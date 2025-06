Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







De Rivas estrenó agenda en Buenos Aires

El periodista consultaba con su informante para conocer detalles del viaje del intendente Guillermo De Rivas a Buenos Aires, donde mantuvo varias reuniones. Una de ellas, con una funcionaria del Gobierno nacional.

Periodista: Che, me comentaron que el intendente anda por Buenos Aires. ¿Sabe algo?

Informante: Algo, pero no todo. Lo que tengo confirmado es que están gestionando la llegada de herramientas para la ciudad.

P: ¿Herramientas? ¿De qué tipo?

I: Puntualmente, cámaras de seguridad. Se reunieron con la secretaria de Seguridad (Alejandra Monteoliva) para pedirle una mano con ese tema y parece que hubo éxito. Aparte, aprovecharon que hay cercanía con la funcionaria para meter “collab” en redes.

P: Claro. Ministra cordobesa, intendente del interior cordobés. Hay match (risas).

I: Eso mismo.

P: Ahora, ¿cómo estaban las cosas con el Gobierno nacional? Pensé que había tensión.

I: Le voy a decir lo que escuché decirse muchas veces. En un tema tan sensible como la seguridad, no puede haber colores políticos.

P: Frase del ministro (Juan Pablo) Quinteros…

I: Sí, pero que se repite puertas adentro de la Muni. En tiempos de vacas flacas, toda ayuda viene bien. No serán cuadras de pavimento, pero algo es algo.

P: Espere, recién me doy cuenta de algo. ¿Puede ser que sea esta la primera visita oficial a Buenos Aires como intendente?

I: Está en lo cierto. De hecho, es la primera vez que se junta “face to face” con algún funcionario nacional. Era tiempo ya…

P: Claro. Primera reunión con Nación a un año de asumir.

I: Igual, no sé si será la única novedad que De Rivas se traerá de Baires. Hay varios temas por resolver…

P: ¿Hubo más reuniones en agenda?

I: Me dicen que sí. Seguramente lo comunicarán cuando lo crean conveniente.







“Efecto encuestas”

El dirigente peronista le comentaba al periodista sobre las reacciones que generó en el PJ una nota publicada por Alfil.

Dirigente: Yo no voy a decirle quién, pero alguien me dijo que se generó un poco de lío entre compañeros por la encuesta que difundieron hace algunos días.

Periodista: ¿Nosotros? ¿La de Consultio? Mire usted…

D: Esa misma. Más allá de que haya algunos detractores de las consultoras y su credibilidad, le digo que uno de los números dio que hablar.

P: ¿Cuál?

D: Juan Manuel Llamosas. Digamos, eso que publicaron podría confirmar algo que se viene pensando hace rato, que no perdió lo ganado en ocho años como intendente.

P: Me llamó la atención ese 70 por ciento de imagen positiva.

D: Yo creo que hay cierta nostalgia entre los vecinos que lo vieron intendente en un tiempo donde las cosas no estaban tan mal como se pensaban. Fue la cara de la vacunación en pandemia y eso le sumó.

P: ¿Lo dice por las comparaciones?

D: Claro. Hay gente que puede pensar que lo valoran más que al intendente (Guillermo De Rivas), pero son dos escenarios diferentes y dos dirigentes con historias diferentes.

P: Me dijo que hay gente movilizada por esas cifras. ¿Dónde?

D: En muchos lugares. Yo creo que en la Municipalidad deben seguir de cerca lo que se dice y a partir de ahí buscan mejorar. La verdad, tampoco es que los números del intendente sean malos teniendo en cuenta todo lo que pasó. De hecho, evidentemente han hecho las cosas bastante bien si mantiene una positiva arriba de los 50 puntos. Hay que tomarse las encuestas con tranquilidad, pero no todos pueden.

Soldano pisó el acelerador

La periodista dialogaba con el analista político sobre los últimos movimientos de la referente libertaria de Río Cuarto, Laura Soldano.

Analista: ¿Me parece a mí o metió una acelerada Soldano? Más allá de los viajes que está haciendo en la región, está con una campaña de afiliación bastante potente. Incluso me lleva a pensar sobre algo que he estado hablando con colegas en este último tiempo.

Periodista: Comparta.

A: Seguro también lo habrá notado. Esta falta de mística que se ve en los partidos tradicionales. Peronistas y radicales no están pudiendo conectar con gran parte de sus votantes, hay una desconexión y un desencanto muy fuerte. Obvio que, con la mística sola, a la larga no alcanza. Pero al menos es esa chispita que genera entusiasmo militante. Usted que habla con varios: ¿Nota entusiasmo en esos espacios? Si me dice que sí, me desmayo acá (risas).

P: Para nada. Más bien, lo contrario.

A: Permitámonos admitir que, en una época como la que atravesamos, los libertarios parecen tener más mística. Increíble pero real. Y creo que Soldano ya ha dejado más que claro que quiere ser candidata sin decirlo directamente. Sus acciones y el mensaje de su equipo es claro: se reunió con Martín Menem, sigue apostando fuerte a recorrer toda la región sur y hay un storytelling que ya empezaron a construir desde su equipo. Fíjese que hasta sus familiares han comenzado a hablar sobre el perfil político de ella en algunos de los videos que ella sube. Hay un perfil de candidata que ya se está construyendo.

P: Lo que no le voy a negar es que se está moviendo mucho. Sobre todo para ser outsider. No hemos visto mucho de eso en los últimos años.

A: ¿Vio? A la diputada Belén Avico no la vi más de dos veces en toda la campaña del 2023. No fue ni al acto del cierre de Bullrich. Capaz por eso nos sorprendemos.

Locro socialista

La cronista dialogaba con el informante socialista sobre el encuentro que se llevó adelante en la Biblioteca Segat.

Periodista: ¿Hubo locro socialista? ¿Cómo estuvo?

Informante: Así es. Fuimos cerca de 100 personas. Mucha gente que hace tiempo está afiliada al partido y nos acompaña. Además de dirigentes como Roberti Birri y, por supuesto, también Luciana Bo, Sergio Fioretti, Marilina Gadpen y el presidente del partido en la ciudad, Gustavo Ávila.

P: Vi un par de caras de la UNRC también en la actividad.

I: ¡Sí! Estamos muy contentos de empezar a tener mayor representatividad en espacios institucionales como el Consejo Directivo de la Facultad de Humanas. En el locro estuvo nuestro consejero graduado, Daniel Rosa y otros jóvenes que se han sumado en el último tiempo a partir de este espacio de graduados (Pública 360). Eso lo celebramos un montón. En los discursos, hubo un claro mensaje contra el actual gobierno, que es la antítesis de lo que nuestro partido representa. Creo que, cada uno de los que ocupa un espacio de representación, ya sea en la Muni, el Concejo, el gobierno provincial o la propia Universidad, así lo ha planteado en sus respectivos ámbitos. Lo vemos, por ejemplo, en el Concejo con el posicionamiento de la concejala Gadpen y los debates que ha impulsado en el Legislativo en torno a las medidas que afectan al pueblo.