Tribunal de Conducta UCR ya notificó a los disidentes

Por Alejandro Moreno

El Tribunal de Conducta de la Unión Cívica Radical firmó las notificaciones a los cuatro afiliados denunciados de traicionar a su partido presentándose como candidatos de listas rivales en las últimas elecciones.

De acuerdo con fuentes del Tribunal, los notificados son la vicegobernadora electa, Myriam Prunotto; el intendente de Villa Carlos Paz (asumió el lunes), Esteban Avilés; el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti (reelecto); y el ex candidato a legislador provincial, Andrés Torres. Todos ellos fueron aliados al peronismo en las recientes elecciones provinciales y municipales.

La lista se extenderá a muchos otros, porque falta que los comités de circuito informes de otros afiliados que fueron candidatos o apoyaron a las listas de la coalición Hacemos Unidos por Córdoba.

Ya notificados de la denuncia y de las pruebas en su contra, el siguiente paso es la citación a una reunión para que cada uno de ellos realice su descargo y aporte la documentación que podría serle útil para su defensa.

Las audiencias serían la semana que viene en la Casa Radical, donde los afiliados que han sido denunciados por el Comité Central tendrán la oportunidad de iniciar su defensa frente al Tribunal que preside Simón Palacios.

La denuncia del Comité Central, cuyo titular es Marcos Carasso, apunta a obtener sanciones, que según el grado de compromiso con el peronismo de cada denunciado en particular, podrían ser expulsiones o suspensiones de las afiliaciones.

El caso más notable de los cuatro ya notificados es el de Prunotto, la vicegobernadora electa. La actual intendente de Estación Juárez Celman fue el lunes pasado a la Casa Radical, a primera hora de la mañana, para dar allí una conferencia de prensa, pero tan temprano estaba cerrado.

Entonces, protestó contra las autoridades de la UCR: “Me acusan con liviandad de haberme ido con el peronismo y no fue así. Integro una coalición con representantes de veinte partidos”. “Encima –agregó-, los mismos que me acusan, llevaron como candidato a un peronista y, por primera vez en los ciento treinta años de historia, la UCR no tuvo candidato a gobernador”. Además, anticipó que si es sancionada recurrirá a la Justicia Federal.

En respuesta, ese mismo día el Comité Central dio a conocer un comunicado en el que expresó que “el radicalismo en su totalidad y unánimemente considera que Myrian Prunotto debe ser expulsada de la Unión Cívica Radical”.

Además, recordó que el Tribunal de Conducta “posee todos los antecedentes debidamente fundamentados para que actúe en forma contundente y desafilie a Prunotto y a otros dirigentes que siguieron su camino”. “La dirigente de Hacemos Unidos por Córdoba –recalcó esta condición- tendrá ante el Tribunal de Conducta la posibilidad de dar su posición cuando sea oportunamente convocada”.

En el radicalismo cordobés temen que Prunotto, si no es expulsada, sea un ariete peronista dentro del partido. A comienzos del 2024, la UCR debe renovar sus autoridades, y la vicegobernadora electa por el PJ ya avisó que cree que uno de los Radicales Auténticos, como se llama su grupo de disidentes, debería presidir el partido. Como Radicales Auténticos no es un núcleo reconocido, Prunotto necesitaría que alguno de los tantos sellos internos le otorgue esa plataforma legal.

El objetivo de la UCR es quitar de su padrón de afiliados a Prunotto antes del 10 de diciembre, incluso, para que no pueda representarse a sí misma como la “primera vicegobernadora radical de la historia”.

Hasta ahora, el único dirigente radical que ha rechazado el proceso abierto es Juan Carlos Gait, del núcleo Córdoba con Todos. Gait sostuvo que “las actuales autoridades de la UCR se autoprorrogaron mandatos al efecto del proceso electoral que culminó con derrota en julio. El juzgamiento de conductas políticas y de lo actuado debe ser juzgado por la próxima conducción”.