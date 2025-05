Un respaldo desde el Centro Cívico con mensaje a Río Cuarto

El funcionario del Panal aprovechó casi el final de la semana para cambiar figuritas con el periodista como hace habitualmente a modo de balance. Y uno de los temas en cuestión era la manera en la que respondían o se movían algunos diputados en el Congreso, sobre todo después de lo ocurrido la semana pasada con el tema jubilaciones y Caso $Libra.

Informante Panal: Espero no se encuentre tan ocupado…

Periodista: Sabe que hay línea abierta, no hay ningún inconveniente con usted. Al contrario.

IP: Estaba repasando los diarios hace algunos días y veo a algunos mandando mensajes sobre cómo votan o se mueven los diputados nuestros en el Congreso.

P: A ver… sea más claro, hay confianza.

IP: Sí, me parece que algunos muchachos en el interior; por caso, en el sur, están pendientes de la chiquita y a lo mejor pretenden sacar algún rédito personal que no tiene sentido.

P: Empiezo a interpretar…

IP: Entonces se hacen los pillos y critican a tipos con peso. A ver, soy más simple: desde Ignacio García Aresca, hasta Carlos Gutiérrez, que usted sabe bien a quién responde cada uno, pero además que forman parte de un equipo de gobierno, tienen el respaldo suficiente para cada movimiento que dan en la Cámara baja. Porque, además, lo hacen, reitero, como parte de un equipo de gobierno.

P: Sí.

IP: Por lo tanto, que algunos cobardes quieran hacer daño mandando algún tipo de mensaje por la repercusión de ciertos debates en el interior no tiene sentido. Si nos vamos a empezar a dar entre nosotros está medio complicado.

P: Hay algunos pícaros…

IP: Sí, lo sé. Pero que se queden tranquilos que, desde allá, del Congreso, se reportan a donde deben hacerlo. Le mando un abrazo grande.

El campo no se enoja

El periodista consultaba con el dirigente peronista sobre la participación política en la Feria de Otoño de la Exposición Rural de Río Cuarto.

Periodista: Hacía rato que no se veía tanto movimiento en la Rural de otoño. ¿O estoy loco?

Dirigente: Puede ser que se estén librando varias batallas y una de ellas está en el campo. A mí no me sorprende, pero realmente creo que es una causa perdida.

P: ¿Qué causa?

D: La de los que van buscando votos. Si ya está definida la cosa entre los gringos…

P: ¿Por qué lo dice?

D: Estamos en vísperas de que se vuelva para atrás con el tema retenciones y se perjudique a los productores, pero la Rural no dice nada. Dicen que están preocupados, que las retenciones van a afectar la planificación de los productores para la próxima siembra y todo eso, pero no se enojan.

P: Es lógico, ¿no? Mucho apoyo al Gobierno nacional entre los productores.

D: Muy tibio todo cuando se trata de las críticas y muy contundente cuando se trata del apoyo. Escuche a las autoridades de la Rural… celebran que el trigo y la cebada seguirán sin retenciones. Se quedan con las migajas.

P: ¿No cree que están siendo pacientes con razón? Digo, por primera vez en mucho tiempo tienen un presidente que les dice lo que quieren oír, por más que estén tardando las medidas favorables.

D: La salida del cepo fue muy bien recibida, pero lo de las retenciones es grave al nivel de cortar calles con tractores. Y, la verdad, no veo eso. Al contrario. Yo creo que el campo da muchas vueltas para decir que lo volverían a votar a (Javier) Milei, con las dos manos y los dos pies si fuera necesario.

Nazario, la no medida

El mensaje del dirigente nazarista sorprendía al periodista bien temprano.

Dirigente: Che, estoy leyendo el Alfil. Tengo un par de comentarios para hacerle de la encuesta esa que muestran en su nota.

Periodista: Me alegro que nos lean desde temprano (risas).

D: ¡Siempre! Solo quería decirle que es una encuesta incompleta. No está Adriana Nazario. Se ve que se le pasó a los chicos de la consultora.

P: (Risas) Veo por dónde viene su comentario…

D: Es que me pareció extraño que se hayan olvidado de la candidata que sacó veinte puntos en las últimas elecciones. A nosotros nos consta que sigue midiendo por más que esté inactiva desde julio del año pasado. Ya les voy a mandar un mensaje a los de la encuestadora para avisarles que se les pasó ese dato (risas).

P: Para usted, ¿por qué no la midieron?

D: Le dije… ¡se les pasó! (risas)

P: Sea serio…

D: No puedo. Me da risa esta situación. Pero puedo decirle que, si yo me pongo a hacer una encuesta y se las comparto, el resultado va a ser diferente. Le cito a mi abuelo: “El miedo no es zonzo”.



Antonetti en el Congreso de la IA

La periodista llegaba al informante para consultarle sobre la charla que encabezó el secretario de Economía de la Municipalidad, Pablo Antonetti, en el Congreso Nacional de Desarrollo Inteligente. El funcionario habló sobre la gestión basada en datos y la optimización de los procesos.

Periodista: ¿Qué tal la charla de Antonetti? Vi fotos de varios dirigentes que estuvieron en el Congreso pero me intriga esa charla en particular.

Informante: No fui. Sé que estuvo Marcos Curletto (presidente de la UCR local) pero fue en calidad de docente. Había muchos estudiantes en la actividad. No le niego que me hubiese gustado ver un revival de los informes anuales con preguntas punzantes del ex concejal.

P: No sé si era el ámbito (risas).

I: Claramente. En fin, estuvo interesante. Habló de algunas herramientas vinculadas a la IA que ya se están utilizando en la gestión. En general, todo pasó por esta impronta de gestión basada en la evidencia.

Periodista: Entiendo que no es la primera vez que él diserta sobre este tema.

I: No. Está siendo la cara visible de esa arista de la gestión, más allá de que no tiene que ver únicamente con el área de Economía. Si bien ellos concentran mucha información a partir de los sistemas de recaudación, eso es una parte. Entiendo que también hay otras áreas trabajando en eso hace tiempo…

P: ¿Lo dice por alguna razón en particular?

I: A buen entendedor…



PAMI: Los primeros días de Pinasco

La cronista dialogaba con el informante sobre los primeros días de Santiago Pinasco al frente del PAMI Río Cuarto.

Periodista: ¿Qué onda Pinasco? Recibió un golpe duro cuando asumió y se difundieron sus fotos durmiendo la siesta en las oficinas de la Agencia de Empleo

Informante: Durante varios días se habló de eso pero, por lo que pude ver, no le dio mucha cabida. Ya empezó a mostrarse en actividades como la colonia en Villa San Francisco y anduvo por el centro de Jubilados de Banda Norte, en un festejo que reunió a varios centros de jubilados de la zona.

Periodista: Bien cargada la agenda.

I: No es “moco e’ pavo” estar al frente del PAMI. Implica ponerle mucho el cuerpo a varias actividades que se hacen en el territorio. No es un rol meramente de oficina.

P: ¿Y? ¿Cómo lo vio?

I: Debe estar en pleno período de adaptación pero, en el festejo de Banda Norte, se lo vio bastante bien. Me pasaron algunas imágenes de él con delantal de cocina y sirviendo empanadas. No creo que le haya quedado margen para una siestita (risas).