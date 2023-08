Por Gabriel Marclé

El fenómeno Javier Milei, la “ola violeta”, el avance de la antipolítica. La consagración del líder libertario como el precandidato presidencial más votado en las PASO tuvo repercusiones inmediatas de todo tipo, pero especialmente en la lógica de los armados políticos que afrontan procesos electorales. Haciendo zoom hacia la ciudad Río Cuarto, donde La Libertad Avanza también obtuvo el primer puesto, las reacciones se fueron acumulando entre peronistas y radicales, protagonistas históricos de los enfrentamientos en las urnas. En la premura del inicio de la campaña que desembocará en las municipales del 2024, Milei obliga a repensar el tablero.

De acuerdo a lo consultado por Alfil entre los rivales históricos de la escena local, tanto en el PJ de Juan Manuel Llamosas como en el radicalismo que irá a interna entre Gonzalo Parodi, Gonzalo Luján y Gabriel Abrile, coinciden en que Río Cuarto está todavía lejos de un escenario de tercios como el que se exhibió días atrás a nivel nacional. Sin embargo -y allí reside el quid de la cuestión- las señales que dio el electorado juegan a favor de las opciones que puedan asomarse como “diferentes” a lo que vienen proponiendo las mismas propuestas. Sobre todo, cuando en este desajuste, la política puede proponer una figura carismática, antisistema y que marque distancias con la política tradicional.

Hay preocupación y autocrítica, pero también muchísima incertidumbre, como si peronistas y radicales no supieran que botón apretar para revertir el mensaje que dieron los votantes, lo que puede entenderse como el paso hacia una nueva etapa en la que los modos de la política que ellos conocen ya no corren. “Esto llegó para quedarse”, le comentaba a Alfil un dirigente radical que proyectaba lo acontecido incluso hacia la interna que el partido centenario afrontará dentro de un mes, instancia en la que se elegirá al candidato radical de las municipales y donde podrían aparecer señales de lo que generaron las PASO -un golpe a la participación mayor al esperado.

Peronistas y radicales, desde un acuerdo tácito, se podrían centrar en reducir las probabilidades del escenario de tercios, aunque eso conlleve caer en el error que el electorado está marcando en las urnas, el de “siempre los mismos” que sustentó la tendencia al “cambio”. De a poco, cada uno de los tradicionales empezaron a prepararse para esto: los radicales que presentaron lista para sus internas demostraron una mayor apertura hacia otros sectores por fuera de la política y el PJ, desde que Llamosas asumió en Río Cuarto, viene apostando en ese mismo sentido.

Entre los ajustes que se verán de acá a las municipales, peronistas y radicales podrían absorber una buena parte de los espacios emergentes para sumarlos a sus filas, maniobra que suele ser efectiva en electorados más reducidos como el de la ciudad y que ya se ha visto en otras épocas. Pero, sobre todas las cosas, el intento de ambos espacios -aunque no de modo junto- apunta a sellar el ingreso de propuestas que transformen el 2024 en las PASO del domingo. “Si Milei es presidente, será muy difícil”, afirmaba un concejal del PJ.

¿Quién será el Milei de 2024?

En este debate, surgen preguntas respecto a quiénes podrían capitalizar el espíritu mileista para llevarlo a lo local. La Libertad Avanza tiene a sus propios referentes e incluso -en su forma de Partido Libertario- habían participado de las municipales del 2020. Claro, el resultado fue muy pobre (su candidato, Mario Lamberghini, superó apenas el 1% de los votos). Con el tiempo, esos mismos dirigentes -y otros más jóvenes- se fueron insertando en diferentes espacios y evolucionaron en conjunto con la “ola violeta”, aunque también sin poder movilizar los números que el líder consiguió en las PASO.

Allí es donde sale a la luz un detalle clave para este análisis: el Imperio ya tuvo experiencias exitosas de figuras “outsiders” que rompieron esquemas y sedujeron a una buena parte del electorado. Ese fue un fenómeno de índole local, el de Pablo Carrizo. El ex concejal fue candidato en 2016 y 2020, primero como Respeto y luego como parte de PAIS, y fue mostrando signos de una construcción similar a la de Milei. En 2016 rozó el 10%, pero en 2020 -ya fuera de Respeto- creció hasta los 12 puntos, lo que por entonces representaba un cuarto de los votos del reelecto Juan Manuel Llamosas.

El ex Respeto, enfermero de profesión, se encuentra buscando avales para presentarse en 2024 y eso genera un desafío para peronistas y radicales que lo vieron crecer en sus performances electorales. De hecho, en varias ocasiones se los vinculó como “pares” de proyectos y concepciones similares con el último ganador de las PASO presidenciales, más allá de que Carrizo siempre estuvo más cerca de opciones socialistas de izquierda.

Pese a esta diferencia, fue el propio dirigente riocuartense quien opinó a través de sus redes sociales que no es cuestión de distancias ideológicas, sino de un cambio de tendencia en las pretensiones del electorado. “La mayoría de gente votó a quienes creen que no son ‘tan’ lo mismo de siempre. No votó si es de izquierda o derecha, votó harta de lo mismo de siempre”, analizó justo después que se conocieran los resultados del domingo pasado. Cabe recordar que, en su momento, el enfermero fue medido por los armadores de Milei que empezaban a vislumbrar la posibilidad de asegurar armados en cada territorio, incluso en la capital alterna.

Carrizo fue desplazado en 2022 de su banca en el Concejo Deliberante, tras ser condenado por violencia de género producto de una denuncia realizada por su ex pareja. Aunque esa situación lo marginó de la cotidianeidad política, el ex concejal siguió construyendo por su parte a tal punto que las mediciones -de todos los espacios- todavía lo ubican con altos márgenes de reconocimiento. “Todavía mide”, aseguraba un dirigente del peronismo.

Si por alguna circunstancia Carrizo no llegara a superponerse al golpe que generó su situación judicial en la imagen que había construido, se abre el lugar para que otra figura se erija en el lugar que eventualmente quede libre. Incluso se vio intentos de reflotar la propuesta de PAIS -hoy tercera fuerza en el Concejo gracias a la elección de Carrizo en 2020- con el lanzamiento de Yvon Tesio. El dirigente pretende ser candidato pese al vínculo entre su partido y el PJ local, ambos integrantes de la alianza oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba.