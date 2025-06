Por Bettina Marengo

El kirchnerismo cordobés se dispone a mostrar su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner mientras busca consolidar el voto anti Milei que en octubre podría tener que disputar con la diputada Natalia de la Sota, si es que se confirma que la diputada presenta lista.

A fines de la semana pasada, los partidos y organizaciones de Unión por la Patria, junto a los sindicatos cercanos, se reunieron en la sede de ATE donde resolvieron la presencia cordobesa en la marcha que acompañará a la expresidenta desde su casa de barrio Monserrat a los tribunales porteños de Comodoro Py, para presentarse ante el Juzgado federal N° 2 que la condenó e inhabilitó como candidata política en el marco de la causa Vialidad.

Según distintas fuentes, serían entre quince y veinte los colectivos que partirán desde Córdoba Capital y del interior para llegar a las 10 am de mañana miércoles a “esquina del balcón”, ubicada en San José y San Juan. Además, irán muchos autos particulares. Se supone que la movilización será gigantesca. De Córdoba, las figuras concentradoras serán los diputados nacionales Gabriela Estévez y Pablo Carro, y la referente de Juan Grabois en Córdoba, Constanza San Pedro -estos dos últimos candidatos a encabezar la lista K del medio término.

Por cuerda separada, y sin integrar el mundo K tradicional, también viajará a hacer el “aguante” a la expresidenta el legislador provincial Federico Alesandri, uno de los pocos cordobeses que integra el Consejo Nacional del PJ. El ex intendente de Embalse también pelea por encabezar la lista y quedarse con la única banca cordobesa de Unión por la Patria que se renueva este año.

Del Frente Renovador de Sergio Massa que el sábado se reunió en la sede de Famaf con presencia de dirigencia nacional, salió la información que irán a CABA algunos dirigentes en autos particulares.

En la asamblea de ATE donde se dio cita todo el mundo K también se resolvió marchar el miércoles 18 a las 18 horas a la sede del PJ provincial que está ubicado en la céntrica calle de Bv San Juan al 600. Se trata de un gesto político destinado a poner incómodo al PJ que encabezan Juan Schiaretti, Martin Llaryora, Daniel Passerini y la senadora Alejandra Vigo, y al peronismo capitalino que no es antiK o está más cerca de la expresidenta que los propios referentes.

La semana pasada, cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia rechazando los recursos interpuestos por Cristina para evitar la confirmación de la condena a 6 años e inhabilitación de por vida, hubo una marcha más o menos espontánea hasta al local del PJ, que no tiene relación orgánica con el PJ nacional que preside Cristina al menos desde la caída política del expresidente provisorio del peronismo cordobés, Oscar González. Para mañana, la intención es “mostrar el silencio de los que conducen el PJ Córdoba”, frente a la posibilidad de que la exmandataria vaya presa.

Es difícil que saquen del silencio a los cordobesistas, aunque un puñado de cristinistas cordobeses integren orgánicamente el PJ nacional. Hasta ahora, De la Sota fue la única dirigente que se manifestó en redes sociales sobre “un fallo (...) contra la principal dirigente de un espacio político, que además es consecuencia de un proceso judicial cuestionado, no le hace nada bien a nuestro país”. Muy medida, la hija del fallecido ex mandatario, que encabezó (en paralelo al encuentro del Frente Renovador) un acto de su espacio en el Club Social y Deportivo 25 de Mayo, no avisó si será parte de la mega movilización.

Lejos de sentir presión, el PJ provincial no se expresará sobre el fallo de la Corte ni sobre la situación de CFK. Llaryora viene esquivando a la prensa para evitar preguntas a boca de jarro. De hecho, se cuidó de no tomar contacto con periodistas en uno de los últimos eventos fuera del Panal donde estuvo: el que congregó en el Club Instituto a la cúpula de la AFA, con Claudio “Chiqui” Tapia y a los presidentes de los clubes más importantes de Córdoba. El viernes, el gobernador evitó la recalentada Buenos Aires y “mandó” a la vicegobernadora Myrian Prunotto a la reunión que los propios mandatarios habían pedido con la Casa Rosada para hablar de la obra pública nacional paralizada y los ajustes que sufren las provincias. Prunotto se sentó con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Si no le queda otra, Llaryora dirá lo que se acordó para el caso, que es lo que expresó en la Legislatura el presidente del bloque Hacemos Unidos, Miguel Siciliano: que el gobierno de Córdoba es “institucionalista” y no comenta fallos judiciales, y que se maneja con “coherencia”. “No dijimos nada con las causas de Mauricio Macri, ni con el tema de &Libra que involucró a Javier Milei, y tampoco vamos a decir nada ahora con Cristina, porque somos coherentes”, indicó un alto dirigente del llaryorismo, que no rechaza especialmente a la ex, pero consideró que el tema Cristina no le mueve el amperímetro al oficialismo provincial y que siempre puede ser más motivo de pérdida que de ganancia.