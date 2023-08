Enroque Corto

SEP: Se atasca la paritaria express de Schiaretti

El informante gremial llamó al periodista para ponerlo al corriente del resultado de la asamblea provincial que tenía que dar el visto bueno para cerrar el acuerdo entre el gremio y el Centro Cívico.

Informante Gremial: Amigo, ¿supo del resultado de la asamblea del SEP?

Periodista: Me acaba de llegar una gacetilla que estaba a punto de leer cuando me entró su llamada. Así que, ya que estamos, cuéntemelo usted.

I.G.: Mejor. La Asamblea Provincial de hoy (por ayer) decidió pasar a un cuarto intermedio para que se realicen asambleas informativas en todas las reparticiones. Además, la Comisión Directiva y la Comisión Salarial se mantendrán en sesión permanente.

P.: Suena a que algo no anduvo bien…

I.G.: Así es. Le digo más, la oposición ya está diciendo que el cuarto intermedio es una “gambeta” para no ir ya a un plan de lucha.

P.: ¿Se cae la paritaria express de Schiaretti?

I.G.: Mire, el último apartado del comunicado del gremio dice, textual, que la Comisión Salarial estará “trabajando en la mejora de la propuesta salarial, para que ningún trabajador público quede por debajo de la canasta familiar”.

P.: Lo dicho. Va a haber baile… ¿Se imagina que supediten la aceptación a lo que defina la UEPC?

I.G.: Veremos…

Avilés, de paloma a León libertario en horas…

Pasaron diez días de las Paso y algunos se siguen sorprendiendo por lo ocurrido con los resultados y cómo algunos apoyos fueron mutando con el correr de los días. Por ejemplo, en Punilla.

Dirigente de Punilla: ¿Cómo anda? ¿Cómo está la cosa en Córdoba?

Periodista: Qué dice… acá andamos. Complejo el panorama.

DP: Lo molesto por unos apuntes que me quedaron de la semana pasada. Al final, me tomé unos días y no hablamos, pero veía a algunos radicales que trabajaron para Horacio Rodríguez Larreta volver al Twitter.

P: Sí…

DP: Fueron varios. Pero no pasa nada, se gana y se pierde. Igual, la observación no venía por los correligionarios, que al final fueron más leales al Pelado que otros…

P: Epa, ¿por quién lo dice?

DP: ¿Le pareció normal lo de (Esteban) Avilés? El tipo se declaró larretista en todo momento, movió cielo y tierra cada vez que venía el hombre del PRO y en las Paso lo caminó. ¡Y lo caminó de lo lindo! La fiscalización se la aportó toda a (Javier) Milei, lo desconoció en el aire al Pelado. Por eso, algunos no se sorprendieron por lo que sacó el diario en el que usted trabaja sobre los guiños al León que hizo el hombre en su discurso la semana pasada. Mamita…

Llaryora juega en Río Tercero

El próximo domingo se vota en la ciudad de Rio Tercero y el peronismo cordobés empuja la candidatura de José María López.

Informante: En las últimas horas circuló un spot de apoyo del gobernador electo, Martín Llaryora, a Pecho López. Bien jugado, de cabeza con el director de la Fábrica Militar de Río Tercero, el intendente de Capital prestó un cerrado respaldo. Claro, de inmediato López le retribuyó la gentileza: “Gracias querido amigo Martín Llaryora por tu compromiso con los riotercerences. Junto al Gobierno provincial vamos a llevar a nuestra ciudad para adelante”, escribió en sus redes.

Periodista: ¿Pecho López no había llegado a conducir la Fábrica de la mano de Carlos Caserio y el Frente de Todos?

I.: Así es. Pero luego acomodó el cuerpo. Tras la reunión que en abril tuvo con Llaryora en el Palacio 6 de Julio cuando se estaba definiendo su precandidatura, cuando le preguntaron sobre sus vínculos con el kirchnerismo, respondió: “Soy peronista, pero equilibrado. Digo cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal”. Y listo. Pasó a ser hombre de Llaryora en Río Tercero.

P.: ¿Tiene chances el domingo?

I.: Y la verdad que Marcos Ferrer sigue arriba, lejos. Pero ya sabe, los votos se cuentan el día de la elección.

Para Mario Negri es “populismo o democracia”

En Juntos por el Cambio le buscan la vuelta al discurso para enfrentar la elección del 22 de octubre, cuando Patricia Bullrich deberá ser capaz de recuperar los votos que Javier Milei le arrebatara a la alianza. Un dirigente radical le dijo al periodista que el diputado nacional Mario Negri dio un mensaje en las redes sociales que parece una ayuda en ese sentido.

Periodista: ¿A ver? Cuénteme usted.

Radical: Bullrich está en una situación incómoda, porque si acentúa el discurso duro puede quedar absorbida por Milei, y si lo afloja, también.

P.: Dicho así, parece un callejón sin salida.

R.: Hoy (por ayer), Mario Negri escribió en las redes sociales lo que le voy a leer.

P.: Tomo nota.

R.: “En mayo de 2022 dije que los adversarios de Juntos por el Cambio eran tanto los populismos de izquierda como de derecha. Los primeros nos llevaron a la decadencia. Los segundos son hermanos de la anarquía. Hoy debemos derrotar a ambos populismos en las urnas. Populismo o democracia”.

P.: Populismo o democracia. Busca a asimilar a Milei y a Sergio Massa como lo mismo. Y Bullrich, entonces, sería la opción para los argentinos que quieren un cambio.

R.: Así.