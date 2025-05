Por Felipe Osman

Franco Mogetta se afilió a La Libertad Avanza Córdoba, y terminó de disipar -por si los tuits de Caputo y Milei no hubieran bastado- cualquier duda sobre una salida traumática del gabinete. Como también los rumores de que sugerían alguna rispidez con el presidente del bloque libertario en Diputados, que no fue parte de la presentación de la SUBE en Córdoba. En rigor, esa ausencia no habría estado determinada por Mogetta, sino por el peronismo cordobés, anfitrión del evento.

La llegada del catamarqueño naturalizado cordobés a “Las Fuerzas del Cielo”, bajo comando de Bornoroni, representa un beneficio de partida doble para el diputado, que no sólo suma una pieza importante en el tablero local, con peso específico propio para aportar al desarrollo territorial del partido; sino que además ve revalidado su liderazgo del espacio.

A contramano de lo que indicaron algunas versiones mal orientadas, Mogetta no se incorpora al armado cordobés como un veedor ni como un competidor interno, sino que se acoplará al liderazgo de Bornoroni.

El ex secretario -hasta donde pudo saber Alfil- tampoco llega a La Libertad Avanza con el objetivo directo de recalar en la Cámara de Diputados en 2025. Y, aunque en el armado no descartan que sea parte de la boleta, dejan entrever que la zanahoria del ‘25 es, en realidad, el ‘27.

Agregan también que, aunque el cordobesismo insista en que un ex secretario encargado de dinamitar los subsidios al Transporte del interior no sería un gran candidato en Córdoba, la lógica de la campaña libertaria podría refutar ese argumento, haciendo foco en la inversión de los subsidios, del oferente al demandante, que busca “devolverle” los subsidios a “la gente”, quitándoselos a los empresarios “prebendarios”.

No es todo lo que dicen de la lista. En La Libertad Avanza Córdoba están seguros de que quienes hoy no se alinean detrás del Partido, jugarán en octubre por fuera, y creen que los “líberos” no podrán esquivar supuestos compromisos asumidos con el Centro Cívico y quedarán expuestos cuándo llegue el cierre de listas.

La lógica libertaria, debe decirse, no es ajena a algunas contradicciones. En la configuración de las listas, exigen un desinterés absoluto, una predisposición plena a trabajar por el proyecto del presidente sin pedir nada a cambio, y dicen aborrecer la lógica negocial de la política clásica. Sin embargo, en cuanto a la organicidad, demandan una disciplina partidaria sin bemoles. Obediencia irrestricta a la estrategia que defina la Casa Rosada.

De hecho, este último requisito será dirimente. Pase lo que pase, La Libertad Avanza no quiere repetir lo que sucedió en 2023, cuando las listas acogieron a diputados que terminaron dividiendo el bloque, facilitando el quórum en sesiones resistidas por el oficialismo o votando a contramano de lo que definió Balcarce 50.

Recorridas

Bornoroni fue parte, a fines de abril, del acto “Por más leonas al Congreso”, que tuvo lugar en el Hotel del ACA. Junto a Gonzalo Roca, su número puesto para la boleta cordobesa, acompañó a un grupo de “mujeres liberales, dirigentes y figuras claves en Córdoba”. Del acto participaron Leonela Cerratto (Coordinadora del departamento Unión), Evelin Barroso (Capital), Laura Soldano (Río Cuarto) y Marcela Amaya (Cruz del Eje).

También presidió un encuentro en capital el primero de mayo, recorrió el departamento Juárez Celman y volvió este martes a capital para liderar un encuentro que reunió a militantes de las seccionales 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 10ma de la ciudad.

En paralelo a la construcción oficial que lidera Bornoroni, Sikora también recorre el interior provincial y, en las últimas semanas, visitó los departamentos del norte Tulumba y Río Seco, mechando también actos en la capital, donde tiene base su agrupación, La Libertad Primero. Lo hace -gusta destacar- con la venia expresa del presidente, y ofreciendo la visión de La Libertad Avanza como un “movimiento”, en un intento por esquivar el veto de Bornoroni, que con el apoyo expreso de Karina Milei y los primos Menem preside el partido del oficialismo nacional en la provincia.