Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Zapata en la formación peronista

El periodista recibía un mensaje del militante peronista, quien relataba sobre una actividad que tuvo lugar en la sede local del Partido Justicialista.

Militante: ¿Se enteró de la movida que hubo el jueves en la Casa Peronista?

Periodista: Vi una foto en redes. Mucha gente, ¿no?

M: Claro. Fue una jornada más de la Escuela de Formación Peronista. Lo invitaron a Federico Zapata, uno de los tipos más escuchados por las generaciones más actualizadas del peronismo. Como vio, mucha gente.

P: ¿Cuál fue el eje?

M: El presente del partido y cómo movilizarse en medio de un escenario copado por las ideas de la libertad. Fue una charla de resistencia, o de construcción de resistencia. Muy interesante. Estuvieron casi todos, desde el intendente Guillermo De Rivas, pasando por Juan Manuel Llamosas, hasta el diputado Carlos Gutiérrez.

P: Buenas presencias.

M: Sí. De hecho, la fecha fue posible porque Gutiérrez ya lo había comprometido a Zapata hace tiempo. ¿Entiende lo que quiero decirle?

P: Mmm. Explíquese.

M: Que por ahí se habla mucho desde afuera y también algunos de adentro que cuestionan a los dirigentes por su papel en la escena nacional. Pero claramente hay un compromiso partidario por defender las banderas y marcar distancia de los modelos que hacen daño. Carlos (Gutiérrez) forma parte de la historia más íntima del cordobesismo y su compromiso ha sido defender los intereses de nuestros vecinos.

P: ¿Me habla a mí o está mandando algún mensaje?

M: (Risas) ¡Usted me entiende! Hay quienes empiezan a ver fantasmas por todos lados y pasan el peronómetro apuntando siempre para el frente, nunca para sí mismos. Creo que quieren crear algo que no es y la dirigencia está demostrando con compromiso que no queremos una provincia pintada de violeta, porque eso no significa un futuro mejor para nuestros laburantes, productores y estudiantes.

Abrile (también) te visita

En pleno mediodía del domingo, el periodista recibía un mensaje de su informante.

Informante: ¿Está ahí? Lo molesto porque sé que ustedes trabajan por más que sea domingo. Yo estoy acá, leyendo el celu mientras espero el asado…

Periodista: ¿Me escribe para contarme algo o para gozarme?

I: (Risas) ¡Tranquilo! Pero estaba scrolleando en Instagram y veo que Gabriel Abrile lanzó una propuesta. Bah, relanzar.

P: ¿Qué propuesta?

I: Política, pero quizá nada tenga que ver con su rol como concejal. O sí, no se…

P: Pero ¿qué lanzó?

I: El programa “Te visito”. ¿Se acuerda?

P: Poco. ¿Era de su época como candidato?

I: Claro. Dejó un link para que la gente se anote y él los vaya a visitar para hablar sobre la realidad de los barrios, las problemáticas del vecino, entre otras cosas. Lo que me lleva a conjeturar, ¿estará poniéndose en modo candidato?

P: Epa.

I: Y sí. Me lo hace pensar el momento en el que sale con esto. Pero, espere, tengo otro detalle…

P: ¿Cuál?

I: Que puede traerle problemas con algún compañero de bancada esto. Y no del lado radical…

P: No entiendo.

I: ¿No sigue las redes de Pablo Benítez? “El concejal te escucha”. Es básicamente la misma movida. ¡Qué emoción! ¡Un radical y un juecista compitiendo para ver quién puede coronarse como el más “peluca” de los dos! (risas)

P: Que simbólico esto, que salgan cada uno por su lado.

I: Bloque completamente roto y olvidado por Dios. ¡Que vuelvan los radicales de antes! (risas)

Parodi, ¿de nuevo en la arena?

Sobre el cierre de esta edición, la periodista recibía un mensaje del militante radical.

Militante radical: Si todavía hay un tiempito, le cuento algo que le va a interesar. Habrá notado que Gonzalo Parodi está volviendo a la arena. Después de la campaña a intendente del año pasado, había bajado bastante el perfil. Y no era para menos, fue una derrota muy dura la que tuvimos. Pero creo que de a poco comienza a emerger de nuevo. Estuvo en la Expo Otoño de la Rural junto a la concejala Antonela Nalli.

Periodista: También estuvo en la Marcha por la Discapacidad. Está reapareciendo.

M R: No digo que sea algo netamente electoral porque, sinceramente, no sé qué tanto podremos jugar los radicales de Río Cuarto en alguna lista. Aunque eso no significa que no haya un par que estén interesados en que los llamen. Fuera de eso, creo que no es casualidad que Gonzalo vuelva a aparecer de a poco. Esto se da después de que la UCR local se haya plantado fuerte contra una posible alianza con los libertarios.

P. ¿Cree que eso tiene que ver con que se muestre más? El sentirse “cómodo” con el posicionamiento que tiene la UCR Río Cuarto…

M R: Es posible. La mayoría acá pensamos así y hemos sido claros al respecto. Distinto es lo que ocurre en el bloque de concejales, donde la edil de Evolución (Antonela Nalli) es la única que tiene una mirada que rechaza una alianza con LLA. No lo digo yo, ellos lo han dejado bastante claro. ¿O acaso (Gabriel) Abrile firmó el documento de la UCR que salió hace unas semanas?

Laboratorios UNRC: Suspendieron a los investigadores

La cronista dialogó con el informante universitario tras la confirmación de la suspensión de los cinco investigadores de la UNRC que estarían implicados en negocios privados a partir de la utilización de insumos y equipamiento de los laboratorios de la Universidad. El pasado viernes, la rectora Marisa Rovera; el decano de Exactas, Germán Barros y el director de Asuntos Jurídicos, Hugo Abraham, brindaron una conferencia de prensa.

Periodista: Clave lo que ocurrió hoy. Creo que mucha gente esperaba la conferencia de las autoridades.

Informante: Me parece que estuvo bien que se espere a tener la respuesta de la Justicia Federal al pedido de informe que realizó la rectora, así como también la resolución del Consejo Directivo de Exactas que aprobó esta suspensión. Por ahí los tiempos de la Justicia y otras instituciones son tediosos pero hacía falta contar con esos elementos para avanzar en una decisión. Especialmente ahora que dos de los tres investigadores que estaban detenidos fueron liberados.

Periodista: Claro. Había preocupación por si estas personas se reincorporaban al campus. Sobre todo porque trabajaban a pocos metros de la denunciante.

I: Exacto. Está bien que se haya tomado esta medida de suspensión que, además, es prorrogable. Hay que ver cómo acciona el Conicet, que también tendrá que tomar cartas en el asunto. Obviamente, habrá que esperar a conocer más novedades porque estas cinco personas están imputadas y siguen siendo investigadas. Además, hace pocos días también se detuvo a otra persona que no es investigador ni docente y tampoco pertenece a la UNRC pero estaría implicado en todo esto. Quizás lo que conocimos hasta ahora sea solo la punta del Iceberg.