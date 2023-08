Enroque Corto

Melconian: bancado por unos, mirado de reojo por otros

El fin de semana surgió con fuerza la posibilidad de que el economista Carlos Melconian se sume a los equipos de Patricia Bullrich y hasta sea nombrado como ministro en un eventual gabinete de Juntos. Por esto, el informante de Juntos le contó una ‘perlita’ al periodista.

Informante Juntos: Seguimos confundidos. Fin de semana XL, aprovecharon varios y se fueron, así va a ser difícil empezar a darla vuelta.

Periodista: ¡Epa! No sea tan pesimista, hombre…

IJ: Es que sí… mire, le voy a contar algo. Se habla de ‘Melco’ para el gabinete de Patricia.

P: Sí…

IJ: Bueno, yo les diría a varios que sondeen en la Mediterránea qué piensan de Melconian. ¿Cómo lo ven? Le digo la verdad, algunos lo bancan, pero para la mayoría le tiene cierto recelo. Es más, lo ven más serio a Luciano Laspina. Ojo, creo que lo de ‘Melco’ puede venir más por el show y una campaña que pide eso con (Javier) Milei del otro lado. Me parece…

Otra reunión por Villa María

El datero llamó al periodista. ¿Avanza la negociación del PJ por la candidatura en Villa María?

Periodista: Soy todo oídos.

Datero: El viernes hubo una nueva reunión entre Martín Gill y Eduardo Accastello, pero esta vez en su ciudad. Fue en Capital. Medió el encuentro el ministro de Seguridad y Gobierno, Julián López.

P.: ¿Y? Hubo acuerdo, ¿hay candidato ya?

D.: No, todavía no. Las partes dicen que quieren la unidad del peronismo local pero no hay consenso. Ah, y una cosa más.

P.: ¿Qué?

D.: También estuvo Marcos Bovo, el secretario de Comunicaciones de la Provincia y pre candidato municipal.

Agenda cargada de Picat

Los próximos dos meses serán vertiginosos en la Argentina. La campaña presidencial rumbo a las elecciones del 22 de octubre ganó tensión después de las PASO. En la provincia de Córdoba, el primer candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Luis Picat, prepara la arquitectura del equipo político con el que dará velocidad a las fajinas preelectorales. Un dirigente de su espacio le dio detalles al periodista.

Radical: Esta semana corta, Picat tiene varios asuntos pendientes, y le aseguro que todos son muy importantes. Si le interesa, le cuento.

Periodista: Por favor.

R.: El miércoles tendrá una reunión con intendentes y legisladores electos de Juntos por el Cambio. Los que tienen votos en sus territorios deben comprometerse con todo. ¿No lo cree?

P.: Si quieren recuperar el terreno perdido en las PASO, sí.

R.: El jueves viajará a Buenos Aires, adonde mantendrá una reunión con Patricia Bullrich. Seguramente con ella afinará las visitas de la candidata a la provincia de Córdoba. Y el viernes, encabezará el armado de la mesa política en el departamento Colón, su terruño.

P.: Manténgame al tanto.

Ruido en la interna K (otra vez)

El periodista recibió el llamado de su informante K, con el que hacía tiempo no hablaba.

Informante K.: Cómo se nota que nos fue mal, que ya ni me llama…

Periodista: Disculpe amigo. Tiene razón. Ahora, usted me sabrá reconocer que no les está yendo muy bien en el tema de fijar agenda…

I.K.: Nada que decir en ese aspecto. Nosotros estamos sumamente decepcionados con cómo se ha manejado la campaña cordobesa, y no lo decimos hoy, lo decimos desde un primer momento, cuando se armó la lista.

P.: Refrésqueme la memoria.

I.K.: Dentro de Unión por la Patria no hay demasiada unión. Eso no es noticia. Calcule que tenemos una lista que en Córdoba lideran los mariscales de la derrota.

P.: ¿Lo dice por el resultado provincial?

I.K.: Por supuesto. Mire, para ilustrarlo, le repito las palabras de (Eduardo) Di Cola en su Twitter, que ha salido a pedir que Estévez, Fresneda y Eduardo Fernández se bajen de la lista.

P.: A ver…

I.K.: “¿Hasta cuándo los mismos de siempre van a seguir protagonizando las peores derrotas? ¿Hasta cuándo van a seguir poniéndose de acuerdo para repartirse los cargos y las candidaturas, para luego culparse mutuamente por los resultados obtenidos? ¿Hasta cuándo tendremos que asistir al penoso espectáculo de ver como entre ellos mismos se acusan por haber nuevamente fracasado en la fiscalización de la elección en la ciudad de Córdoba? ¿Hasta cuándo en Córdoba tendremos que hacer campaña escondiendo a los candidatos, porque en muchos lugares muchos compañeros consideran que no es beneficiosa su presencia, y en consecuencia prefieren hacer campaña sin ellos? ¿No es suficiente para entender lo que sucede haber salido séptimos con el 2% en las elecciones provinciales? ¿No es suficiente para entender lo que sucede, cuándo tan solo 2 meses después con los mismos candidatos y protagonistas de siempre Córdoba muestra el peor resultado electoral del país...”