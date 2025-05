Intendentes del San Martín advierten sobre el impacto de la caída de coparticipación en las comunas

Por: Florencia Coria

La Comunidad Regional San Martín celebró un nuevo encuentro en la localidad de Etruria, donde los intendentes del departamento pusieron sobre la mesa una preocupación compartida: la dramática caída en los recursos de coparticipación que está forzando a los municipios a “rediseñar” sus gestiones en medio de un contexto económico adverso.

Entre las figuras destacadas se encontraba la legisladora provincial Verónica Navarro, quien tuvo una participación activa en las discusiones sobre la problemática regional y los desafíos que enfrentan los municipios. La reunión contó con la presencia de las 14 localidades que conforman la comunidad regional.

Augusto Arietti, intendente de Luca y presidente de la Comunidad Regional San Martín, expresó a Diario Alfil su preocupación por la situación financiera de los municipios. “Nos obliga a rediseñar nuestra gestión municipal”, afirmó respecto a los recortes presupuestarios que están sufriendo las comunas.

“El gran problema que tenemos las municipalidades es que no tenemos muchos lugares y rincones en los cuales poder aplicar un recorte”, explicó Arietti. “La basura la tenemos que seguir juntando, el dispensario tiene que seguir funcionando con sus médicos y sus enfermeros, el pasto lo tenemos que seguir cortando, los cordones cunetas los tenemos que seguir barriendo, el corralón municipal tiene que seguir funcionando”, enumeró el jefe comunal.

Críticas al gobierno nacional

El presidente de la Comunidad Regional cuestionó duramente la visión del gobierno nacional sobre la administración municipal. “Cuando el gobierno pide que nos administremos mejor, creo que realmente desconoce cómo nos estamos administrando, porque no debe haber estamento del Estado que administre mejor los recursos que los propios municipios”, sentenció.

En ese sentido, Arietti remarcó que “la obra pública tiene que seguir adelante, porque nuestros pueblos se desarrollan y progresan con la obra pública”. Y advirtió: “Por eso nos preocupa la caída de recursos, porque sinceramente nosotros no estamos haciendo un mal gasto de los recursos de los vecinos, al contrario”.

Consultado sobre el estado de la Ruta 158, el intendente de Luca fue contundente: “La verdad que yo lo veo muy lejano al proyecto, lo veo realmente muy lejano y mucho más con un gobierno que no cree en la obra pública”. Y agregó con evidente escepticismo: “Yo les pregunto a ustedes, ¿podemos esperanzarnos con una autovía, con una autopista San Francisco-Río Cuarto, con un presidente que no le interesa la obra pública y no le interesa la vía al interior?. La verdad que cuesta esperanzarse”.

Unidad más allá de las diferencias políticas

A pesar del complejo escenario económico, Arietti destacó el nivel de consenso logrado entre los intendentes del departamento. “La comunidad regional sigue adelante, sigue funcionando. La verdad que hemos logrado una amalgama entre los intendentes realmente muy importante”, señaló.

“Más allá de las diferencias partidarias y políticas que pueden existir entre nosotros, a la hora de trabajar por nuestras comunidades, la verdad que siempre hemos encontrado más entendimientos que diferencias”, subrayó el presidente de la comunidad regional.

Por su parte, el intendente Accastello valoró positivamente la jornada: “Mantuvimos un productivo encuentro con los intendentes de la comunidad regional donde abordamos las prioridades que cada municipio tiene para elevar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

“Entre los temas centrales destacan iniciativas de protección medioambiental y emprendedurismo. Estamos trabajando coordinadamente para implementar soluciones concretas que generen un impacto positivo en toda la región”, agregó el jefe comunal de Villa María.

Otros temas abordados

Además de la problemática económica, los intendentes abordaron cuestiones relacionadas con jurisdicciones en “zonas grises” entre Arroyo Algodón y Villa María, así como otros aspectos técnicos del funcionamiento de la comunidad regional.

El encuentro anterior se había realizado en el Palacio Municipal de Villa María, encabezado por el intendente Eduardo Accastello, con representantes de diez municipios.

Asimismo, la comunidad regional viene trabajando en una agenda centrada en educación, salud, gestión de residuos sólidos urbanos y ambiente, además de planificar estrategias para establecer vínculos con empresas e instituciones regionales.

La Comunidad Regional San Martín está integrada por las localidades de Villa María, Villa Nueva, Arroyo Algodón, Ausonia, Chazón, Etruria, La Laguna, La Palestina, La Playosa, Luca, Pasco, Silvio Pellico, Ticino y Tío Pujio, que colaboran buscando fortalecer el entramado socio-productivo y mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento.

Las autoridades actuales de la Comunidad Regional San Martín son: Augusto Arietti, intendente de Luca, como presidente; Robert Meichtri, intendente de Chazón, como vicepresidente; Mayco Becco, intendente de La Palestina, como secretario; y Maximiliano Andrés, intendente de Etruria, como tesorero.