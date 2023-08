Llamosas atribuyó saqueos a delincuentes (enojo con Nación)

Por Gabriel Marclé

El fenómeno de los saqueos organizados ya se extiende a diferentes puntos del país, pero en Río Cuarto consideran que allí se dio uno de los casos ejemplares del fenómeno por el que diferentes grupos se organizan para vandalizar y robar comercios con la excusa de la “crisis social”. Las autoridades de la capital alterna ya venían desmintiendo cualquier vestigio de estallido, pero ahora fue el propio intendente Juan Manuel Llamosas quien salió con definiciones claras respecto al balance de lo ocurrido entre domingo y lunes. El jefe municipal no temió en definir como “delincuentes” a los responsables de los hechos que pusieron a la ciudad en alerta.

Justo después que la Policía hiciera pública la detención de la supuesta instigadora -y organizadora- de los grupos que salieron a saquear la ciudad, el intendente riocuartense recibía en su despacho a los presidentes de los tres bloques del Concejo Deliberante, la Mesa Directiva del Consejo Económico y Social, la Cámara Mercantil y el CECIS para informar sobre las acciones que se están llevando adelante desde el Municipio. En total, fueron 24 los detenidos por participar de estas acciones y Llamosas pidió que “se les caiga con todo el peso de la ley”.

“No vamos a permitir que, en una ciudad trabajadora y solidaria como la nuestra, un grupo minúsculo de delincuentes alteren la paz social de Río Cuarto. Estamos decididos a seguir trabajando entre todos en prevención y acción, de acuerdo a lo que le compete a cada uno”, dijo Llamosas, adoptando una postura combativa frente a los responsables de los más de quince hechos registrados en menos de 24 horas, volviendo a aclarar que no se trataba de una situación que responda a las necesidades de sectores desfavorecidos por la crisis económica actual.

Ya no es una masa indistinguible de saqueadores, sino que el Gobierno y la policía los consideran una organización ilícita que generaron desorden, casos y hechos delictivos. "No estamos hablando de personas con necesidades alimenticias. Son delincuentes”, afirmó el intendente del Imperio, indicando que “si hubiera sido así por necesidad, no se hubieran llevado solamente bebidas alcohólicas”. Asimismo, diagnosticó que la situación responde a problemáticas de educación y convivencia que, sumadas al contexto actual, desembocan en estos hechos.

Enojo con Nación

Alfil le consultó a Llamosas si había recibido un llamado de parte del Gobierno Nacional para colaborar con la situación que mantuvo en vilo a la ciudad, recordando que el presidente Alberto Fernández se había contactado con una de las víctimas para ponerse a disposición. “No hemos recibido ningún llamado del Gobierno Nacional”, respondió cortante el jefe municipal, repitiendo la frase en medio de un incómodo silencio que era acompañado de una gestualidad que denotaba una clara molestia con la situación.

Así también lo confirmaron desde su entorno. “El intendente está muy enojado”, revelaban sobre lo que puede configurarse como el quiebre definitivo entre el Gobierno de Río Cuarto y Casa Rosada, tensión que también tuvo su correlato en Córdoba capital con los saqueos que sucedieron el lunes.

Más allá de una investigación federal que se inició conectando lo local con lo ocurrido en Neuquen y Mendoza, la queja del Gobierno riocuartense apunta a que no hubo acciones concretas de Seguridad nacional en la ciudad más allá de un llamado insignificante a uno de los tantos damnificados. “Quisieron hacerse ver y mostraron la hilacha. Están faltos de asesoramiento y de capacidad para saber cómo responder frente a una situación crítica como la que pasamos acá”, le comentaba a Alfil un funcionario del gabinete municipal.

Acercamiento de la oposición

Tras reunirse con los concejales de la oposición, Llamosas agradeció a los dirigentes del radicalismo que se pusieron a disposición del Gobierno para colaborar. Entre ellos, mencionó a Gonzalo Luján y a Gonzalo Parodi (presidente del bloque de Juntos por Río Cuarto), quienes se acercaron a colaborar con la crisis.

Pese a que los mencionados referentes del radicalismo habían utilizado las redes sociales para caerle al jefe municipal por supuestas fallas en el plan de prevención, se pusieron del lado del intendente para analizar acciones conjuntas que puedan repercutir en una solución para la problemática. Cabe destacar que Luján y Parodi se encuentran próximos a rivalizar durante la interna que el centenario partido realizará para definir a su candidato a intendente, por lo que este “acercamiento” a Llamosas se explica por lo excepcional del caso de los saqueos.

Sobre el tema de las hordas, el intendente aseguró que “de noviembre a mayo no tuvimos presencia de estas agrupaciones y eso quiere decir que, cuando la Justicia actúa, se ven resultados”. Claro, “cuando la Justicia actúa” remarcó Llamosas, proponiendo una lectura entre líneas que podría sugerir cierta inconformidad con el accionar judicial.