Villa María respondió con fuerza al veto de Milei

Villa María amplía su modelo de seguridad: ahora con cámaras privadas y algoritmos
El modelo de Accastello se consolida como referencia provincial mientras suma tecnología de punta y mantiene el diálogo con todos los sectores
El intendente Eduardo Accastello y la legisladora provincial Verónica Navarro encabezaron la réplica villamariense a las medidas presidenciales que afectaron a jubilados y personas con discapacidad, marcando una clara línea política diferenciada del gobierno nacional.Villa Maria08 de agosto de 2025 Florencia Coria
Por Florencia Coria
Villa María se consolidó como uno de los bastiones de oposición más firmes a las decisiones del presidente Javier Milei, cuando cientos de vecinos salieron a las calles para rechazar los vetos presidenciales que dejaron sin efecto las leyes de aumento jubilatorio, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.
La respuesta local no fue casual: reflejó un posicionamiento político claro y diferenciado que tanto el intendente Eduardo Accastello como la legisladora provincial Verónica Navarro Alegre habían venido construyendo como alternativa al modelo de ajuste nacional.
Accastello: “Villa María no veta los sueños”
El jefe comunal no solo anticipó su rechazo a través de redes sociales días antes de la marcha, sino que construyó un mensaje político contundente que se convirtió en el lema de la resistencia local: “Villa María no veta los sueños de la gente”.
La frase de Accastello no fue casual. Mientras en Buenos Aires Milei oficializaba los vetos a través del Decreto 534/2025, el intendente villamariense planteaba un modelo antagónico de gestión: “Nosotros trabajamos junto a todos los sectores que en momentos difíciles están al lado de la gente, haciendo este tipo de programas que ayudan a que podamos concretar estos desafíos”
El mandatario municipal profundizó su crítica implícita al gobierno nacional al remarcar que Villa María representa “una comunidad que se ocupa del otro, que tiene en el ser humano el desafío de ocuparse en el momento en que las cosas flaquean”. Un claro contraste con las políticas de ajuste que caracterizan la gestión presidencial.
“Valoramos el esfuerzo de los vecinos y por eso estamos cerca de ellos con acciones que permiten el crecimiento y mejoran su calidad de vida”, completó Accastello, en el marco de la presentación de dos nuevas líneas de créditos “Materializate” y “Mudate”, programas para financiar mudanzas y compra de materiales de construcción, delineando una filosofía de gestión diametralmente opuesta a la Casa Rosada.
Navarro: La voz cordobesa contra el ajuste
La legisladora provincial se erigió como la figura más visible de la resistencia política al veto, no solo participando físicamente de las marchas sino construyendo un discurso alternativo que resonó en toda la provincia.
“En Villa María salimos a marchar. Porque no se trata de números, es la vida de miles de personas. Desde Córdoba, defendemos otro modelo: diálogo, responsabilidad y gestión con sentido humano”, declaró Navarro, estableciendo una clara diferenciación política con el enfoque nacional.
Su posicionamiento sobre discapacidad fue particularmente duro: “El veto presidencial impide el acceso a pensiones, pone riesgo centros terapéuticos y servicios esenciales. Son derechos que no pueden ni deben esperar. Desde Córdoba, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por la inclusión y la protección”.
En el tema jubilatorio, Navarro fue igualmente categórica: “Los jubilados y jubiladas merecen un justo reconocimiento al esfuerzo de toda una vida de trabajo. El veto afecta la posibilidad real de una jubilación digna para muchos adultos mayores”.
La legisladora también aprovechó la coyuntura para posicionar su apoyo al financiamiento universitario: “Acompañamos el proyecto convencidos de que la educación es una herramienta transformadora. La universidad pública forma parte del ecosistema social, cultural e innovador que defendemos”.
Una movilización con sello político definido
La marcha en Plaza Centenario no fue una protesta espontánea: fue una demostración de fuerza política organizada que contó con la participación masiva de dirigentes locales y provinciales que quisieron diferenciarse públicamente del modelo nacional.
La masiva participación de concejales, legisladores provinciales, funcionarios municipales y dirigentes locales evidenció un posicionamiento institucional coordinado que abarcó todo el arco político villamariense en rechazo a las medidas presidenciales.
Los testimonios de los manifestantes expresaron la preocupación por el reconocimiento de la emergencia en discapacidad y el riesgo para prestaciones esenciales, mientras que jubilados plantearon la dificultad de subsistir con haberes insuficientes tras décadas de trabajo y aportes.
La construcción de un modelo alternativo
Los posicionamientos de Accastello y Navarro no fueron declaraciones aisladas: formaron parte de una estrategia política más amplia que buscó posicionar a Villa María y a Córdoba como referentes de un modelo de gestión diferente al nacional.
Mientras Milei argumentaba que las leyes vetadas implicaban un gasto de más de 7 billones de pesos sin financiamiento, los dirigentes locales plantearon que los derechos sociales no pueden subordinarse a consideraciones fiscales.
La movilización villamariense se inscribió así en un mapa político nacional donde gobiernos locales y provinciales comenzaron a marcar distancias con el ajuste presidencial, posicionándose como alternativa para las elecciones legislativas de octubre.
El modelo de Accastello se consolida como referencia provincial mientras suma tecnología de punta y mantiene el diálogo con todos los sectores
El encuentro reunió a jefes comunales de distintos partidos que firmaron una agenda común para enfrentar el ajuste de Milei y construir poder territorial desde el interior provincial.
El titular del comité radical expresó su postura crítica ante las decisiones provinciales y aseguró que en la ciudad hay consenso para mantenerse alejados del oficialismo nacional y el peronismo.
El intendente señaló que la situación económica se está agravando y que los municipios del interior sufren el abandono de Nación. Destacó que lograron pasar de déficit a superávit en un año de gestión
La auditoría municipal detectó facturas apócrifas por $500 millones y un faltante de $2.000 millones sin respaldo documental
El intendente Augusto Arietti se reunió con el ministro Pedro Dellarossa para coordinar gestiones del emprendimiento que abarcará 8,5 hectáreas y busca generar nuevas fuentes de trabajo en la localidad
Aún no se dieron a conocer los motivos. Pinasco dejó la UGL Río Cuarto a menos de tres meses de haber asumido.
La chance cada vez más cierta de enfrentar apellidos históricos en octubre -Schiaretti, De la Sota- dispara, para los radicales con peluca, las acciones de De Loredo de encabezar la lista libertaria. Para los libertarios de pura cepa, en cambio, el mejor contraste es enfrentar a la “casta” con un “argentino de bien”.
Santiago Pinasco estuvo menos de tres meses al frente del PAMI Río Cuarto. Lo reemplazará el microbiólogo Leonardo Farina, quien proviene del núcleo del radical Gabriel Abrile y se ha desempeñado como profesional de la salud en el ámbito municipal.
Vaca Narvaja ratificó la disputa en las urnas el domingo para definir candidaturas en el radicalismo y amenazó con la intervención de la Junta Electoral. El diputado, a contrarreloj, se aferra a la apelación en la Cámara Nacional Electoral.
Aun enfrentando a Juan Schiaretti, la diputada cree tener un lugar asegurado entre los próximos nueve diputados. Y aclara: la tensión con Hacemos, no pone en riesgo el plan de continuidad del peronismo en la provincia.