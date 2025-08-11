Llaryora anticipó que el viernes 15 de agosto se paga el bono para jubilados

El Gobernador anunció que el beneficio alcanza a los jubilados que perciben haberes de hasta $1.300.000

Provincial11 de agosto de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
lloryola

Tal como el Gobernador anunció el mes pasado, este lunes, el Gobierno Provincial anticipó que los jubilados provinciales cobrarán el bono de $100.000 el próximo viernes 15 de agosto. Además, dicho bonocomplementario y no contributivo se suma al incremento otorgado en julio del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que lo elevó de $380.000 a $700.000 mensuales.

En aquel anuncio que realizó el propio gobernador, también anticipó el pago de un bono bimestral de $ 100.000, correspondiente a quienes cobran menos de un millón trescientos mil pesos con el nuevo esquema. El beneficio alcanza a los jubilados que perciben haberes de hasta $1.300.000.

Según explicó el madatario, el refuerzo es financiado con os recursos provinciales, provenientes del reclamo que Córdoba llevó ante la Corte Suprema para recuperar fondos previsionales, y se mantendrá en tanto la Nación continúe girando los recursos que por ley corresponden al distrito.

En ese sentido, la Provincia especificó a través de un comunicado que "El refuerzo se financia con recursos propios, obtenidos a partir del reclamo que la Provincia llevó adelante ante la Corte Suprema para recuperar fondos previsionales y se mantendrá mientras Nación siga enviando esos recursos que por ley le corresponden a Córdoba".

"Con esta medida, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de mejorar el ingreso de los beneficiarios que menos ganan, consolidando a Córdoba entre las provincias con haberes mínimos más altos del país", concluye el escrito.

