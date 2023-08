Enroque Corto

Prunotto, salvó el pago chico

El informante apuntó un dato que no pasó desapercibido en la alianza Hacemos Unidos por Córdoba.

Periodista: Cuente.

Informante: Como usted bien sabe, los días posteriores a las elecciones son días de análisis muy fino de lo sucedido.

P.: Así es.

I.: Bueno, de ese análisis pormenorizado del desempeño de nuestro candidato presidencial, surge que la vicegobernadora electa es de las pocas que puede decir que salvó su pago chico.

P.: No me diga.

I.: Ajá, Myriam Prunotto es de las pocas que puede decir que pudo blindar su localidad de la ola libertaria en las PASO. En Estación Juárez Celman quien salió primero fue el gobernador y candidato nacional, Juan Schiaretti.

Lo “irrisorio” de González se habló en la Legislatura

Ayer, como cada miércoles hubo sesión ordinaria en la Unicameral y, además de comentar en los pasillos la resonante victoria de Javier Milei en las Paso del domingo último, se comentaron otras cosas.

Informante Legislativo: ¿Cómo anda? Menos mal que lo cruzo por acá así tomamos un café rápido.

Periodista: Tiene razón. Así usted se va a la sesión y yo al diario.

IL: A propósito, varios comentarios y caras de preocupación por lo que se viene a nivel nacional. El peronismo observando y en Juntos por el Cambio preocupados porque crece la incertidumbre por cómo se van a sentar si no se gana en diciembre.

P: Me imagino.

IL: Pero hay algo más. Vio lo de Oscar González, ¿cómo puede ser que hayamos tenido a ese tipo acá? Declara 11 inmuebles, le pone un monto de 44 millones de pesos y el juez de control, muy bien, dice que es “irrisorio”. Esto, explica reacciones de la gente al fenómeno Milei. Después a no quejarse.

Libertarios, preparados “por las dudas”

El periodista conversaba con su informante libertario, que seguía exultante por los resultados del domingo.

Periodista: Estimado, busco, como siempre, novedades, ¿tiene alguna noticia de la mesa nacional de La Libertad Avanza?

Informante Libertario: Tengo.

P.: Lo escucho entonces.

I.L.: Mire, se la hago corta, Milei ya está preparando su gabinete. Imagino que ya escuchó sus recientes declaraciones a los canales porteños, diciendo que está listo para asumir. No es una bravuconada. Está armando sus equipos porque cree que, como viene la mano, su llegada a la Casa Rosada puede darse antes de diciembre.

P.: A la fresca. De verdad tenía novedades…

I.L.: Vio como somos nosotros… no andamos con vueltas. Ahora, no crea que es una idea disparatada. La devaluación que el kirchnerismo se mandó apenas cayó derrotado ha generado un cimbronazo del que todavía no hay una dimensión precisa.

P.: Quiero ser prudente… Milei ganó una interna, no una elección… ¿Están imaginando un adelantamiento de las elecciones?

I.L.: Sí. Y, creo yo, no es ningún delirio. La mano está muy brava…

Críticas a Avilés por su discurso

Esteban Avilés asumió el lunes nuevamente la Intendencia de Villa Carlos Paz y anunció que priorizará las obras y los servicios en los barrios. Un dirigente opositor le contó al periodista que desde la vereda de enfrente del vecinalismo oficialista hubo muchas quejas.

Periodista: ¿Tan rápido? ¿No quieren esperar un poco?

Opositor: Las críticas han sido por el discurso. Fíjese lo que sacó La Jornada. Allí puntualiza que Emilio Iosa, de Juntos por Carlos Paz, dijo que Avilés dio “un discurso relacionado al pasado, muy agresivo con la otra parte de Carlos Paz que fue democráticamente a votar y eligió otro Carlos Paz”. Otro de los nuestros, Carlos Felpeto, opinó que ‘tuvo un discurso donde parece que en Carlos Paz estuviera todo hecho. Lo más repudiable es cuando agravió a las minorías. La peronista Mariana Caserio, encontró “Siempre la misma impronta confrontativa, totalmente innecesaria. Fuimos para acompañar a nuestro concejal a un acto institucional y que nos maltrate de esa forma es preocupante. Es preocupante ese avasallamiento a lo institucional de mal gusto”.

Educando al cordobés

El gobernador Juan Schiaretti busca formas de fidelizar el electorado de Córdoba para las elecciones nacionales del 22 de octubre. La defensa de la educación pública como deber del Estado es, hoy por hoy, uno de sus caballitos de batalla.

Informante: Va a jugar con el tema educativo a full el gobernador. Recuerde que el tema educación fue determinante en las elecciones de medio término en 2021, con la puja "escuelas abiertas o cerradas" durante la pandemia.

Alfil: Tiene razón.

Informante: Ayer lanzó la Provincia un nuevo formato de terminalidad del secundario para chicos mayores de 18 años que son deportistas de medio y alto rendimiento, que justamente no pueden asistir porque entrenan a full. Es semi presencial o semi virtual. Del anuncio participaron el ministro de Educación, Walter Grahovac, y el titular de la Agencia Deportes, Pichi Campana.

Alfil: En uno de los últimos programas que lanza Grahovac. ¿Quien lo sucederá?

Informante: Mire, es uno de los sillones más cotizados de la estructura. El llaryorismo tiene varios interesados e interesadas en fila.