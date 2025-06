Por María Florencia Coria

La iniciativa forma parte de un plan de inversión provincial de $2.321 millones que beneficiará a 13 municipios y comunas del interior cordobés. El intendente Mayco Becco destacó a Diario Alfil el apoyo de la provincia en tiempos difíciles para los gobiernos locales.

Un alivio para el interior profundo

“Son aproximadamente 4.000 metros de red que permitirán llevar gas natural a zonas donde hoy no llega”, explicó Mayco Becco, intendente de La Palestina, una localidad de apenas 600 habitantes en el departamento Gral. San Martín, al referirse a la reciente inversión provincial para ampliar la red de gas domiciliario.

El gobierno provincial realizó un anticipo financiero a través de fondos anunciados anteriormente, que, junto al aporte de los vecinos, permitirá concretar esta obra clave para la comunidad. La Palestina es una de las ocho localidades incluidas en un paquete de obras domiciliarias que asciende a $2.203.885.771.

“Esto va a permitir que llegue gas domiciliario a zonas donde hoy no existe el servicio”, comentó Becco, quien también adelantó que se están gestionando microcréditos para facilitar la conexión de los vecinos a la red. “De nada sirve que pase solamente la red del frente y no se pueda conectar”, explicó el intendente, señalando que están evaluando diferentes alternativas con bancos y mutuales para ofrecer la mejor tasa y facilidades a los vecinos.

Días atrás, el municipio también concretó la conexión de gas natural a todas las instituciones educativas de la localidad, una obra que ya está finalizada y solo espera la aprobación de ECOGAS para su inauguración.

“Cierran los números con la gente adentro”

Becco destacó el apoyo del gobierno provincial en un contexto económico complejo: “Que el gobierno de la provincia, en situaciones complicadas como la que estamos hoy” haya hecho un aporte de 200 millones de pesos para la obra de gas en una localidad de 600 habitantes, demuestra que es un gobierno que, como siempre dice Llaryora, cierra los números, pero con la gente adentro”.

El intendente contrastó esta actitud con las políticas nacionales: “Llevamos mejor la teoría que tienen a nivel nacional, que tiene que ver que: dos más doble de cuatro, que no les importa si la gente queda afuera. Y bueno, el mercado privado no vendría a invertir en la Palestina en una obra como la de gas”.

“Rentablemente no les favorece”, explicó Becco, subrayando que “a pesar de que la localidad está pequeña en el interior, necesitan esto y por más que a lo mejor no sea rentable, el gobierno provincial decide apostar. Y es la forma de que los pueblos como los nuestros crezcan”.

Municipios abandonados por Nación

La crítica a las políticas del gobierno nacional fue contundente: “A pesar de tremendos ajustes que estamos sufriendo en el plano nacional, somos los municipios quienes más servicios prestan. Y somos los más castigados”.

Becco explicó que municipios como La Palestina dependen en gran medida de la coparticipación, que “se ha caído mucho” en los últimos meses. “Hay un impuesto que no se coparticipa, que es el que incluso subió, que son las retenciones. Y bueno, eso afecta directamente también a toda la economía”, añadió.

Esta postura coincide con declaraciones recientes del intendente de Villa María, ciudad cabecera del departamento, Eduardo Accastello, y el presidente de la comunidad regional e intendente de Luca, Augusto Arietti, quienes también han manifestado que el gobierno nacional ha dejado al “interior del interior” completamente solo.

“Parece que nosotros no existimos para el gobierno nacional, los municipios no existen y siento como si tuviese cierta bronca a los municipios. Y lo que no entiende es que somos el primer mostrador de la gente. Cualquier necesidad básica que tiene va primero al municipio y es el que le da respuesta”, enfatizó Becco.

“Apuntan a cerrar los municipios”

Para el intendente, las medidas del gobierno nacional “apuntan a cerrar los municipios" y llevó la situación al extremo: “Si nosotros no tuviésemos un gobierno provincial presente como el que tenemos, muchos municipios ya hubiésemos cerrado las puertas, porque no hay forma de sostenerlo”.

“Ahora yo me pregunto, ¿cerramos las puertas todos los municipios? ¿Quién atiende las necesidades básicas del vecino? ¿Quién corta el pasto? ¿Quién arregla una calle? Los servicios básicos, los esenciales, la salud, que hoy estamos nosotros haciendo frente”, cuestionó.

“El Estado debe estar presente, porque en una localidad como la nuestra, y como en otras tantas, el mercado privado no va a ir a satisfacer esa demanda necesaria y básica”, afirmó, señalando que no solo se trata de obras como las de gas o pavimento, sino de servicios básicos como “la limpieza, la salud y el mantenimiento”.

Las necesidades básicas en riesgo

Al ser consultado sobre las principales necesidades que los vecinos llevan al municipio y que resulta difícil solventar, Becco mencionó específicamente la salud: “Hoy lo que cuesta mantener es un centro de atención primaria, necesitamos tener un médico las 24 horas, enfermeras y cuestiones sumamente básicas que tienen que estar cubiertas. Y la verdad es que es un costo enorme”.

También mencionó el mantenimiento de espacios públicos, como el corte de césped, “que requiere personal, requiere maquinaria, herramientas, combustible, y eso genera un gasto interno que sale del propio municipio”. “Y cada vez se complica más”, agregó.

Becco explicó que la situación es particularmente grave para los municipios pequeños y medianos.

Finalmente, destacó que esta preocupación trasciende las banderías políticas: “Cuando nos juntamos en la mesa y debatimos internamente, es un punto en común que tenemos, independientemente de qué partido político sea cada uno. Esto lo plantea el de un partido, el de otro, el vecinalista, no hay bandera política en este caso”.