Llaryora anticipó que el viernes 15 de agosto se paga el bono para jubilados

Yanina SoriaProvincial11 de agosto de 2025
Acciones y reacciones en un peronismo que, por más formas que cuide, comienza a crujir. La diputada y el cordobesismo dicen no elegirse mutuamente como blanco de campaña, pero ya hay fuego cruzado.
Carolina BiedermannProvincial11 de agosto de 2025
Los candidatos a diputados por la Lista 3 ya se reunieron para delinear la campaña, mientras que Generación X ratifica que no abandonará el partido que tanto les costó conducir. Algunos dirigentes todavía no superan la crisis interna, mientras el elefante de una nueva oportunidad para unir al radicalismo les pasa por delante.
Redacción AlfilEnroque Corto11 de agosto de 2025
Las razones que habilitan una candidatura de Juez | Rossi dejó atrás la pelea radical y va por el Ersep | PJ Carlos Paz, en movimiento | Soher, de carambola
Felipe OsmanProvincial11 de agosto de 2025
Desencantado con el pragmatismo de la Casa Rosada, el fundador del Partido Libertario de Córdoba se prepara para lanzar su candidatura a Diputados. A la espera de la lista, propios y extraños interpretan las señales que dejó el cierre de alianzas.
Gabriel SilvaProvincial11 de agosto de 2025
El gobernador se tienta con un tablero que contenga una decena de opciones para las Legislativas de este año. Lejos de un esquema polarizado, avizora un escenario atomizado que le generen condiciones más favorables a un Schiaretti. El impacto de la aparición del senador.