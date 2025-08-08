Villa María respondió con fuerza al veto de Milei

Por Florencia Coria

Villa María se consolidó como uno de los bastiones de oposición más firmes a las decisiones del presidente Javier Milei, cuando cientos de vecinos salieron a las calles para rechazar los vetos presidenciales que dejaron sin efecto las leyes de aumento jubilatorio, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

La respuesta local no fue casual: reflejó un posicionamiento político claro y diferenciado que tanto el intendente Eduardo Accastello como la legisladora provincial Verónica Navarro Alegre habían venido construyendo como alternativa al modelo de ajuste nacional.

Accastello: “Villa María no veta los sueños”

El jefe comunal no solo anticipó su rechazo a través de redes sociales días antes de la marcha, sino que construyó un mensaje político contundente que se convirtió en el lema de la resistencia local: “Villa María no veta los sueños de la gente”.

La frase de Accastello no fue casual. Mientras en Buenos Aires Milei oficializaba los vetos a través del Decreto 534/2025, el intendente villamariense planteaba un modelo antagónico de gestión: “Nosotros trabajamos junto a todos los sectores que en momentos difíciles están al lado de la gente, haciendo este tipo de programas que ayudan a que podamos concretar estos desafíos”

El mandatario municipal profundizó su crítica implícita al gobierno nacional al remarcar que Villa María representa “una comunidad que se ocupa del otro, que tiene en el ser humano el desafío de ocuparse en el momento en que las cosas flaquean”. Un claro contraste con las políticas de ajuste que caracterizan la gestión presidencial.

“Valoramos el esfuerzo de los vecinos y por eso estamos cerca de ellos con acciones que permiten el crecimiento y mejoran su calidad de vida”, completó Accastello, en el marco de la presentación de dos nuevas líneas de créditos “Materializate” y “Mudate”, programas para financiar mudanzas y compra de materiales de construcción, delineando una filosofía de gestión diametralmente opuesta a la Casa Rosada.

Navarro: La voz cordobesa contra el ajuste

La legisladora provincial se erigió como la figura más visible de la resistencia política al veto, no solo participando físicamente de las marchas sino construyendo un discurso alternativo que resonó en toda la provincia.

“En Villa María salimos a marchar. Porque no se trata de números, es la vida de miles de personas. Desde Córdoba, defendemos otro modelo: diálogo, responsabilidad y gestión con sentido humano”, declaró Navarro, estableciendo una clara diferenciación política con el enfoque nacional.

Su posicionamiento sobre discapacidad fue particularmente duro: “El veto presidencial impide el acceso a pensiones, pone riesgo centros terapéuticos y servicios esenciales. Son derechos que no pueden ni deben esperar. Desde Córdoba, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por la inclusión y la protección”.

En el tema jubilatorio, Navarro fue igualmente categórica: “Los jubilados y jubiladas merecen un justo reconocimiento al esfuerzo de toda una vida de trabajo. El veto afecta la posibilidad real de una jubilación digna para muchos adultos mayores”.

La legisladora también aprovechó la coyuntura para posicionar su apoyo al financiamiento universitario: “Acompañamos el proyecto convencidos de que la educación es una herramienta transformadora. La universidad pública forma parte del ecosistema social, cultural e innovador que defendemos”.

Una movilización con sello político definido

La marcha en Plaza Centenario no fue una protesta espontánea: fue una demostración de fuerza política organizada que contó con la participación masiva de dirigentes locales y provinciales que quisieron diferenciarse públicamente del modelo nacional.

La masiva participación de concejales, legisladores provinciales, funcionarios municipales y dirigentes locales evidenció un posicionamiento institucional coordinado que abarcó todo el arco político villamariense en rechazo a las medidas presidenciales.

Los testimonios de los manifestantes expresaron la preocupación por el reconocimiento de la emergencia en discapacidad y el riesgo para prestaciones esenciales, mientras que jubilados plantearon la dificultad de subsistir con haberes insuficientes tras décadas de trabajo y aportes.

La construcción de un modelo alternativo

Los posicionamientos de Accastello y Navarro no fueron declaraciones aisladas: formaron parte de una estrategia política más amplia que buscó posicionar a Villa María y a Córdoba como referentes de un modelo de gestión diferente al nacional.

Mientras Milei argumentaba que las leyes vetadas implicaban un gasto de más de 7 billones de pesos sin financiamiento, los dirigentes locales plantearon que los derechos sociales no pueden subordinarse a consideraciones fiscales.

La movilización villamariense se inscribió así en un mapa político nacional donde gobiernos locales y provinciales comenzaron a marcar distancias con el ajuste presidencial, posicionándose como alternativa para las elecciones legislativas de octubre.