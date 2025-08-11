Los Pumas vs All Blacks: Se estima un impacto de 60 mil millones de pesos

Llaryora anticipó que el viernes 15 de agosto se paga el bono para jubilados
El Gobernador anunció que el beneficio alcanza a los jubilados que perciben haberes de hasta $1.300.000
Córdoba se prepara para recibir 55.000 espectadores y un impacto económico estimado en 60.000 millones de pesos por el encuentro entre los Pumas y los All Blacks.Provincial11 de agosto de 2025Redacción Alfil
Ante la expectativa del partido entre los Pumas y los All Blacks que tomará lugar en el Estado Mario Alberto Kempes. Se estima que 55 000 espectadores estarán presentes en el reciento, por la primera fecha del Rugby Championship 2025.
En ese contexto, el Presidente de Agencia Córdoba Turismo hablo sobre su impacto económico en la provincia. De acuerdo con datos de la Agencia Córdoba Turismo, la hotelería de 3 a 5 estrellas registra ocupación plena para este fin de semana, mientras que el resto de las plazas de la ciudad se encuentran en torno al 80%, con proyección de alcanzar el 100% en las próximas horas.
A su vez, se estima un impacto económico de unos 60 mil millones de pesos para la provincia, con un efecto positivo que se derramará en toda la cadena de valor: alojamiento, gastronomía, transporte, comercios y actividades culturales.
"Este tipo de eventos son vitales para sostener la actividad turística en un contexto en el que las medidas del Gobierno nacional alientan a viajar al exterior. La decisión del gobernador Martín Llaryora de apostar por el turismo de eventos es clave y consolida a Córdoba como el centro de espectáculos más importante del interior del país", destacó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.
Acciones y reacciones en un peronismo que, por más formas que cuide, comienza a crujir. La diputada y el cordobesismo dicen no elegirse mutuamente como blanco de campaña, pero ya hay fuego cruzado.
Los candidatos a diputados por la Lista 3 ya se reunieron para delinear la campaña, mientras que Generación X ratifica que no abandonará el partido que tanto les costó conducir. Algunos dirigentes todavía no superan la crisis interna, mientras el elefante de una nueva oportunidad para unir al radicalismo les pasa por delante.
El gobernador se tienta con un tablero que contenga una decena de opciones para las Legislativas de este año. Lejos de un esquema polarizado, avizora un escenario atomizado que le generen condiciones más favorables a un Schiaretti. El impacto de la aparición del senador.
Desencantado con el pragmatismo de la Casa Rosada, el fundador del Partido Libertario de Córdoba se prepara para lanzar su candidatura a Diputados. A la espera de la lista, propios y extraños interpretan las señales que dejó el cierre de alianzas.
Cerrado el tiempo para armar frentes se puede empezar a entender cuáles son las estrategias de los distintos partidos
Las razones que habilitan una candidatura de Juez | Rossi dejó atrás la pelea radical y va por el Ersep | PJ Carlos Paz, en movimiento | Soher, de carambola
