Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Saqueo en el bunker bullrichista

El periodista se encontraba con un informante que compartía con él una particular anécdota sucedida días atrás, durante el domingo de las elecciones PASO.

Informante: ¡Señor! Hace mucho no lo veía. La última vez fue…

Periodista: En el operativo de las PASO. Lo recuerdo.

I: ¡Así es! Y ahora con esto de los saqueos. Es un año de muchas emociones (risas). Hablando de eso, escúcheme. ¿Se enteró de otro saqueo que tuvo lugar una semana antes de lo del domingo? Es más, fue el mismo día de las PASO.

P: ¿Cómo es eso? Me toma por sorpresa.

I: Es que no iba a salir en ningún medio. A ver, fue algo así como saqueo. Le cuento, estábamos en el bunker de Patricia Bullrich y en un momento apareció la comida. Mientras acomodaban todos, alguno de los que fiscalizaron para Patricia se metieron rápido en el lugar del catering y metieron mano en todo lo que pudieron. Ahí se armó la podrida.

P: ¿Qué pasó?

I: El encargado de esa parte empezó a insultarse con los hambrientos fiscales y militantes. Casi se van a las manos porque habían saltado como zombis a la comida y no era momento para eso. Le quisieron saquear el puesto y empezaron los gritos. ¡Los sacó a las corridas! Los dirigentes que estaban ahí empezaron a alarmarse. Julián Chasco, Humberto Benedetto, Gonzalo Luján, todos sorprendidos por la situación. Parecía que se estaban por matar por la picada.

P: ¿Habrá sido para tanto?

I: No sé, pero cito a uno de los candidatos de Bullrich cuando le digo que se pelearon por “tres empanadas”. ¡Qué miseria! (Risas).

Miranda volvió a apuntar al PJ

La cronista recibía un mensaje del informante, quien le compartía un posteo de la ex subsecretaria de Derechos Humanos del Municipio, Daniela Miranda. En su mensaje, Miranda criticaba el planteo del diputado nacional Carlos Gutiérrez respecto de la posibilidad de modificar el Código de Convivencia a partir de los hechos delictivos ocurridos el fin de semana.

Informante: Está claro que la ex funcionaria de Llamosas está muy enojada con la gestión. Más de una vez he visto críticas muy fuertes por el tema transporte, por ejemplo. Sobre todo por el cruce que tuvieron algunos estudiantes con concejales del oficialismo. Pero ahora también le apuntó al peronismo provincial. Mire (envía captura).

Periodista: Creo que ya ha dejado bastante claro que no se siente representada por Hacemos por Córdoba. También ha apuntado mucho a la actual gestión de la subse de DDHH, ¿no?

I: Así es. Aún así, no deja de ser fuerte el mensaje que compartió sobre lo que planteó Gutiérrez. “Código de Faltas Nunca Más” y “Controlar el tránsito no, reprimir pibes sí”. La ex funcionaria seguramente estuvo en contra de más de una política o posicionamiento que tuvo el gobierno provincial y no va a perder oportunidad de señalarlo, ahora que no está en la gestión. Desde ya sabemos que, de concretarse lo que se ha planteado, va a traer un debate fuerte y seguramente haya diferencias internas.

P: Hace no muchos años hubo algunas manifestaciones en contra de esto. Y en particular de la figura de merodeo.

I: Como en todo, habrá que analizar el contexto en el que esto se propone. Se planteó que tenga el acompañamiento de las distintas instituciones y espacios. Me atrevo a decir que, con el clima que se vive, seguramente varios van a adherir pero los rechazos también se van a hacer sentir.