Por Julieta Fernández

El voto positivo de Guillermo Natali en relación al convenio entre el Municipio y Aerolíneas Argentinas alimentó especulaciones que ya datan de varios meses. Su inevitable cercanía al oficialismo ha generado lecturas que lo colocan en el lugar de “aliado”, al menos en ciertas circunstancias. El edil nazarista fue funcionario del Ejecutivo en la primera gestión Llamosas y jefe del bloque oficialista en la segunda. Haberse encolumnado tras la ex diputada en las últimas elecciones municipales fue un hecho más que llamativo pero desde el armado de La Fuerza del Imperio coinciden en que el concejal tuvo una fuerte convicción de acompañar la candidatura de Nazario, pese a que el grueso del PJ local fue orgánico y respaldó al actual intendente, Guillermo De Rivas.

Según manifestaron a Alfil distintas fuentes de La Fuerza del Imperio del Sur, es probable que estas situaciones sigan ocurriendo, debido a las diversas procedencias de sus concejales (más allá de cierta predominancia delasotista). Previo a argumentar su posición, Natali agradeció al jefe de su bancada, Franco Miranda, por la “apertura democrática” para emitir su voto en disidencia al resto del bloque, cuyo voto fue negativo.

Los argumentos esgrimidos por Miranda y por la concejala Leticia Paulizzi fueron más allá de quien financia el pago de este subsidio a la empresa. Cabe recordar que este convenio implica que el Municipio (con fondos procedentes del gobierno provincial) se hace cargo de los pasajes que no hayan sido vendidos hasta completar el 80% mínimo de ocupación. Miranda señaló que el convenio no plantea un control claro sobre la utilización de los pasajes de avión y que, más allá de mencionar que el gobierno provincial afrontará el pago, no se indica cuándo llegarán esos recursos. En tanto, Paulizzi enfatizó que “hay una falta de gestión” por parte del Municipio y que “los riocuartenses somos rehenes de la empresa que no tiene voluntad de poder gestionar vuelos para los vecinos que lo necesitan”.

Mientras en el bloque oficialista hay quienes miran a Natali como un aliado, desde el nazarismo procuran reafirmar que hay “un muy buen diálogo” con el edil y que “se toleran estas posiciones distintas porque la mayoría venimos de distintas extracciones políticas”. Esta idea no solo aplica para el caso del concejal sino para otros integrantes de La Fuerza del Imperio del Sur que acompañaron a la ex diputada pero que siguen teniendo cierto anclaje al oficialismo municipal y al PJ orgánico. No obstante, Natali ha participado de las últimas reuniones políticas del espacio que fueron encabezadas por la propia Nazario. Aunque se desconoce cómo jugará La Fuerza del Imperio en las elecciones legislativas de este año, es esperable que Natali respalde a Hacemos Unidos y forme parte activa de la campaña del peronismo cordobés en Río Cuarto.





Stinson, el voto díscolo

La concejala Florencia Stinson, caracterizada por un muy bajo perfil en la bancada oficialista, acaparó la atención al votar de forma negativa el convenio entre el Municipio y Aerolíneas. Según pudo saber Alfil, no sería la primera vez que la edil vota en contra de alguna iniciativa del oficialismo. La edil ingresó a la lista de Guillermo De Rivas a partir de un acuerdo con Mauricio Dova (pareja de Stinson y quien tuvo un rol clave en la primera gestión de Llamosas como secretario de Gobierno y como presidente del Tribunal de Cuentas en el segundo período).

Desde la bancada oficialista, aseguran “no entender” este movimiento de la edil pero la lectura que prima es que podría tratarse de un mensaje del dovismo al oficialismo, ya que el ex funcionario llamosista no fue tenido en cuenta para formar parte del gabinete derrivista y, al menos hasta ahora, tampoco le dieron un lugar en la órbita provincial.