trasladaron a nuevos soportes.

Un ejemplo más que específico de traspaso de la historieta a la pantalla grande es el fenómeno que han desatado los superhéroes pertenecientes a los universos de Marvel y DC, que fueron en su origen novelas gráficas seguidas con avidez por miles de personas en todo el mundo y que en su devenir hacia la expresión fílmica dieron lugar a grandes éxitos de taquilla. De hecho, después de la debacle que ocasionó la pandemia en el circuito de proyección en salas, han sido esas películas las que rescataron a la industria cinematográfica y movilizaron multitudes de fanáticos a gran escala.

Porque si bien tanto los creadores como los consumidores del planeta comiquero no han desaparecido del mercado, sin duda hoy la difusión de esas obras se ha restringido del mismo modo en que se han vuelto menos populares en general las publicaciones en papel. Y en el caso del cómic, su versión digital puede llegar a no ser tan atractiva como la impresa, más allá de que no son pocos los que se conservan fieles al género por esa vía y se mantienen así mucho más actualizados de lo que les era permitido cuando debían conseguir las revistas.

Sin embargo, no es esa que va de la historieta al cine la única dirección en la que se manifiesta el intercambio. Cuando los relatos que se han conocido a través de largometrajes lo ameritan, también es posible que el talento de dibujantes y guionistas posibilite desplegarlos en cuadritos y adaptarlos para que se luzcan como si hubiesen sido pensados para que se los cuente en esos términos. Se trata de un riesgo que no muchos están dispuestos a correr, porque no deja de ser un procedimiento en el que la infinidad de recursos técnicos del séptimo arte se constriñen a trazos sobre una hoja en blanco.

Mientras “El Eternauta” prosigue su viaje triunfal por el planeta gracias a su exposición en Netflix de la mano de Bruno Stagnaro, dos personajes desopilantes que surgieron desde la televisión y se consagraron en el disco y en el cine, están en vías de ser inmortalizados en una historieta. Los recordados Blues Brothers, esos hermanos que por detrás de su incursión en una banda musical transitan caminos demasiado ligados a la delincuencia, volverán a las andadas en una novela gráfica con dibujos del brasileño Felipe Sobriero, cuya fecha de aparición será el próximo 7 de octubre.

Nacida de un sketch del programa “Saturday Night Live”, esta dupla encarnada por Dan Aykroyd y John Belushi llegó a contar con una banda estable de reconocidos músicos, con los que grabó un álbum antes de que en 1980 John Landis los transformara en protagonistas de un filme de culto. Con sus típicos sombreros, sus trajes negros, sus corbatas al tono y sus anteojos oscuros, Jack y Elwood retoman la acción refugiados en las páginas de un libro que ya está en preventa y que confirma los alcances de un maridaje que insiste en dar frutos impensados.