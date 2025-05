Cosquín vuelve a mostrar que otro camino es posible. En momentos en que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) enfrenta una severa política de desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional, en esta ciudad del Valle de Punilla florece uno de los festivales más importantes del cine independiente argentino: el FICIC.

La 14° edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín no es solo un evento cultural. Es, sobre todo, una declaración de principios. Una afirmación de que el cine, el arte y la identidad no son lujos sino herramientas fundamentales para el desarrollo social y económico de una comunidad. Bajo la gestión del intendente Raúl Cardinali, Cosquín ha tomado la decisión política de no retroceder ante el avance del ajuste, sino de avanzar. Y hacerlo con más cultura.

Durante los días de programación —del 8 al 11 de mayo— cientos de personas asistieron a las funciones, charlas y actividades paralelas que colmaron las salas de la ciudad. El festival fue organizado por Cacique Argentina, con dirección de Belén Paladino y Juan Manuel Aranguren, y el constante acompañamiento de la Municipalidad de Cosquín. Gracias a este trabajo conjunto, el FICIC volvió a reunir a cineastas, críticos, estudiantes, productores y vecinos en torno a una misma pasión: el cine independiente.

La edición 2025 también contó, como ya es tradición, con la participación especial del histórico proyeccionista Luis Nogués, figura entrañable del quehacer cinematográfico local, quien volvió a compartir su experiencia, saberes y amor por el cine con las nuevas generaciones.

Porque el FICIC no es un hecho aislado: se inscribe dentro de una visión estratégica de la gestión municipal que comprende a la cultura como motor de transformación. En la misma ciudad que es Capital Nacional del Folklore, donde cada enero se congregan las voces más potentes del país, ahora también se amplifica el cine, la mirada propia, el pensamiento crítico.

Raúl Cardinali ha entendido que defender la cultura no es un acto romántico, sino profundamente político. Porque apostar por la cultura es apostar por la memoria, por la diversidad, por la libertad de expresión, por la industria nacional y por el trabajo argentino. Y hacerlo en este contexto de retroceso es, además, un gesto de valentía institucional.

Cosquín marca el rumbo. No solo como faro artístico, sino como un ejemplo concreto de cómo los gobiernos locales pueden convertirse en verdaderos bastiones de resistencia cultural. En tiempos donde algunos promueven el silencio, aquí se elige dar voz.