Los Pumas vs All Blacks: Se estima un impacto de 60 mil millones de pesos

Ante la expectativa del partido entre los Pumas y los All Blacks que tomará lugar en el Estado Mario Alberto Kempes. Se estima que 55 000 espectadores estarán presentes en el reciento, por la primera fecha del Rugby Championship 2025.

En ese contexto, el Presidente de Agencia Córdoba Turismo hablo sobre su impacto económico en la provincia. De acuerdo con datos de la Agencia Córdoba Turismo, la hotelería de 3 a 5 estrellas registra ocupación plena para este fin de semana, mientras que el resto de las plazas de la ciudad se encuentran en torno al 80%, con proyección de alcanzar el 100% en las próximas horas.

A su vez, se estima un impacto económico de unos 60 mil millones de pesos para la provincia, con un efecto positivo que se derramará en toda la cadena de valor: alojamiento, gastronomía, transporte, comercios y actividades culturales.

"Este tipo de eventos son vitales para sostener la actividad turística en un contexto en el que las medidas del Gobierno nacional alientan a viajar al exterior. La decisión del gobernador Martín Llaryora de apostar por el turismo de eventos es clave y consolida a Córdoba como el centro de espectáculos más importante del interior del país", destacó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.