Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Luján muestra a sus concejales

A un mes de la interna radical, el periodista recibía el mensaje de un informante en la UCR local.

Informante: Se están empezando a mover los precandidatos. Gonzalo Parodi tuvo reunión el fin de semana con los de su lista para hacerlos conocer. Mire nomás, estamos a un mes de las urnas y todavía no se conocen muchos de ellos. Los votantes tampoco los conocen, por eso hay otros que salen a mostrarlos en las redes.

Periodista: ¿Quién?

I: Gonzalo Luján. Es el primero en tener el típico flyer de candidato y concejal. Hizo imágenes para los primeros lugares de la lista, algunos que han estado en la actividad pública en su momento. De esta manera, ya tienen la fotito para compartir en las redes y hacerse conocidos entre el electorado. En cierto punto, Luján le ha dado notoriedad a gente que forma parte de su equipo y les da rodaje.

P: Claro. Los asesores dicen que es un paso fundamental. ¿De los otros que se vio?

I: Me dicen que Gonzalo Parodi está preparando también material para salir a destacar a los suyos, pero más como individualidades, con el aporte que cada uno le da a esa lista de apertura. De Gabriel Abrile tengo que también está preparando un video para salir en estos días, aunque no tan enfocado en el tema “nombres”. Lo suyo va por el lado de convocar a la gente, de llamarlos a votar y aumentar la participación en la interna. Después de lo que viene pasando con las elecciones, es un tema que preocupa.







Post PASO, vuelve Schiaretti

La cronista dialogaba con el informante peronista cuando recibía un mensaje sobre la agenda que tendrá el gobernador Juan Schiaretti en la región. Se trata de la pavimentación de un tramo de la ruta provincial 23 que vincula las sierras del sur con el Valle de Calamuchita.

Periodista: Mire lo que me acaba de llegar. ¿Sabía que viene Schiaretti mañana? En realidad, va a venir a la región.

Informante peronista: No sabía pero habrá que ir (risas). Era esperable que vuelva rápido por estos lares. Su objetivo está, más que nada, en hacer una buena elección en Córdoba y levantar un poco lo que fue el resultado de las PASO

P: ¿Qué opina de eso?

I P: No voy a caretearla. Nos fue mal. Obvio que hay un factor bronca y cierta nacionalización de la campaña pero no hay que desentenderse de que nos fue mal acá, en la ciudad. Yo, personalmente, me sorprendo de lo que fue barrio Alberdi, por ejemplo. Pero no hay que caer en enojarse con la gente sino en revisar en qué fallamos.

P: ¿Y lo han hecho?

I P: Estamos en ese proceso. Lo de mañana (por hoy) me parece que está bien pero no bastará solo con mostrar las obras. Habrá que darle una vuelta de rosca a las cosas. Rescato que hay cierta autocrítica de algunos de nosotros pero habrá que trasladarla a los hechos. Tampoco se puede negar que no se puso más el cuerpo que otras veces. Quizás también por eso el golpe se siente más.

P: ¿Dónde cree que se hizo una buena elección en la ciudad? El centro ya sabemos que tuvo una buena elección de JpC, más allá de que en los tres distritos ganó Milei.

I: Yo le diría que en Banda Norte no nos fue tan mal. Es un sector en el que también se apostó mucho. Varios de los nuestros estuvieron firmes ahí, caminando y hablando con la gente pero no alcanzó. Hay que barajar y dar de nuevo. Creo que muchos todavía seguimos procesando lo del domingo.