Por Gabriel Marclé

Horas de alta tensión se viven en los círculos políticos de todo el país, producto del fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad y el inminente apresamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Aunque parezca pronto hablar de roscas activadas a partir de esta situación, hay un factor que aparece de forma automática y que responde tanto a las sensaciones palpables de la opinión pública como a los movimientos de los bandos que salieron en defensa de la ex presidenta, donde intentaban construir una alternativa competitiva de cara a las legislativas.

La resistencia que piden quienes apoyan a CFK parece tener un alcance limitado. Una cosa es hablar de la movilización en Buenos Aires y otra muy distinta es lo que ocurre en el interior del país. Puntualmente en Córdoba, los números parecen —una vez más— desfavorables para la ex presidenta, algo que se traslada a sus seguidores en el territorio provincial.

Ayer, como viene ocurriendo desde hace algunos días, por las principales mesas políticas de la provincia circulaban mediciones —algunas con más rigor, otras con menos— que coincidían en un punto clave: el accionar judicial contra Cristina contaba con un apoyo abrumador en todas las encuestas. Esto ya revelaba, más allá del predecible comportamiento cordobés frente al kirchnerismo, que el fallo llegaba en el peor momento para quienes intentaban alzar las banderas K en Córdoba.

Según las primeras opiniones, no solo el fallo encendió más que nunca el sentimiento anti-K que predomina entre los cordobeses, sino que también fortaleció aún más la imagen de Javier Milei, cuya gestión busca adueñarse de este momento histórico.

Tal como lo contó Alfil en ediciones pasadas, varias eran las alternativas del peronismo “blue” que planteaban competir en las elecciones por fuera de Hacemos Unidos por Córdoba, como parte de un gran espacio kirchnerista que pudiera conectar con el apoyo —quizá nostálgico— a la denominada “década ganada”. Uno de esos espacios, definitivamente el más K de todos los que podrían emerger, está representado por los diputados Pablo Carro, Gabriela Estévez y el legislador Federico Alessandri, estos dos últimos firmantes de la conformación del frente nacional Primero La Patria a fines de mayo.

Ayer, mientras este sector se movilizaba para brindarle apoyo a “la jefa” en medio de la expectativa por el fallo de la Corte, los mensajes entre dirigentes del peronismo ya marcaban la sensación que se percibía dentro del ala K. “Saben que es lo peor que les podía pasar”, comentaba a Alfil un miembro del justicialismo cordobés, que recogía opiniones entre los movimientos precompetitivos del kirchnerismo.

El evento del martes también impactó en los espacios que trabajan por otra lista “blue” del peronismo, quizá la que más puede rascarle votos al PJ cordobesista si logra presentarse con una propuesta propia. Natalia de la Sota, que desde hace tiempo se moviliza con la idea de crear la alternativa más opositora posible a Javier Milei en Córdoba, contaría con el respaldo político del Frente Renovador de Sergio Massa, dato que Alfil adelantó en su edición anterior.

Mientras esta alternativa comenzaba a tomar forma, llegó el fallo y el apoyo del ex ministro de Economía a CFK también fue leído en clave política dentro del espectro electoral cordobés. De la Sota no quiere que su eventual frente competitivo se confunda con una versión del kirchnerismo en la provincia. De hecho, la diputada evitó hacer mención al fallo de la Corte en sus redes sociales. Sin embargo, el timing tampoco jugó a su favor por la situación del Frente Renovador. “No ayuda”, confesaban desde uno de los espacios afines a la hija del ex gobernador.

Si hay que guiarse por las encuestas y los primeros movimientos en sectores K tras confirmarse el apresamiento de Cristina Fernández de Kirchner, la opinión parece ir en una sola dirección: no hay chances de que puedan sostener la novena banca en un contexto tan desfavorable para la líder del movimiento. “Hay riesgo de otro papelón electoral para ellos”, advertían ayer desde Hacemos, en relación con la eventual performance de quienes se presenten por fuera.