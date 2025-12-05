Visita de Milei: con algo de escepticismo, intendentes aguardan invitación

Por Julieta Fernández

“Ni al intendente de Las Higueras le llegó la invitación aún”, señaló un dirigente de la región a Alfil, al referirse a cierta falta de consideración del gobierno nacional para con los intendentes del Gran Río Cuarto. Especialmente con Gianfranco Lucchesi, jefe municipal de Las Higueras, localidad en la que se encuentra el Área Material donde arribarán los seis aviones F-16 este viernes. Según pudo saber Alfil, hasta el jueves por la tarde, los tres intendentes del Gran Río Cuarto aún no habían recibido la invitación a la ceremonia que finalmente tendrá lugar el sábado 6 de diciembre (por razones climáticas, se adelantó 24 horas). El sábado por la mañana, el presidente Javier Milei encabezará la actividad junto al ministro saliente de Defensa, Luis Petri (además, este último llegará el viernes para recibir oficialmente las aeronaves).

Al cierre de esta edición, los intendentes del Gran Río Cuarto (Guillermo De Rivas, Gianfranco Lucchesi y Maximiliano Rossetto) aún no habían sido notificados respecto de la actividad prevista para este sábado. Hasta el momento, se sabe que la ceremonia contará con un cupo muy limitado de personas debido al protocolo de seguridad. Por el momento, no hay señales de que Nación convoque a los jefes municipales pero sí resultaba más factible la presencia de las diputadas nacionales por La Libertad Avanza, Belén Avico y Laura Soldano (quien prestó juramento esta semana).

Pese a no haber recibido aún la invitación a un hecho histórico para la localidad de Las Higueras (especialmente por el movimiento económico que implicaría la estadía de al menos 30 familias de Estados Unidos en la vecina localidad), el Municipio busca capitalizar la actividad y acercarla a los vecinos. El intendente Lucchessi ha sido vocero de la iniciativa que organizan desde su gestión para que, desde una zona segura instalada en el corralón municipal, vecinos y vecinas de la región puedan avistar la llegada de los aviones de combate (tanto para el arribo del viernes como para el vuelo rasante que realizarán el domingo).

Por ahora, la falta de comunicación de parte de la comitiva del presidente hacia los intendentes deja pocas expectativas y alimenta el escepticismo. Casi como si fuera una oportunidad perdida para poder entablar un mínimo diálogo con el mandatario nacional y transmitirle inquietudes en relación a la situación que atraviesan los municipios.

Este año, el propio Lucchesi había planteado una propuesta de cobro transitorio de un peaje para, con esa recaudación, poder avanzar en la reparación y mantenimiento de la Ruta Nacional 158. El pedido fue dirigido formalmente al Ministerio de Economía. En una misma sintonía, el intendente de Holmberg (Maximiliano Rossetto) ha planteado su preocupación por el estado de las rutas nacionales y los costos que, muchas veces, terminan afrontando los propios municipios para hacer frente a los arreglos más urgentes. Cabe recordar que, además, se está terminando de ejecutar la Autovía Río Cuarto-Holmberg (que inició en el año 2020) pero aún no hay certezas sobre la segunda etapa de una obra clave para el Gran Río Cuarto y que es demandada hace más de 40 años.

Más allá de las cuestiones vinculadas con la infraestructura vial, el Municipio de Río Cuarto ha planteado su preocupación por recortes en distintas partidas y, a raíz de la Semana de la Inclusión y el Día Internacional de las personas con Discapacidad, De Rivas aprovechó esta instancia para señalar la ausencia del gobierno nacional en relación a esta población.

“Ha sido un año realmente difícil por los recortes que se están aplicando desde Nación. Las restricciones de algunos derechos y prestaciones. Eso ha generado la necesidad de un cambio y de interactuar para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros, como Municipio, estamos presentes pero necesitamos acompañamiento de las instituciones que son prestadoras y de la Universidad para lograr los objetivos esperados”, dijo el intendente en relación a la articulación con las distintas instituciones para acompañar a las familias afectadas por la quita de pensiones por discapacidad.

UNRC: Entregan Doctorado Honoris Causa al arquitecto Fernando Tauber

El acto de investidura tuvo lugar en el aula mayor José Alfredo “Peco” Duarte del campus universitario. El profesor Tauber es vicepresidente académico de la Universidad Nacional de La Plata, además de arquitecto y doctor en comunicación. “Por su constante apoyo a la sociedad y su defensa de la educación pública ha recibido numerosas distinciones, a las cuales se suma este reconocimiento de la UNRC”, señalaron desde la casa de altos estudios

El Consejo Superior de la UNRC decidió otorgar el título de Doctor Honoris Causa al arquitecto Fernando Alfredo Tauber a instancia de la Comisión Ad hoc que se conformó para analizar esta propuesta con origen en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la casa de estudios local.

Fernando Tauber es arquitecto egresado de la Universidad Nacional de La Plata en 1979, obtuvo el título de Doctor en Comunicación en 2008 y de Especialista en Gestión de la Educación Superior en 2020. En el año 2013 fue distinguido como Personalidad Destacada de la Educación Pública de la Provincia de Buenos Aires por Ley Provincial 14.545 votada por unanimidad en ambas Cámaras.

En el año 2017 recibió la Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento “por su invaluable desempeño en la defensa, mejoramiento y promoción de la educación pública en nuestro país y por su constante apoyo al desarrollo nacional”, otorgada por el Honorable Senado de la Nación. En el año 2019 fue distinguido como Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el 2021 obtuvo la misma distinción de la Universidad Nacional de Almirante Brown, en el 2022 de la Universidad de Buenos Aires –UBA- y en el 2023 de la Universidad Nacional del Alto Uruguay –Misiones- y de la Universidad Nacional de Avellaneda, por unanimidad de sus Consejos Superiores “por su destacada trayectoria académica y de gestión y sus aportes en defensa de la Educación Pública”.

En el año 2012, fue distinguido por el Honorable Concejo Deliberante como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de La Plata “por su constante aporte al desarrollo de la Ciudad y la región y la férrea defensa de la Universidad Pública”. Ese mismo año recibió el reconocimiento de la Ciudad de Ensenada como su primer Ciudadano Honorífico por los mismos motivos y en el 2013 tuvo la misma distinción de la Ciudad de Berisso que en el 2024 también lo reconoció como Personalidad Destacada.

Además de su trayectoria académica en distintas universidades, Tauber fue subsecretario de Planeamiento; subsecretario de Obras y Servicios Públicos; y director de Planificación del Transporte de la Municipalidad de La Plata. También fue asesor de diversos Municipios y Provincias en ámbitos ejecutivos y legislativos y coordinador ejecutivo en programas de financiamiento a municipios desde el Gobierno Nacional.