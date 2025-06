Por Gabriel Marclé

A pesar de los intentos del Gobierno, el anuncio sobre la reforma del sistema de atención en la Maternidad Kowalk sigue generando repercusiones y cruces de tono político. La gestión del intendente Guillermo De Rivas busca dejar su huella en la historia de la salud municipal, pero recibió críticas centradas en el fin de los partos, la actividad que dio origen a la centenaria institución. Según lo anunciado, los nacimientos pasarán a realizarse en el Nuevo Hospital San Antonio de Padua, “para garantizar la seguridad y la más alta calidad del servicio médico”.

Desde el jueves pasado, cuando se dieron a conocer los cambios, sectores del radicalismo y del peronismo ligado a Juan Jure salieron al cruce de la decisión. Las críticas se ampliaron a profesionales de la salud, ex pacientes y agrupaciones sociales que reclaman la restitución de los partos en la Kowalk. Aunque el oficialismo optó por no responder de inmediato, esta semana comenzaron las réplicas que no solo defendieron la medida, sino que también recordaron el estado del sistema sanitario antes del 2016.

“Dejen de mentir y confundir a la gente. No jueguen con la salud”, dijo Leandro Carpintero, presidente del bloque Hacemos Unidos por Río Cuarto, en declaraciones a LV16. A sus palabras se sumó la concejala Milagros Obregón, quien destacó la modernización de la institución. “En el mundo ya no hay centros como la Maternidad Kowalk”, afirmó al remarcar el cambio en la modalidad monovalente que tuvo hasta hace un tiempo.

Pero las palabras del derrivismo no pudieron evitar ponerse a tono de la discusión planteada desde su principal oposición. Días atrás, el ex candidato a intendente radical Gonzalo Parodi había expresado que De Rivas “terminó con más de 100 años de historia”.

En respuesta, Carpintero retomó el argumento de la herencia recibida de las gestiones que antecedieron al inicio de la era peronista del Mójica. “Critican, pero no han hecho nada por la salud pública, que estaba destruida cuando llegamos al gobierno”, sostuvo, y recordó las mejoras realizadas en el Centro de Salud Municipal y en los centros de atención S24 durante la gestión de Juan Manuel Llamosas.

Ante las críticas opositoras que insisten en el valor simbólico de la Maternidad, el concejal señaló: “Apelar la nostalgia no lo puedo entender cuando son dirigentes políticos. Sí lo comprendo de vecinos comunes, porque la maternidad forma parte de nuestra identidad”.

Finalmente, Carpintero justificó la medida en términos de responsabilidad institucional: “Nuestra obligación es brindar a los ciudadanos de Río Cuarto y la región la mejor atención de salud posible”.

El viernes, espacios políticos y agrupaciones llevarán adelante un abrazo simbólico en defensa de la Maternidad. Mientras tanto, el Gobierno local intenta dar por cerrado el tema en lo discursivo, aunque también busca capitalizar la polémica para mirar hacia atrás y señalar las deudas que dejaron las gestiones radicales, que concluyeron con Juan Jure en 2016.

Nueva Maternidad

Desde el Gobierno municipal aseguraron que la Maternidad Kowalk “crece a partir de la incorporación de más servicios y mejor cobertura para mujeres y niños, con el objetivo de brindar una atención integral, moderna y segura”. En ese marco, destacaron la unificación del circuito médico de la mujer con el pediátrico, para evitar que madres e hijos deban atenderse en diferentes instituciones.

Entre las novedades, se habilitó Pediatría12, un nuevo servicio para niños y niñas que funciona de lunes a viernes, de 8 a 20. Además, anunciaron que continuarán las inversiones, en conjunto con la Provincia, para la puesta en marcha de quirófanos destinados a intervenciones de baja complejidad, tanto para mujeres como para hombres, con foco en planificación familiar y salud reproductiva.

“El nuevo esquema que se ha puesto en marcha en la Maternidad Kowalk apunta a brindar un servicio gratuito y de calidad, cerca de cada familia de la ciudad”, concluyeron desde el Ejecutivo local.