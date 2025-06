Enroque corto

Se suspende la previa

El informante llamó al periodista para contarle las novedades que tenía del conflicto municipal.

Informante: Amigo, vea lo que le paso.

Periodista: ¿Conciliación obligatoria?

I.: No, no… audiencia de conciliación, este miércoles. Aunque, si de ahí no sale un acuerdo, no le extrañe que salga una conciliación, y el conflicto vaya al freezer por unas semanas…

P.: Qué tul… ¿y qué va a pasar con la previa que estaba armando el Suoem?

I.: ¿Se refiere a la Asamblea General de este martes?

P.: Desde luego.

I.: Suspendieron. La convocatoria a la audiencia de conciliación también contiene una intimación a que cesen las protestas hasta que tenga lugar la reunión.

P.: Hablando de todo un poco… le digo que también le están apuntando cada vez más fino al Ente de Fiscalización y Control…

I.: Y nosotros le vamos a apuntar cada vez más fino a los sumarios. Este lunes se presentó Aráoz ante la Fiscalía y, a los cuatro que ya identificamos y abrimos sumario por los desmanes en la Justicia Administrativa de Faltas, vamos a agregar a todos los que podamos agregar.

P.: Por lo pronto, se suspende la previa entonces…

I.: Se suspende la previa.

Prunotto prepara encuentro con centros vecinales, ¿y candidatura?

El informante legislativo seguía de cerca los matutinos que reflejaban lo que sucedió el fin de semana cuando se encontró con algo que lo motivó a llamar al periodista.

Informante Legislativo: ¿Anda por ahí?

Periodista: Sí, medio temprano para mi gusto, pero sí. Acá estamos.

IL: Bueno, no se queje que tengo un par de cositas bastante divertidas para contarle.

P: A ver…

IL: Vamos por el comienzo. Muy buena participación de la vicegobernadora Myrian Prunotto este fin de semana en el TC en el Cabalén.

P: Ajá, eso dicen.

IL: Sí, mucha foto. Usted vio que eso le gusta a la número dos…

P: Dicen que sí.

IL: Y prepárese porque este jueves va a estar en un encuentro con centros vecinales.

P: ¡Epa!

IL: Sí, se está armando una movida ahí con el tema.

P: Cómo le gusta la Capital eh…

IL: No sea malo, no agite los fantasmas. Además, para eso falta… por ahí juega antes. Tenga en cuenta eso.

P: Mmm…

Agrelo por la emergencia en discapacidad

El informante en redes se encontró con una publicación en Instagram del legislador de Encuentro Vecinal, Rodrigo Agrelo, y decidió llamar al periodista.

Informante en Redes: Hay novedades…

Periodista: ¿Quién tuiteó?

IR: No, salí un poco de X porque está muy tóxico la verdad. Se están tirando fuerte algunos y yo a muchos los conozco y no me quiero prender porque si no, sabe qué, ¿no?

P: Qué cuenta entonces.

IR: Vi algo interesante, un video bien armado y claro sobre la emergencia en discapacidad.

P: Mire qué bien.

IR: Si, el tono y la claridad fueron adecuados, le hablo del legislador Agrelo que se subió al reclamo por la emergencia en discapacidad, pero sin gritos, ni levantando la voz.

P: Ajá.

IR: Y hubo una frase que lanzó que es importante “hay que hacer economía también con el corazón”.

P: Bien.

IR: Dijo que “el reordenamiento del país exige ver la situación de las personas más débiles y que la emergencia contempla una compensación para los prestadores de los servicios por el atraso en sus aranceles” y además sostuvo que es “muy importante conservar la fortaleza del sistema de prestaciones porque cuando le quitas su rutina o sus hábitos a una persona con discapacidad le cambias la vida de una forma que es muy difícil también de regular. Ojalá allá escuchen. Le mando un abrazo.