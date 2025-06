Por Bettina Marengo

El exgobernador Juan Schiaretti expondrá este viernes en Madrid como invitado al cierre del Máster en Marketing, Comunicación y Consultoría Política, de la Escuela de Negocios invitado por la Esic, una universidad privada española dedicada a la formación en negocios, donde hablará sobre “Retos y oportunidades de la gestión de gobierno en primera línea”. Además del compromiso asumido con la escuela de negocios española, para Schiaretti es una forma de tomar distancia con la política argentina conmocionada por la detención domiciliaria y la inhabilitación de por vida de la presidenta del PJ nacional expresidenta Cristina Kirchner. Aun en el marco de su cumpleaños número 76, que se celebra hoy.

Se sabe que en off, el mandatario cordobés no ha dicho nada sobre el fallo de la Corte Suprema ni sobre el nuevo escenario sin CFK como candidata peronista. Tampoco lo hizo el gobernador Martín Llaryora. Para el cristinismo la explicación del silencio cordobesista es sencilla. El senador Oscar Parrilli dijo ayer en una nota con el programa “Ultima pregunta” en Continental Córdoba, que Schiaretti “siempre fue macrista” y que Llaryora “le ha votado todo (en el Congreso) a Javier Milei”, aunque destacó que “hay muchos peronistas cordobeses que no están de acuerdo” con la actitud de los referentes. El dirigente, de los más cercano a la expresidenta, recordó que el fallecido José Manuel la Sota estaba en diálogo “saludable” con el kirchnerismo cuando se produjo su deceso y que la historia “juzgará” la posición posterior de Schiaretti y Llaryora frente al PJ nacional. “El que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen”, finalizó el senador, evitando definir si en esta nueva etapa con CFK detenida el cordobesismo tiene las puertas abiertas o cerradas del peronismo nacional del que hace rato no participa.

Para Schiaretti y su entorno, lo que está sucediendo con Cristina es parte de los estertores de una etapa que consideran de “secuestro” o “captura” del PJ por parte de aquello que en otros tiempos, antes de la fenómeno conurbano del cristinismo, se denominaban “los pingüinos”. Que además, dicen, precede a un triunfo electoral de Milei que en octubre se extendería a todos los distritos, inclusive Buenos Aires, con derrota del gobernador Axel Kicillof y de lo que arme La Cámpora. Para Córdoba, el oficialismo más pesimista empieza a decir que sin el exgobernador en la lista, Hacemos Unidos puede sacar menos de 20 puntos. “De modo que hay que pensar en el mediano término, el 2027” para pensar en el post cristianismo: el schiarettismo entiende Milei llegará golpeado al final de su mandato, afectado por la falta de cumplimiento del contrato libertario con la clase media.

“Que no digamos nada porque creemos en que no debe hacer comentarios sobre un fallo de la Corte, no implica que no tengamos una lectura política sobre el escenario”, indican cerca del ex mandatario. Para el peronismo cordobés, el fallo y detención de Cristina es una especie de “broche de oro” que cierra un “ciclo de decadencia del kirchnerismo”, que va camino a su desaparición como “fuerza hegemónica que marcó la dinámica del PJ a excepción del cordobés”. “Primero como tragedia y después como farsa", citó una alta fuente al Marx del Dieciocho Brumario para referirse al balcón de la calle Paso 1111, la casa de Cristina, y a la multitudinaria marcha de ayer hasta Plaza de Mayo. “Pueden movilizar multitudes pero igual se trata de los estertores”, sentenciaron.