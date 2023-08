UP: Estévez se ilusiona con arrebatarle la novena banca a JpC

Por Bettina Marengo

En el búnker de La Cámpora cordobesa están entusiasmados con la posibilidad de que la primera candidata a diputada nacional de las listas de Unión por la Patria, Gabriela Estevez, retenga su lugar en la cámara baja y el 22 de octubre se quede con la novena banca en pugna del cupo parcial cordobés para ese cuerpo. En el espacio tienen números hechos a partir de los primeros datos que brinda el escrutinio definitivo, del análisis de las actas del provisorio y de la interpretación de un posible falso blanco en el tramo Diputados de la lista de Juan Grabois.

La expectativa no es solo porque, si se confirma este optimista cómputo, la coalición del oficialismo nacional retendría al menos una de las dos bancas de la provincia que pone en juego (la otra es la que actualmente tiene Eduardo Fernández), sino que también sería un gol frente a la durísima interna de UP. Tanto los sectores que trabajaron para la lista de Sergio Massa como algunos de los afines a Grabois advirtieron que iban a cortar el tramo legislativo de la boleta para votar solo al candidato presidencial, en señal de malestar por la candidatura de Estévez y también del segundo de la lista, Martín Fresneda. Diferencias entre cristinistas históricos y peronistas que empezaron a ser evidentes en las elecciones del 2021, se profundizaron en las provinciales de junio, y se endurecieron para las PASO. Algunos intendentes peronistas/massistas aseguraron que votarían al Renovador pero con la lista de diputados schiarettista, corte que no se observa en el resultado provincial de Hacemos por Nuestro País (Schiaretti sacó 20 mil votos más que su lista).

Recordemos que el esquema de UP fue en Y, con una lista única de diputados para las dos boletas presidenciales. El escrutinio provisorio de las PASO le dio a la coalición una sumatoria de 177.5287 votos, el 8,66% del total. De ese nominal, 126.219 fueron para Massa y 51.309 para la lista Justa Soberana. Es real que pese a las advertencias del PJ massista, sectores gremiales y parte del kirchnerismo duro, el corte fue apenas de 15.629 votos, equivalentes a 0,65 punto, pero sería suficientes para dejar a Estévez fuera de la Cámara. El dato nuevo es que lo que aparece como corte de la boleta de Grabois en las actas del escrutinio provisorio, sería mala interpretación por parte de los presidentes de mesa de la barra gris en las actas sobre el tramo legislativo de la lista del dirigente social, que llevó a no contabilizar votos de Estevez. Bien contado, aseguran, se reduciría el corte de boleta a unos 2000 votos, lo que daría un número suficiente para garantizar que Estévez se quede con la novena banca, que se la quitaría a Juntos por el Cambio. Del final del escrutinio definitio depende que el tercer lugar del espacio amarillo sea para el marcosjuarense Pedro Dellarrosa, ex cabeza de lista de Horacio Rodriguez Larreta, o para Gerardo Zuin, el intendente de Justiniano Posse.

Para estos sectores de UP, el reparto de los nueve lugares sería el siguiente, si se mantuvieran los números de las PASO: 3 para los diputados de la lista de Javier Milei, tres para los del gobernador Juan Schiaretti, dos para JxC y uno para UP. “Relativa tranquilidad” fue la fórmula que se escuchó ayer, mientras resaltan que en las generales de octubre Massa no va a bajar del actual 8,6% y que ya no estará la boleta de Grabois en el cuarto oscuro, lo que eliminará el efecto “falso blanco” para el tramo Diputados.

Está claro que la calculadora camporista fallará si las relaciones numéricas entre fuerzas se modifican en la primera vuelta, como es posible.

En las PASO, UP no cumplió sus objetivos de recuperar el piso histórico de kirchnerismo en Córdoba, unos diez puntos, y menos llegó al horizonte deseado de quince por ciento. Massa aspiraba a esos guarismos para empujar su meta, tampoco conquistada, de ser el candidato individualmente más votado en primarias.

Con el escenario presidencial esbozado, se especula que Schiaretti no va a poder retener los 27.5 puntos que hizo en Córdoba el domingo 13, ni los cuatro puntos que sumó a nivel nacional. El elector aplicaría el famoso “voto útil” para impulsar al candidato que quiera que gane en primera vuelta y el PJ massista cordobés estima que el gobernador va a quedar debajo de los 20 puntos en la provincia. El resto, afirman, son “votos peronistas” que se irán a Massa, aunque no necesariamente a la lista de Diputados. También es cierto que el mandatario comparte electores con Juntos por el Cambio, pero si las expectativas de Patricia Bullrich caen, posiblemente migren a Milei, lo que colaboraría con el desinfle de la exministra de Mauricio Macri.

Además de lo que pierda Schiaretti, el massismo apuntará al millón de cordobeses que no fue a votar en las Primarias, suponiendo que una porción de ellos puede buscar una opción de centro y no de derecha. En cuanto al voto de Grabois, debería ir completo a Massa, más en un escenario de posible triunfo del diputado de extrema derecha.

Por ahora no hay mucho movimiento en los diversos quinchos de UP Córdoba y hay coincidencia de que se volverá a activar la campaña luego de que el ministro de Economía regrese de EE.UU, donde tiene que reunirse con el FMI. “Lo que se viene es dificil pero no vamos a tirar la toalla”, resumió un intendente.