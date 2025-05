Rossi rechaza una alianza con LLA y con el oficialismo provincial: "ni cordobesistas ni radicales con peluca"

El dirigente radical, Dante Rossi, nuevamente manifestó su rechazo ante una posible unión entre la UCR y el oficialismo tanto nacional como provincial. Así lo manifestó mediante un comunicado de la UCR: "la UCR no puede ni debe ser un apéndice del cordobesismo ni funcional a la Libertad Avanza". Explayó el dirigente

En su documento, Rossi explicó que la UCR " tiene una historia, una doctrina y una identidad que defender. Representamos valores que nos han guiado durante más de 130 años: la república, el federalismo, la justicia social, la igualdad de oportunidades, la defensa de la educación y la salud pública, y la lucha por los derechos humanos".

En ese sentido, el dirigente sostuvo que dichos están siendo "puestos en cuestión" y que acusó al gobierno de Milei de imponer "un ajuste Brutal" que perjudica "a los jubilados, la clase media y los que menos tienen". Además señaló que el modelo de Milei "desprecia la educación y el sistema universitario, que niega la justicia social, que concentra el poder en pocas manos y que promueve la confrontación constante".

Tras lo dicho, señaló que "el presidente Javier Milei no cree en los partidos, no cree en la democracia de partidos. No cree en la UCR ni en ninguno de sus líderes. Nos ha insultado sistemáticamente. Su espacio ha gobernado con decretos, sin respeto institucional, y ha intentado vaciar de recursos a las provincias".

Es por ello que, según Rossi, la UCR no puede "justificar una alianza electoral con quienes piensan así". Resaltando una frase dicha por reciente legislador porteño electo, Manuel Adorni, expresó que este "les cerró esa posibilidad a los que todavía sueñan con una coalición con Milei: “La Libertad Avanza se va a ampliar con los que coinciden con su ideología y no con los que buscan una ‘alianza amplia’ ".

Tras apuntar contra el oficialismo nacional, el exlegislador radical mostró su mirada crítica a una alianza con el "cordobesismo", diciendo que ha gobernado la provincia durante 25 años. "Durante ese tiempo se ha debilitado el sistema de salud, los docentes cobran sueldos por debajo de la línea de pobreza, se gobierna a través de agencias sin control legislativo y la inseguridad crece sin freno. No hay federalismo posible sin una provincia que también respete las instituciones", manifestó.

Rossi criticó a aquellos radicales que "optan por disfrazarse. Son radicales con peluca. Otros se pintan de cordobesistas". y afirmó que la UCR no necesita "disfraces ni marketing vacío", sino "coraje, coherencia y convicción". "El radicalismo no puede mirar encuestas cada semana para definir su rumbo. Tenemos que volver a hablar con la gente, caminar la calle, organizarnos, escuchar a quienes están sufriendo", expresó el documento.

Finalmente, citando a Raúl Alfonsín, el documento convoca a "construir un radicalismo unido, que defienda sus ideas con dignidad, que no se arrodille frente al poder de turno". "Lograr la consolidación de esta sociedad integrada supone contener en un marco de convivencia los antagonismos que en el pasado nos dividieron y poner fin a las luchas que nos desgarraron", cita Rossi.

"Ni cordobesistas ni radicales con peluca. Radicales a secas. Porque otra UCR es posible y necesaria", finalizó.