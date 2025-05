Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









El mensaje de Petri

El informante le envió un mensaje a la cronista, luego de asistir al desfile del 25 de Mayo que reunió a las tres localidades del Gran Río Cuarto.

Informante: ¿Qué piensa si le digo que hubo presencia del gobierno nacional en el desfile del 25 de Mayo?

Periodista: ¡¿Qué?!

I: No se asuste. No fue una presencia literal pero sí hubo un mensaje que a varios nos dejó recalculando. El jefe de las Fuerzas Armadas dio un mensaje que, por lo que me cuentan, bajó del Ministerio de Defensa. La cuestión es que se mencionó al ministro (Luis) Petri y, por supuesto, al presidente Javier Milei.

P: Bueno, institucionalmente hablando no me parece raro.

I: Hasta ahí no. Pero hubo algunos conceptos que a mí me hicieron ruido, entendiendo que es un mensaje que baja de este gobierno nacional. Hablaba de la importancia de la soberanía… habría que preguntarse cuál, ¿no? No recuerdo exactamente pero le puedo asegurar que no era un saludo meramente institucional. Tenía varios conceptos políticos y propios del actual gobierno. Obvio, no faltaron algunas especulaciones sobre si el gobierno provincial ahora está cerca de Nación o si, simplemente, se vieron sorprendidos por el tono de este mensaje al igual que casi todos los que estábamos ahí.

P: Fuerte. ¿Alguien dijo algo después?

I: Sí, Julián Oberti (director del Centro Cívico) habló de la importancia del Estado presente, de unir a los argentinos, de lo importante que es el trabajo conjunto entre los intendentes del Gran Río Cuarto para solucionar los problemas de la gente. Siento que buscó contrarrestar un poco lo que generó el mensaje de Nación. Fue raro…







A días de la definición

El periodista recibía el mensaje de un dirigente radical, quien comentaba sobre los días que se vienen para el centenario partido y la confirmación de traspasos.

Informante: Le pido que preste mucha atención a lo que se va a ver por estas semanas. Son días de definición.

Periodista: ¿A qué se refiere?

I: A que ya pasó buena parte del año y ya es momento de que se empiecen a ver los jugadores en la cancha. Quiero decir, qué camiseta van a tener puesta en la campaña.

P: ¿Y qué tiene que pasar?

I: Ya pasó algo, lo primero. El comunicado de la UCR Río Cuarto. Después de eso, hay que esperar a ver qué dicen a nivel nacional y provincial, pero hay algunos que están ansiosos por salir a militarla fuerte.

P: ¿Para quién?

I: Para Milei, obvio. Si hay algo que tienen en claro es que van a jugar para que el presidente los tenga en consideración. No crea mucho eso que dicen de que se van a ir con el Partido Cordobés. Acá hay compromisos de hace tiempo que podrían manifestarse antes de lo pensado.

P: ¿Compromisos?

I: Eso mismo. Mientras algunos miran al armado de los libertarios en soledad, hay movimientos por otras vías. Rodrigo de Loredo ya movió a los suyos. Bah, los nuevos suyos…

P: Y los nuevos serían…

I: Ya sabe usted. Han quedado muy amigos (Gabriel) Abrile y el diputado. Me parece que quieren sacarlo a correr unas vueltas al doctor para que empiece a generar expectativa.

P: Discúlpeme, pero me niego a pensar que está todo en marcha. Siento que hay más posibilidades.

I: Es lo que van a decirle. Que el radicalismo va solo, que reflotan Juntos por el Cambio, que se van con Llaryora. Verso…

“En efecto… fue cine”

El informante se comunicaba con la cronista para recordar una intervención que tuvo lugar el pasado jueves en el Concejo Deliberante. Fue a partir de la declaración de interés legislativo y cultural a la película “Adiós a las lilas”, realizada por el cineasta riocuartense, Hugo Curletto y protagonizada por el actor Jorge Marrale.

Informante: ¿Llegó a ver la declaración de interés de la película de (Hugo) Curletto? Esta semana se estrena y la verdad que debería difundirse mucho más. No solo es una película dirigida por un riocuartense y con un equipo que tiene a trabajadores de la cultura de Río Cuarto sino que incluso se filmó en varias locaciones de nuestra ciudad.

P: Coincido. En su momento, cuando se rodaron las escenas acá, la Muni difundió bastante todo el proceso y las implicancias que tenía para la economía de la ciudad.

I: Hay que revalorizar todo eso ahora. Esta declaración de interés en el Concejo es importante pero le agrego algo que no me parece menor: el discurso que dio uno de los realizadores de la película. Marcos Altamirano recibió el reconocimiento y aprovechó el micrófono para plantear la situación que atraviesa el cine argentino y el desfinanciamiento del INCAA pero, sobre todo, lo importante que es que podamos contar nuestras historias regionales. También dijo que el cine es una industria más, no un gasto como muchas veces intentan instalar. Lo más fuerte de todo fue que, sobre el final, dijo que aprovechó para hacer catarsis, ya que no tendría otra oportunidad para decirle todo eso a un concejal libertario, señalando a Mario Lamberghini. Hubo aplausos fuertes en el recinto.

P: Lamberghini había votado a favor del proyecto, ¿no?

I: Sí, salió por unanimidad. Pero después del discurso de Altamirano, obviamente no aplaudió y seguramente se arrepintió del voto. “En efecto… fue cine” (risas).

El voto “kirchnerizado”

El dirigente opositor llegaba a la cronista para dar su mirada sobre el proyecto aprobado el pasado jueves en el Concejo Delibeante, en relación a la preocupación por las implicancias que tendría la habilitación del trámite “tenencia express” de armas.

Dirigente opositor: Le agrego algo a la nota que sacaron ustedes el otro día, sobre el debate del proyecto que presentó La Fuerza del Imperio. ¿No le llama la atención la adhesión del oficialismo?

Periodista: La verdad que no. Varias veces ellos mismos impulsaron proyectos en rechazo a alguna medida del gobierno nacional. Acuérdese de lo de la estafa crypto y lo que generó en el recinto.

D O: Esto me llamó la atención justamente porque no fue un proyecto impulsado por ellos. No sólo levantaron la mano, sino que hubo varios concejales de Hacemos Unidos que fueron muy tajantes en su postura. Yo no sé si algún dirigente del cordobesismo salió a hablar de esto pero, hasta ese entonces, no había pasado. La que sí habló fue la diputada kirchnerista, Gabriela Estévez. ¿Se estará “kirchnerizando” el bloque?