Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Nueva salida del Gabinete llamosista

El periodista corroboraba un dato con su informante en el Ejecutivo municipal.

Periodista: ¿Es cierto que hay una nueva salida del gabinete? Me dicen que Martín Herrera ya avisó que dejará la Subsecretaría de Deportes.

Informante: Se supone que esto no debía saberse hasta que no se hiciera efectivo, pero puedo confirmarle que eso ya está en marcha. No tiene nada que ver con su desempeño. Se va para España a perseguir un objetivo personal.

P: ¿De qué tipo?

I: Como suelen decir algunos, “la salida es Ezeiza” (risas). Fuera de chiste, le salió una oportunidad empresarial que no pudo descartar. Allá tiene casi su segunda casa, donde vivió gran parte de su carrera profesional. Por si no lo recuerda, fue arquero del Alaves. Ya tiene el visto bueno del intendente y seguramente se pondrán rápido en la búsqueda de un reemplazo para alguien que está en la gestión llamosista desde sus inicios. Antes de que apareciera Agustín Calleri, era el principal responsable del Centro Once y de todas las políticas deportivas.

P: Pierde un soldado Calleri, ¿no lo ve así?

I: Es lo que se comenta. Digamos, si nos vamos a referir a él como uno de los potenciales herederos del trono municipal, la salida de su ladero principal no es algo que se pueda soslayar. No quiero decir que esto le quite chances, pero el más malpensado puede llegar a sugerir que al tenista se le está desarmando el equipo. ¿Me entiende?

P: No sé si será para tanto, pero le tomo el punto. ¿Sabe cuándo se hace oficial?

I: Según dicen, en las próximas horas. Aunque puede que Herrera se quede unos días más en el cargo.

Proliferan los “por fuera”

En diálogo con un dirigente del radicalismo, el peronista obtenía un pantallazo sobre la posibilidad de que aparezcan más aspirantes a la intendencia que les compitan a los partidos tradicionales.

Dirigente: Hoy están todos con el tema (Pablo) Carrizo, pero le digo que no es el único que pretende ser esa opción alternativa a nosotros y al peronismo. Van por la tercera vía.

Periodista: ¿Cómo quiénes?

D: Los peronistas tienen a Mauricio Dova, pero nosotros tenemos a un correligionario por la misma vía. Solo que está un poco más guardado. Me refiero a Ismael Rins.

P: Lo hemos mencionado en su momento. No se presentó a la interna y gente de su entorno militó para bajar la elección. Pero vi que alguien de su riñón se metió en una de las listas de la interna, Mariana Giorgetti. Fue con Gabriel Abrile.

D: Sí, pero confíe en lo que le digo. Rins está construyendo para presentar un proyecto propio, de sello nuevo. A los avales los consigue en un toque, con su padre (Benigno Antonio Rins) laburando a su favor.

P: ¿Y ese lanzamiento está confirmado? Supo decir que estaba decidido.

D: No está oficial, pero es algo que se están esperando todos. Va a tener que medirse con el candidato que elijamos en la interna, así que no la va a tener fácil.

P: De ser así, espero superpoblación de candidatos que van por fuera.

D: Después pueden bajarse o los hacen bajar, pero después de las 30 listas de las PASO, no creo que sea mucho tener hasta diez candidatos a intendente. En la ciudad se están presentando muchos últimamente.

P: Es verdad. Variopinto el tema.

D: Hay que prestar atención a lo que pase después del 22 de octubre o a diciembre. Cuando sepamos efectivamente quién será el próximo presidente de la Nación, van a acomodarse varias cuestiones. Gente como Rins está esperando a conocer ese resultado para salir, pero ya está armándose.

CGT Rio IV apuntó a Schiaretti

La periodista llegaba al informante sindical para consultarle sobre el panorama en dicho ámbito frente a las elecciones generales. En diálogo con LV16, el titular de la CGT local, Ricardo Magallanes, manifestó que ”el peronismo prácticamente ha dejado de existir en la provincia de Córdoba. No se debate, no se discute. Se han quedado con el sello y lo único que hacen es hablar mal del peronismo”. Magallanes opinó que “el peronismo cordobés habla mal de un solo sector y dicen que están en contra de la grieta pero favorecen a la derecha”.

Periodista: Hoy se habla mucho del tema saqueos pero hace días que quería consultarle algo sobre el ámbito sindical y el ambiente post PASO. ¿Escuchó a (Ricardo) Magallanes? Cruzó fuerte al gobierno provincial. Sonó algo fuerte porque la CGT bancó la candidatura de Martín Llaryora en las elecciones provinciales…

Informante sindical: Pasa que, en lo que he podido advertir, hay compañeros que hacen una diferenciación entre las figuras de Schiaretti y Llaryora. Pero se verá cuando el gobernador electo comience su gestión. Coincido en mucho de lo que dijo Magallanes porque es cierto que, en el último tiempo, no se ha estado debatiendo mucho en el seno del partido. Pero no hay que señalar solo al gobernador en esto. En el PJ local también hace falta una autocrítica por este tema. Hasta no hace mucho, la sede de la Avenida España no estaba siendo muy concurrida que digamos.

Periodista: Bueno, pero la CGT está con Llamosas. Claramente no le van a caer a él.

I S: Pero si le critican eso a la Provincia, también deberían hacerlo con las autoridades del PJ Río Cuarto. De hecho, hay sectores del sindicalismo que también lo han planteado aquí y que incluso pidieron que el intendente renuncie a la presidencia del partido después de la elección provincial. Más allá de todo eso, la CGT se inclinó por la candidatura de Sergio Massa antes de las PASO y seguirá por ese camino. Habrá que ver qué hacen los otros gremios que no están nucleados en la central. Tampoco hay mucha alternativa, ¿verdad?

La sucesión del ombudsman

El analista político llegaba a la cronista con una especulación sobre el futuro del armado radical de cara a las próximas elecciones municipales.

Analista político: Dirá que me estoy anticipando mucho pero, más allá de quien va a ser el candidato a intendente radical o las y los candidatos a concejales, ¿se puso a pensar en el tema del defensor del Pueblo?

Periodista: No se descarta que juegue por fuera de la interna pero, ¿a qué se refiere puntualmente?

A P: No me refiero al rol que Ismael Rins pueda tener en la elección. Yo ya me puse a pensar en que van a tener que consensuar un nombre nuevo para ser proponer el año que viene. La persona que pueda llegar a encabezar la Defensoría del Pueblo a partir del 2024.

P: Baje un cambio (risas). Igual, seguramente varios están pensando en eso.

A P: No tengo encuestas y no quiero basarme tampoco en eso pero imagino que ese lugar también debe estar siendo disputado. Así como se habla de la “sucesión” en la Municipalidad, habrá que ver qué ocurre con la Defensoría. Aunque nadie lo dirá por ahora.

P: Obvio que no. Si el radicalismo hablara de eso, estarían dando a entender que se ven “perdedores” en 2024, ¿o no?

A P: Exacto. Y con tanto batacazo que se está viendo últimamente, ¿quién soy yo para asegurar que en el PJ no hay algún que otro dirigente especulando con lo mismo?